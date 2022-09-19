Старый флагман или новый бюджетник. Что купить в 2022 году

Как вы наверняка знаете, покупка флагманского смартфона от любой компании — это почти всегда выбор топовых характеристик за самую высокую цену. Последние годы даже компания Xiaomi, особенно это касается стоимости их смартфонов в России, стала играть на одном уровне с Apple и Samsung. Но что делать, если вы не готовы тратить большие суммы на телефон, а приобрести что-то требуется? У большинства производителей в линейках есть на выбор более дешевые модели с некоторыми компромиссами в части характеристик.

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Но всегда ли можно спокойно смириться с этими компромиссами? Иногда получается так, что даже флагманский смартфон, который вышел два года назад, станет лучшим выбором, чем свежее бюджетное устройство. Давайте попробуем разобраться, так ли это и что лучше приобрести в 2022 году: старый флагман или новый бюджетник.

Характеристики флагманских смартфонов

На самом деле рассмотреть целесообразность покупки того или иного устройства лучше всего на смартфонах Xiaomi. У этого китайского производителя настолько раздутый модельный ряд, что можно с большим удобством провести сравнение и определиться, что лучше купить.

Если вы читали мои предыдущие материалы, то знаете, что моим основным смартфоном является как раз Xiaomi Mi 10T Pro. Это флагман 2020 года, но с некоторыми оговорками. Все же, выпуская модели с индексом “Т”, в Сяоми стараются дать пользователям оптимальное сочетание цены и характеристик. Например, в таких устройствах не найти беспроводную зарядку. Или экран с высоким разрешением. Не подумайте, что характеристики при этом плохие, совсем нет. Просто производитель делает ставку на баланс.

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В моем смартфоне установлен процессор Snapdragon 865 — это флагманский процессор 2020 года. Камера имеет разрешение 108 МП. При этом итоговые снимки в автоматическом режиме выходят в 12 МП разрешении, апертура f/1.7, присутствует оптическая стабилизация. Устройство оснащено аккумулятором на 5000 мАч, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. При этом слот для карт памяти отсутствует. Отдельно следует выделить экран диагональю 6,67 дюйма, выполненный по технологии IPS и имеющий частоту обновления 144 Гц.

Эти характеристики можно смело называть флагманскими для 2020 года. При этом процессор, использованный в моем смартфоне немного прокачали, назвали его Snapdragon 870 и продолжают использовать в смартфонах до сих пор. Запас мощности позволяет это делать. Найти в продаже этот смартфон будет уже не просто, но иногда попадаются предложения за 25-27 тысяч рублей.

Характеристика бюджетных смартфонов

А теперь давайте посмотрим на среднебюджетный смартфон 2022 года — Xiaomi 12 Lite. В нем установлен процессор Snapdragon 778, который сложно назвать чипом для флагманов. Причем сам чипсет начали устанавливать в смартфоны еще в прошлом, 2021 году. Безусловно, он потянет современные игрушки по типу Call Of Duty или Genshin Impact, но на средних или низких настройках для гарантированного отсутствия глюков.

Основная камера имеет разрешение 108 МП и апертуру f/1.88. Как видите, низкая светосила объектива не позволит вам сделать качественные снимки в темноте или сумерках. При этом обратите внимание, что в камере 12 Lite отсутствует оптическая стабилизация. Видео становится плавным исключительно благодаря софту. Безусловно, программное обеспечение сейчас вышло на такой уровень, что многим этого будет достаточно для получения хороших видео и фото. Но наличие именно оптической стабилизации дает больше возможностей при съемке на ходу.

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В Xiaomi 12 Lite установлен AMOLED-экран диагональю 6,55 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора — 4300 мАч. Следует упомянуть о том, что рамка устройства сделана из пластика, при этом экран и тыльная панель прикрыты стеклом Gorilla Glass 5. Приобрести Xiaomi 12 Lite можно примерно за 30 тысяч рублей.

Флагман или бюджетник

А теперь давайте сравним характеристики старого флагмана и нового бюджетника. Флагманский процессор, который до сих пор используется в немного видоизмененном виде, против среднебюджетного. Стекло и металл в материалах корпуса против стекла и пластика. Более светосильная камера с оптической стабилизацией. По этим параметрам старое устройство однозначно выигрывает у новинки. Что следует отметить, так это технологию дисплея. Далеко не всегда AMOLED однозначно лучше IPS, также как и может быть наоборот. Поэтому экран надо выбирать под свои потребности. На текущий момент AMOLED-экраны выигрывают своей яркостью и контрастностью. При этом IPS меньше влияет на глаза за счет отсутствия ШИМ.

По сути, единственным и главным преимуществом новинки над старым флагманом является наличие более долгой поддержки новыми версиями программного обеспечения. Мой смартфон 2020 года на сегодняшний момент работает уже на Android 12. Судя по всему, для него это последняя доступная версия Андроида. При этом устройство этого года получит еще как минимум два обновления Андроида. То есть просто дольше будет оставаться актуальным.

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Если для вас важен этот параметр, то, безусловно, следует смотреть на новинку. Но я бы посоветовал вам обратить внимание на флагманы прошлых лет. Эти устройства имеют больший запас производительности и интересных фишек относительно текущих бюджетников. А с учетом зачастую равной или даже меньшей цены старый флагман становится лучшей покупкой.