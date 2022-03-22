Стоит ли сейчас покупать б/у смартфон

С тех пор как курс доллара в России перевалил за сотню рублей, прошло уже больше двух недель. Конечно, в первую очередь это коснулось цен на смартфоны. Некоторые прошлогодние флагманы сейчас стоят дороже, чем в 2021 году, на старте. Кажется, что сейчас самое время затянуть пояса и вместо нового телефона купить б/у устройство. Однако здесь все не так однозначно, ибо к уже имеющимся опасностям покупки подержанных смартфонов добавляется еще и высокий спрос на такую продукцию. В статье разберем все плюсы и минусы приобретения смартфонов с рук и ответим на вопрос — какой смартфон сейчас купить: б/у или новый.

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Почему подорожали смартфоны

Главная причина, по которой в России подорожали смартфоны — высокий курс доллара. Добавьте к этому сложности с логистикой и возникший из-за этого дефицит мобильной техники. Смартфоны стали не просто дороже, их стало сложнее купить. Куда ни зайди, везде красуется надпись «Товар отсутствует».

Плюс, не так давно Apple полностью остановила продажи в своем онлайн-магазине, что многие восприняли как первый звоночек. Чуть позже пропал предзаказ на Galaxy S22, появились слухи о том, что Samsung уходит из России и понеслась.

Многим может показаться, что сейчас не имеет никакого смысла бегать по магазинам и искать нужную модель, ведь можно купить смартфон на вторичке. Но я бы на вашем месте так не думал, ибо сейчас на том же Авито появилось очень много перекупов.

Как купить смартфон дешевле

Буквально на днях я подумал о покупке Samsung Galaxy S21 Ultra, о котором мечтал уже несколько месяцев. Пробежавшись по магазинам я понял, что цена на них заметно подросла. Если на старте версия 12/256 ГБ стоила 114 990 рублей, то сейчас в Связном его удалось найти за 124 990 рублей. Опыт покупки б/у техники у меня большой, поэтому я сразу полез на Авито, чтобы сравнить цены и начал натыкаться на вот такие объявления.

Очевидно, что из-за высокого спроса на смартфоны б/у рынок тоже сильно изменился. Каждое второе объявление заявляет, что Samsung ушел из России, и больше вы эти смартфоны купить не сможете, хотя это чистая ложь.

Если вам кажется, что это касается только смартфонов Samsung, то это тоже не так. В качестве примера приведу известную линейку Xiaomi Mi 11T Pro. МВидео предлагает за версию 12/256 ГБ 62 990 рублей. На Авито цена один в один такая же, а в некоторых объявлениях бывает и выше.

Адекватные объявления я тоже видел, но, опять же, не без нюансов. Одни отказались продавать мне смартфон за заявленную цену, подняв ее на десять тысяч, другие заявили, что смартфон уже продан. Не исключено, что просто передумали.

В принципе, это ведь совсем не удивительно. Сами подумайте: те, кто имеет на руках хороший аппарат попросту не будет его сейчас продавать, он останется с ним. А те, кто имел смартфон с дефектом, быстренько отремонтируют его в каком-нибудь подвале и толкнут вам за дорого. В итоге получается, что купить хороший б/у смартфон сейчас — отнюдь не просто.

Какой смартфон купить в 2022 году

Покупать б/у смартфон сейчас я бы советовал только знающим людям. Если вы имеете большой опыт покупки телефонов на Авито, то всегда сможете найти хорошие предложения. В конце концов многим действительно могут срочно понадобиться деньги. Другое дело, что поиск займет в 2 раза больше времени.

Если же вы никогда не имели такого опыта, можно обратиться к знакомым-профессионалам. Я лично не один раз выезжал на сделку со своими товарищами и помогал им в выборе, но сейчас такую ответственность брать очень боюсь. Уж слишком большой риск попасть на некачественный товар.

Всем своим знакомым я советую оставить идею покупки б/у устройства и присмотреться к китайским смартфонам. Тот же Huawei уже имеет большой опыт в санкциях и если сервисы Google в России все же отключат, без проблем справится и без них. Не так давно мы уже рассказывали вам о 5 причинах покупки смартфонов этого бренда и предлагали приобрести их по вкусным ценам. Учтите, осталось совсем немного моделей.

Мне кажется, что сейчас надо полностью абстрагироваться от ситуации с высоким курсом доллара и мыслить холодной головой. Если вашему предыдущему смартфону скоро исполняется 5 лет, и вы уже пару месяцев вынашиваете мысль о покупке нового — ступайте в магазин и покупайте. Если же хочется запрыгнуть в последний вагон, спешу вас расстроить, поезд ушел.

Какие смартфоны точно не стоит покупать в 2022 году.

Вы как считаете, стоит ли сейчас покупать б/у телефоны? Поделитесь своим мнением в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.