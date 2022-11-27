Сколько трафика тратится на музыку и стоит ли слушать ее в не сжатом качестве

После многих лет передачи сжатых аудиоформатов с потерями сервисы потоковой передачи музыки воспользовались потенциалом звука без потерь. Благодаря этому аудиофилы могут рассчитывать на превосходное качество прослушивания. Но оправдывает ли потоковая передача музыки без потерь затраты на передачу данных? Можете ли вы вообще заметить разницу? Согласитесь, если переплачиваешь за трафик, хочется понимать, для чего ты это делаешь. Сейчас сложно сказать, какие сервисы работают или будут работать в России сегодня, завтра или через месяц, поэтому говорить мы будет усредненно, просто чтобы вы понимали разницу в трафике и качестве.

Что такое музыка без потерь

Когда мы говорим о музыке без потерь, мы имеем в виду аудиофайл, который не теряет своего исходного качества из-за того, что перед передачей или воспроизведением его не сжимают. Это отличается от аудио с потерями, в котором размер файла сокращается за счет вырезания тех частот, которые, как считается, практически неслышимы для уха. За счет этого экономится существенное количество данных.

Несмотря на то, что часто нет заметной разницы в качестве, более дешевые или бесплатные потоковые платформы на основе подписки часто используют битрейт с потерями до 96 кбит/с. Именно здесь некоторые утверждают, что потоковая передача приводит к более низкому качеству прослушивания по сравнению со звуком без потерь. Но если ваши наушники относятся к категории ”звучат и ладно”, то разницы не будет никакой. Если воспользоваться чем-то более высокого уровня, хотя бы за пару десятков тысяч рублей, разница становится вполне ощутимой.

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Что важнее всего в потоковой музыке

Звук без потерь — это здорово. Но это не единственное, что следует учитывать при использовании потоковой передачи музыки. Уникальные функции приложения и размер библиотеки, которая будет у вас под рукой, не менее важны, а то и более. Это обязательно надо учитывать при выборе потокового сервиса.

Где можно послушать не сжатую музыку

Почти все крупные сервисы, которые работают хотя бы несколько лет, дают такую возможность. Некоторые предлагают это как часть своей стандартной подписки, в то время, как другие взимают с вас дополнительную плату за эту привилегию. Вот список некоторых лидеров, о которых следует помнить. Если говорить о конкретных названиях, то к ним можно отнести: Spotify Hi-Fi (пока не работает в полной мере), Apple Music, Deezer Premium, Tidal Hi-Fi, Amazon Music Unlimited, Qobuz,

Чтобы собрать некоторую информацию о том, сколько данных использует аудио без потерь, я решил пожертвовать своим ежемесячным лимитом данных (глоток!). Во время потоковой передачи в течение одного часа я проигрывал обычную, высококачественную музыку без потерь, используя Tidal Hi-Fi, Deezer Premium и Spotify Premium. Вот что я узнал. В той же Яндекс Музыке как такого несжатого звука пока нет. Будем надеяться, что он появится. А чтобы не пропустить этот момент, подпишитесь на наш новостной Telegram-канал.

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Сколько трафика расходует прослушивание музыки

Если ответить коротко и просто, то много! От сервиса к сервису данные разнятся, но в среднем она будет примерно в 13-15 раз больше. То есть вместо 1 ГБ трафика, вам понадобится 15 ГБ. За один час прослушивания несжатой музыки у вас будет уходить примерно 700-750 МБ трафика. Такие результаты можно наблюдать, например, в широко известном сервисе Tidal. Это резко контрастирует с потоковой передачей музыки в обычном формате, когда за час расходуется примерно 50 МБ данных.

Если взять тот же Tidal и послушать включить там воспроизведение HiFi-музыки CD-качества, то вы потратите примерно 350 МБ данных. Это уже примерно в 7 раз превышает объем данных, который вы потребляете при прослушивании обычной музыки.

В других сервисах разница может быть не такой значительной, но она тоже будет превышать 10х. Это обязательно надо учитывать, если вы слушаете музыку в дороге. Скорость позволит сделать это, но за 3 часа в дороге до работы, а потом обратно , вы потратите около 2 ГБ трафика. Это 20 ГБ в месяц, если слушать музыку только в рабочие дни. Тут уже каждый для себя решает, стоит ли сомнительное улучшение качества таких затрат трафика и расширения пакета доплатой.

