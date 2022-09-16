Телефон постоянно перезагружается. Что делать

К сожалению, смартфоны далеко не всегда работают стабильно, и порой возникают проблемы, которые заставляют нас совершенно внезапно покупать новую технику. В частности, одной из самых раздражающих неполадок является ситуация, когда телефон на Андроид сам перезагружается. Происходит это по-разному. У кого-то перезагрузка возникает раз в день, а у некоторых людей устройство совсем не выходит из этого режима и не может полноценно работать. Разберемся, с чем связана проблема, и что делать, если смартфон постоянно перезагружается.

Почему постоянно перезагружается телефон

Как и любая неполадка, возникающая при работе смартфона, проблема постоянной перезагрузки может иметь как аппаратный, так и программный характер. В первом случае стоит винить заводской брак или повреждение, возникшее в процессе эксплуатации устройства.

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К числу аппаратных причин можно отнести неисправный радиомодуль. Почему он вышел из строя — другой вопрос, ответ на который не играет никакой роли, так как для решения проблемы придется либо менять встроенный компонент, либо сам смартфон. Еще одна аппаратная причина — неисправность SIM-карты, но чаще всего виноваты программные факторы:

некорректная установка обновления Андроид;

использование кастомной прошивки;

конфликт программного обеспечения от сторонних разработчиков.

В любом случае проблему удается решить, если телефон все время перезагружается не из-за неисправного радиомодуля. Главное — установить причину и следовать требованиям инструкций, изложенных в этом материале.

Телефон Xiaomi постоянно перезагружается

Рассказывая недавно о проблемах Xiaomi, с которыми я столкнулся в процессе нескольких лет эксплуатации гаджетов китайского производителя, мною была подробно описана ситуация, когда Redmi перезагружается сам по себе. В целях устранения неполадки я даже выполнял сброс настроек телефона, но ничего не помогло. Выйти из ситуации удалось лишь принудительным отключением сетей 4G:

Откройте настройки телефона. Перейдите в раздел «SIM-карты и мобильные сети». Выберете используемую СИМку. Во вкладке «Предпочтительный тип сети» установите значение «3G».

Отмечу, что данная инструкция сгодится только в том случае, если Xiaomi постоянно перезагружается, но делает это примерно раз в день-два, то есть устройство, в целом, работает стабильно. Нечто подобное может помочь, если окажется, что на вашем гаджете неисправен радиомодуль. Но, если телефон не может включиться и постоянно перезагружается, нужно действовать иначе. Как — узнаете чуть позже.

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Андроид перезагружается сам по себе

А пока еще несколько инструкций в ситуации, когда перезагрузка происходит регулярно, но все-таки позволяет пользоваться смартфоном. Во-первых, вы можете повторить те же действия, что были изложены при описании проблемы на Xiaomi. В то же время есть ряд дополнительных и весьма полезных мер.

Если вы давно пользуетесь услугами связи и уже несколько лет не появлялись в офисе своего оператора, то поменяйте SIM-карту. О том, что это помогает решить многие проблемы, мы уже рассказывали. Со временем СИМка не только теряет первозданный вид, но и повреждается. Поэтому не пренебрегайте советам о своевременной замене компонента. Тем более, что делается это совершенно бесплатно. Главное — не забудьте взять с собой паспорт, отправляясь в офис оператора.

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Замена СИМ-карты будет полезна, даже если проблема возникла по другой причине. Если это не поможет, рекомендую тщательно проверить список приложений через одноименный раздел настроек. Возможно, вы случайно установили вредоносную программу, выявить которую поможет антивирус. Также не лишним будет выполнить очистку кэша всех приложений, опираясь на нашу инструкцию. Более радикальная, но действенная мера — сброс настроек смартфона.

Телефон перезагружается и не включается

Совершенно иначе приходится действовать, если телефон перезагружается без остановки. В подобной ситуации вы не сможете даже открыть настройки, чтобы очистить кэш или выполнить сброс до заводских параметров. Но спешу вас обрадовать: такая проблема обычно носит программный характер, то есть не требует обращения в сервисный центр. Но для начала нужно каким-то образом включить смартфон.

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Если у вас не включается телефон, поможет принудительная перезагрузка: зажмите одновременно кнопку питания и клавишу увеличения громкости (иногда — уменьшения) и держите их в таком состоянии в течение 7-10 секунд. В случае правильного выполнения операции вы почувствуете характерную вибрацию, и смартфон запустится. Кстати, это не единственный способ, позволяющий перезагрузить телефон, так что обязательно ознакомьтесь с дополнительными вариантами.

На некоторых моделях комбинация клавиш «Питание» + «Громкость вверх» (или «Громкость вниз») приводит к запуску Recovery Mode (режима восстановления). Если вы увидите нечто подобное на своем экране — не пугайтесь. При помощи кнопок переключения громкости войдите в раздел «Reboot» и подтвердите перезагрузку смартфона нажатием на «Питание».