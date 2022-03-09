5 причин купить смартфон от Хуавей прямо сейчас

Несколько дней назад стало известно, что Apple полностью приостанавливает продажи в своем магазине в России. После этого Visa и Mastercard отказались работать с зарубежными магазинами, а Google Pay в скором времени полностью сменится SberPay и MirPay. Добавьте к этому сильно возросший курс доллара и спросите себя: какой смартфон покупать в 2022 году? По факту, выбора два: либо Huawei, либо Honor. Да, есть еще вариант приобрести себе Samsung, но делать этого я бы не рекомендовал и сейчас объясню почему.

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Какой смартфон купить в 2022

Буквально несколько месяцев назад я бил себя в грудь и говорил, что покупать Huawei в конце 2021 года — очень плохая идея. Не подумайте, никто от своих слов не отказывается, тогда это и правда было не самой лучшей идеей, но сейчас все сильно изменилось.

Думаю, что многие из вас уже слышали о санкциях CША против Huawei и Honor. Еще в 2018 году китайскую компанию обвинили в промышленном шпионаже и обложили со всех сторон. Помимо блокировки Google сервисов, китайцам также ограничили доступ ко многим комплектующим. Однако сдаваться они не стали. До сих пор в компании делают вполне неплохие смартфоны, которые дадут фору многим флагманам.

Какое отношение имеют санкции против Huawei к России? Самое прямое! За несколько лет без Google компания успела неплохо адаптироваться. Создала отдельный магазин App Gallery, Huawei Mobile Service и многое другое. И пусть данных о блокировке сервисов Google в России нет, опыт китайских коллег сейчас явно будет не лишним.

Не так давно Huawei пошла на радикальные меры. Китайцы продали свою дочернюю компанию Honor, дабы пользователи могли получить доступ к сервисам Google и другим плюшкам. Но если вдруг Гугл сервисы заблокируют на территории России, я уверен, что Huawei быстро подтянется и откроет доступ для своей дочерней компании. В итоге Honor выглядит даже чуть привлекательнее: и сервисы на месте, и в случае их отключения все будет работать как часы.

Где купить смартфон дешевле

Вторым бесспорным плюсом смартфонов Huawei и Honor стала их стоимость. Цены на смартфоны Huawei и Honor в России почти не изменились с ростом курса доллара. Вы по-прежнему можете найти эти смартфоны по очень вкусным ценам.

Если вы посмотрите на тот же Xiaomi, там все далеко не так радужно. Например, одна из популярных моделей Xiaomi 11T сейчас стоит около 57к на официальной страничке Xiaomi на АлиЭкспресс. В магазинах ситуация, очевидно, ничуть не лучше.

С Хуавей все намного лучше. Даже самые топовые модели стоят на порядок дешевле конкурентов:

Лучший смартфон на Android

В последнее время мы привыкли, что топ за свои деньги — это Xiaomi. Думаю, что в ближайшее время мы от такой формулировки избавимся. Смартфоны Huawei и Honor стоят ничуть не хуже своих аналогов. При этом предлагают весьма внушительные характеристики.

В конце 2021 года автор AndroidInsider.ru Артем Сутягин уже делал обзор на первый (с 2018 года) смартфон Honor, который получил поддержку Гугл сервисов. Чтобы быть объективнее, процитирую его дословно:

Конкретно в этом телефоне установлен чипсет Snapdragon 778G субфлагманского уровня. Ультимативной производительности у него не будет, но он отлично работает и даже тянет серьезные игры. Более мощный процессор не так уж и нужен, а с тем что есть получилось сохранить невысокую цену.

Понимаете, современные смартфоны буквально переисполнились в своем сознании. Большинство топовых игр на Android тянет даже смартфон за 20 тысяч рублей, что уж говорить о более крутых моделях.

Поэтому предлагаю при выборе смартфона смотреть не на чипсет, а на другие возможности: камеру, батарею, быструю зарядку и прочее. Смело выбирайте нужные вам допы в моделях из списка выше и покупайте устройства по отличным ценам.

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Чем HarmonyOS отличается от EMUI

В компании активно занимаются разработкой своей операционной системы — Harmony OS. Да, фактически она построена на платформе Android, однако китайцы максимально стараются отойти от Гугла и внести сюда что-то новое. Для нас с вами такой расклад только на руку. На рынке появляется что-то новое, значит — конкуренция, значит — выгода для конечного пользователя.

Нельзя не отметить фирменную оболочку — EMUI. Судя по всему, Huawei оставила ее специально для смартфонов Honor, которые все еще работают на Android. Она тоже активно развивается и предлагает кучу уникальных фич. Новая EMUI 12 должна начать поступать на новые устройства уже в начале 2022 года. Со всеми новыми фишками и списком поддерживаемых моделей можете ознакомиться в этой статье.

Какой смартфон купить вместо Айфона

Смартфоны Huawei — отличная замена iPhone. Когда разговариваешь с яблочниками по поводу перехода на Android, они часто отрицательно вертят головой со словами: «Ты не понимаешь, это другое». При попытке докопаться до истины чуть ли не каждый из них кичится экосистемой. Дескать вот, посмотри, я начал работать на Mac, закончил на iPad и наоборот. А ты так можешь?

Друзья, компании Huawei и правда есть что предложить на этот счет. С каждым обновлением они заявляют, что работают над новыми фишками экосистемы. Да им и сейчас есть что предложить. Хотите смартфон на экране ноутбука? Пожалуйста. Используете iPad в качестве второго монитора — Huawei тоже так умеет. Мало того, некоторые смартфоны Huawei можно подключить к монитору и получить почти полноценный аналог Windows.

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Скажите, как вы относитесь к Huawei на данный момент? Как считаете, стоит покупать эти смартфоны сейчас? Дайте обратную связь в комментариях под постом или в нашем Телеграм-чате, будет интересно прочесть.