Можно найти сервисы, которые не будут так сильно пожирать трафик, но это говорит о том, что там будет более сильное сжатие. То есть если превышение трафика будет не в 14 раз, а в 3-4, это говорит о том, что разница в качестве будет еще более незначительной.

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Разница в качестве и в потреблении трафика зависит от битрейта, с которым вы получаете музыку. Это значение единиц информации на единицу времени. Он выражается в килобайтах в секунду (Кб/сек) и прямо влияет на размер файла. Зато чем выше битрейт, тем больше у нас данных для обработки или воспроизведения.

Для примера, можно сказать, что, например, Deezer HiFi воспроизводит FLAC с качеством CD и скоростью 1411 кбит/с, а их обычная аудиосистема воспроизводит качество MP3 со скоростью 128 кбит/с. Вот вам уже более чем десятикратная разница, которую надо еще заменить.

Хотя исполнители могут загружать свои песни в Spotify только в аудиоформатах WAV или FLAC, Spotify передает аудио очень высокого качества в формате HE-AACv2 со скоростью 320 кбит/с. Между тем, их обычная опция качества звука работает на Ogg/Vorbis со скоростью всего 96 Кбит/с.

Учитывая, что потоковая передача без потерь потребляет мобильные данные, есть ли более разумный способ ее использования? Во-первых, можно загружать данные сразу в телефон или плеер, скачивая их заранее. Но в этом случае они должны иметь хороший преобразователь, чтобы качество не терялось при воспроизведении. Но можно и не качать файлы самому. Многие потоковые сервисы предлагают возможность предварительной загрузки музыки для прослушивания оффлайн. Но в этом случае вам придется иметь большой объем хранилища.

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Так в среднем для скачивания одного альбома нужно примерно 40-70 МБ места в хранилище. А если вы качаете несжатую музыку, то вам потребуется 400 МБ и более. А значит, телефоны с памятью 32 ГБ и даже 64 ГБ вряд ли подойдут такому меломану. Ведь там уже около 10-20 ГБ будет занято системой и приложениями.

Еще одной проблемой, связанной с потреблением трафика, является фоновое воспроизведение видео. Иногда песни в некоторых сервисах воспроизводятся с видео. Это хорошо, когда экран включен, но плохо, если он выключен, так как требует больше трафика в тех сервисах, которые не отключают его в этом случае.

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Стоит ли слушать музыку без сжатия

К сожалению, это довольно субъективный вопрос. С точки зрения использования данных, потоковая передача без потерь — непозволительная роскошь. Всего за три часа воспроизведения без потерь вы израсходуете 1,5-2 ГБ данных из 15-20 ГБ, которые предлагаются в хороших тарифах.

Потоковая передача без потерь — отличный вариант, если у вас есть тариф с неограниченным объемом данных и хорошие наушники. А заодно большой аккумулятор в телефоне. Ведь если трафика передается больше, телефону надо дольше работать в режиме получения и дольше качать материалы. Например, обычная песня подгружается за 10 секунд и воспроизводится из хранилища, а несжатое качество качается больше минуты. Это примерные цифры, но суть вы поняли.

Стоит понимать, что сжатые аудиоформаты в основном отбрасывают данные, которые человеческое ухо не способно услышать. Сможете ли вы услышать эти нюансы, зависит от того, достаточно ли хорошо устройство, с которого вы слушаете, для их воспроизведения, и от типа среды, в которой вы слушаете. Простенькие наушники в метро не дадут вам абсолютно никакого преимущества, как бы вы не улучшали качество.

Также стоит отметить, что если вы относитесь к большинству тех, кто сейчас слушает через Bluetooth, то большинство кодеков не работают без потерь и, следовательно, снижают качество вашего потока без потерь. Qualcomm aptX HD и Sony LDAC — популярные и высококачественные решения. Тем не менее, настоящее беспроводное аудио без потерь станет возможной опцией в ближайшем будущем с кодеком Qualcomm aptX Lossless Bluetooth. Хотя в настоящее время он поддерживается только невыпущенным NuraTrue Pro, он позволит пользователям получать звук CD-качества (16 бит, 44,1 кГц) через Bluetooth. Если больше брендов наушников присоединятся к этой тенденции, вы можете увидеть, что потоковая передача без потерь станет нормой.

Однако, исходя из моего собственного опыта и с учетом моего лимита данных, в обозримом будущем я буду и дальше слушать обычную музыку.