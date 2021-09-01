Как сделать ссылку на цитату из текста в Chrome на Android

Доступность и широкое распространение информации привели к тому, что сегодня почти каждое сколь-нибудь значимое слово требует подтверждения. Когда мы говорим о чём-то неоднозначном, во что людям оказывается сложно поверить, у нас просят профувов, то есть доказательств. А поскольку основную часть информации мы черпаем из интернета, то и источниками для нас оказываются сайты, на которые можно скинуть ссылку. Наверное, можно просто скопировать URL-адрес и отправить сомневающемуся, надеясь – почём зря, — что он найдёт нужный фрагмент в тексте самостоятельно. Но с некоторых пор в Chrome появилась очень удобная функция отправки ссылок на конкретные цитаты.

Немногие знают, что в Chrome уже давно есть инструмент, позволявший дать ссылку на конкретный фрагмент страницы. Правда, всё это время она была доступна только в десктопной версии браузера. Сначала это было простое расширение, которое требовалось устанавливать принудительно.

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Только потом механизм стал штатной функцией Chrome, позволявшей с удобством отсылать других пользователей к той части текста, которая подтверждает ваши слова. Но теперь похожая функция появилась и на Android, но в ещё более доработанном и удобном для восприятия виде.

Как отправить цитату в Chrome на Android

Нововведение появилось только в Chrome 93, которая вышла сегодня утром, поэтому обязательным условием его использование будет установка последнего обновления. Не пренебрегайте этим правилом, в противном случае, ничего не получится:

Установите обновление Chrome 93 из Google Play;

Откройте экспериментальное меню chrome://flags;

Найдите и включите параметр #webnotes-stylize;

Откройте любой текст и выделите нужный фрагмент;

Нажмите «Поделиться» и выберите «Создать карту»;

Выберите стиль карточки цитирования и нажмите «Далее»;

Отправьте ссылку своему собеседнику через мессенджер.

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Ссылка на фрагмент текста, которым вы хотите поделиться, отправляется сразу сетапом, состоящем из собственно URL-адреса, ведущего на нужный фрагмент, и карточки с цитатой. При желании вы можете изменить содержание сообщения и удалить из него либо карточку, либо ссылку. Просто скорректируйте послание уже в окне отправки и подтвердите пересылку.

Как отправить ссылку на фрагмент текста

Впрочем, если карточка вам не нужна, можно сразу отправить чисто ссылку без визуальных украшательств:

Выделите нужный фрагмен в тексте;

В выпадающем окне нажмите «Поделиться»;

Нажмите на иконку ссылки, чтобы она загорелась синим;

Нажмите «Копировать» и отправьте ссылку адресату.

Перед отправкой важно убедиться, что иконка ссылки напротив URL-адреса окрашена синий, а не подсвечена серым и не перечёркнута. Это значит, что включён режим создания ссылки на конкретный фрагмент текста. С этом режиме вы можете копировать только URL, а, если нужно скопировать только сам текст, нужно отключить создание ссылки.

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Ключевая фишка этого нововведения – это не просто ссылка, а автоматическое создание красочной карточки с цитатой, оформление которой вы можете выбрать самостоятельно. Поэтому пользователь, который требует от вас пруфов, получит не только возможность перейти по ссылке и найти нужный фрагмент в тексте самостоятельно, но ещё и увидеть саму цитату сразу.

Это удобно в нескольких сценариях: