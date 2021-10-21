Google выпустила Chrome с новым дизайном в стиле Android 12

Google выпускает новые версии Chrome для Android каждые четыре недели. Поэтому в последнее время ценность обновлений в представлении пользователей немного поубавилась. Даже если браузер получает какие-то новые функции, многие почти не обращают на это внимание, потому что не пройдёт и месяца, как выйдет очередной апдейт с очередной порцией нововведений. Однако в череде совершенно проходных обновлений попадаются и такие, на которые не грех обратить своё внимание и даже подробно из разобрать.

Как сделать ссылку на цитату из текста в Chrome на Android

Сегодня ночью Google выпустила новую версию Chrome за номером 95. На первый взгляд, это обновление ничем не отличается от предыдущих, но это не так. Это специальная сборка, которая по умолчанию адаптирована для Android 12 и дизайнерской концепции Material You. О том, что это такое и чем отличается от Material Design, вы можете узнать в нашей статье. Там много интересного, поэтому обязательно почитайте.

Новый дизайн Google Chrome

Если говорить совсем грубо, то Material You — это тот же Material Design, но интерактивный. Операционная система автоматически подстраивает оформление приложений, которыми вы пользуетесь, под рисунок рабочего стола, окрашивая их в близкие к нему цвета и оттенки. Вопреки кажущемуся неудобству такого решения, выглядит итоговый результат довольно элегантно и ненавязчиво.

Обратите внимание, как выглядит Chrome 95 для Android. Несмотря на то что некоторые интерфейсные элементы всё-таки изменились, это далеко не самое главное. Куда важнее цветовая схема браузера, которая перестала быть белой и явно уходит в персиковый оттенок. Таким образом Chrome повторяет оттенок рисунка, который установлен на рабочем столе. Однако делает это не только Chrome, но и, скажем, клавиатура Gboard, за счёт чего такой сетап не смотрится вычурно.

Как вернуть старый дизайн в Chrome для Android

Поскольку мимикрия под рисунок рабочего стола — это исключительная фишка Android 12, то и перекрасить Google Chrome смогут только владельцы устройств на базе новой версии ОС. Поэтому не ждите, что такая возможность появится у вас на Android 11 и тем более ранних версиях. Google специально сделала так, чтобы у пользователей новой сборки Android было какое-то преимущество перед всеми остальными, пусть всего лишь визуальное и не очень кричащее.

Что нового в Google Chrome

Однако в Chrome 95 есть и другие нововведения, которые доступных всем без исключения:

Подтверждение платежей . В Chrome 95 появился расширенный интерфейс WebAuthn, который позволяет банкам адаптировать его для своих платёжных инструментов, проводя платежи с обязательным подтверждением биометрией. Сейчас эта фишка доступна в ограниченном режиме.

. В Chrome 95 появился расширенный интерфейс WebAuthn, который позволяет банкам адаптировать его для своих платёжных инструментов, проводя платежи с обязательным подтверждением биометрией. Сейчас эта фишка доступна в ограниченном режиме. Пролистываемые скриншоты . Если ваш Android-смартфон не поддерживает функцию создания длинных скриншотов, то теперь вы сможете воспользоваться встроенным инструментом в Chrome. Просто включите флаг sroll-capture в меню флагов и пользуйтесь.

. Если ваш Android-смартфон не поддерживает функцию создания длинных скриншотов, то теперь вы сможете воспользоваться встроенным инструментом в Chrome. Просто включите флаг sroll-capture в меню флагов и пользуйтесь. Запрет на доступ сайтов к файловой системе. Несмотря на то что похожие ограничения были и раньше, в Chrome 95 разработчики Google добавили дополнительные уровни защиты, препятствующие получению сайтами доступа к файлам из памяти смартфонов.

Google упростила двухфакторную аутентификацию благодаря Chrome для Android

Все остальные нововведения касаются исключительно десктопной версии браузера:

Сохранение групп вкладок . Благодаря этому механизму вы сможете сохранять группы вкладок для последующего использования. Таким образом, даже если вы закроете их, вы сможете восстановить их все сразу, а не по одному. Для этого нужно включить флаг tab-groups-save в меню флагов.

. Благодаря этому механизму вы сможете сохранять группы вкладок для последующего использования. Таким образом, даже если вы закроете их, вы сможете восстановить их все сразу, а не по одному. Для этого нужно включить флаг tab-groups-save в меню флагов. Углубленная интеграция с PWA . Прогрессивные веб-приложения теперь могут выступать в роли операторов URL-адресов, обрабатывая их внутри себя. Проще говоря, теперь, когда вы будете переходить по ссылкам в прогрессивных веб-приложениях, Chrome не будет открывать их в отдельном окне, используя для этого интерфейс данного PWA. Это повышает нативность и скорость обработки команд.

. Прогрессивные веб-приложения теперь могут выступать в роли операторов URL-адресов, обрабатывая их внутри себя. Проще говоря, теперь, когда вы будете переходить по ссылкам в прогрессивных веб-приложениях, Chrome не будет открывать их в отдельном окне, используя для этого интерфейс данного PWA. Это повышает нативность и скорость обработки команд. Поддержка продвинутых редакторов изображений. В Chrome 95 появилась поддержка интерфейса Eyedropper. Это такой инструмент редактирования картинок, который позволяет более эффективно работать с цветами и оттенками. Таким образом Google приближает нас к онлайновым версиям фотошопа и приложений для создания презентаций.

Скачать Google Chrome 95 для Android можно из Google Play, либо, если обновление ещё не появилось для вас, загрузить APK-версию по этой ссылке. Пользователям десктопных платформ предлагается дождаться автоматического обновления, которое обычно работает быстро и безотказно. Но на всякий случай вот вам ссылка на прямое скачивание апдейта.