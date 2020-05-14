Опыт использования Huawei P40 Pro. Лучше, чем могло быть, но не идеально

Я уже около месяца изо всех сил стараюсь пользоваться в качестве основного телефона Huawei P40 Pro. За это время я основательно ”прикипел” к некоторым его особенностям, но не могу отделаться от ощущения, что с ним что-то не так. Конечно, речь об отсутствии сервисов Google и магазина Google Play в том числе. Без них современному смартфону очень сложно и убеждать вас в том, что они не нужны, я не буду, но свое мнение я изменил. В последнее время в AppGallery появилось много того, что можно установить, и относительно нормально пользоваться смартфоном. Все это и многое другое я расскажу в этом опыте использования.

Первое впечатление от Huawei P40 Pro

Мое самое первое впечатление от этого смартфона сформировалось еще до того, как я достал его из коробки. Оно касалось цены устройства. Мне кажется, что вешать ценник с цифрами 70 000 рублей на товар, у которого есть хоть какие-то ограничения, не совсем правильно. Даже если я установлю туда все свои приложения, а я это сделал, я не смогу пользоваться нативными сервисами Google, к которым я так привык. Это, конечно, неправильно и цену надо было ставить ниже.

Многие нужные приложения, включая банковские клиенты, есть в AppGallery. Остальные приложения можно установить из APK. Для некоторых их таких приложений есть даже инструкцию на странице смартфона в официальном магазине Huawei. По ссылке вас научат устанавливать WhatsApp, Facebook, Instagram и многое другое.

Когда я наконец-то достал свой Huawei P40 Pro из коробки, я был приятно удивлен. Корпус смартфона очень приятный на ощупь и отлично лежит в руке. Камера хоть и очень сильно выпирает, но смотрится красиво. Особенно блик, который расходится от основного модуля камеры, подчеркивая его. Цвет задней стенки тоже, что называется, ”мое почтение”. Он красив при любом освещении, а глубокая текстура выглядит объемной. Впрочем, что я объясняю? Huawei всегда умел делать красивые цвета и текстуры корпуса. Не зря же этот цвет выбрали для корпуса перевыпущенного в Европе Huawei P30 Pro.

В этот момент я понял, а позже дополнительно убедился, что если бы этот смартфон стоил 50 000 — 55 000 рублей, он был бы просто идеальным даже с учетом ограничений. На фоне цены в 70 000 рублей понятно, почему к нам не привезли Huawei P40 Pro Plus. Его цену тут точно никто бы не понял. Зато с обоими этими смартфонами нет никаких проблем в Китае. Там Google и так не работает.

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В отличии от Huawei Mate 30 Pro, который сначала привлекал, а потом начал откровенно пугать своими скруглениями экрана в стиле ”водопад”, у Huawei P40 Pro экран выглядит очень гармоничным. Скругления остались, но теперь они ровно такие, какими и должны быть. Это чувство меня не покинуло даже спустя месяц использования.

Компания уверяет, что скругления есть также сверху и снизу, но если это и так, то заметить это очень сложно. Стекло действительно скугляется, но экран нет.

Вот к чему я действительно не смогу привыкнуть, но так это к отверстию в экране. Не люблю их. Как по мне, так лучше челка.

Как работает Huawei без сервисов Google

Если вы еще не пробовали работать на смартфоне, который не поддерживает сервисы Google, вам в первое время будет тяжело. В первую очередь надо будет привыкать к тому, что нет Google Play, в который можно зайти и скачать то, к чему вы привыкли. Так же не будут из коробки установлены приложения Google, но если они вам нужны, с этим можно справиться. Я не стал тратить на это силы, так как меня полностью устраивает фирменные браузер Huawei, да и большого смысла в установке приложений нет. Нормально можно будет пользоваться только Chrome, и то залогиниться в самом приложении для синхронизации не получится. Приложения типа GMail и вовсе будут бесполезны. Впрочем, почтой можно пользоваться через браузер — я так и делал. Залогиниться в браузере можно как просто на главной странице Google, так и в почте. YouTube тоже работает, но только через браузер, как и все остальное.

Из остальных приложений я нашел почти все, чем пользуюсь каждый день, включая приложение банка и мобильного оператора в AppGallery. Есть даже TikTok, Wildberries и приложения для оформления пропуска на время периода самоизоляции. Еще раз подчеркну, речь идет именно о важных приложениях. Из обычного Google Play я бы установил еще десятка два различных ”апов”, но тут пришлось обойтись.

Как снимает камера Huawei P40 Pro

К сожалению, сейчас не то время, чтобы полноценно испытать камеру в разных условиях. Из-за карантина сценариев для съемки стало в разы меньше. Несмотря на это, я все равно проверил камеру в максимальном количестве сценариев.

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Главный вывод, который я сделал из этого тестирования, что функцию AI обработки снимков хорошо бы иногда отключать. Порой она слишком сильно перевирает цвета, стараясь сделать их более красивыми. Субъективно мне показалось, что раньше эффект был не так сильно выражен.

Такие фотографии отлично смотрятся на экране смартфона и в социальных сетях. Даже если сохранять их на компьютер для архива, это тоже не так плохо, но для последующей обработки — это будет плохим вариантом. Особенно сильно изменяется зеленый оттенок травы, с которым будет непросто бороться при помощи общих ползунков.

Еще одной особенностью является небольшое, но хроническое смещение в сторону холодных оттенков. Иногда бывает наоборот, но именно синий цвет куда чаще присутствует на снимках, чем желтый.

К чему точно нет никаких вопросов, так это к детализации. 50Мп-ный основной сенсор отлично отрабатывает любые сцены даже с большим количеством мелких деталей. А вот остальные сенсоры так и остаются функцией ради функции. Особенно 10x и тем более 50x зум. Качество оставляет желать лучшего и на высокую художественность снимки не потянут. Это нужно скорее для того, чтобы просто зафиксировать объект.

Городской пейзаж:

Немного природы:

Зато основной сенсор благодаря огромному замеру, который существенно превышает данный показатель у конкурентов, позволяет сделать снимки очень светлыми. Даже при уровне светосилы f/1.9 камера не вызывает никаких вопросов по этому показателю.

Как обычно, коронной фишкой флагманских смартфонов Huawei является возможность снимать хорошие фото в темноте. Правда, на широкоугольном сенсоре такие снимки получаются слишком некрасивыми. Из-за большого количества цифровых шумов и того, как электроника с ними борется, итоговое изображение получается очень ”грязным”.

С основным сенсором ситуация лучше. Например, в темноте иногда даже без специального ночного режима картинка получается ничуть не хуже, чем с ним. Впрочем, в полной темноте только ночной режим способен выдать нормальное изображения. Для этого придется подождать 6-8 секунд пока камера наберет нужное количество света.

К видеосъемке у меня был только один вопрос, который заключался в правильности фокусировки во время самой съемки. Иногда, можно было заметить, как съемка начиналась с нормальной фокусировкой, а потом немного теряла ее. Скорее всего, это исправят с обновлениями, но пока факт остается фактом. Мне это бросилось в глаза при работе фронтальной камеры. В остальном к ней вопросов нет. Это обычная фронтальная камера дорогого смартфона, которая отрабатывает свою цену.

Фотографии сильно сжаты. Оригиналы фотографий, приведенных выше, и некоторых других можно скачать по этой ссылке.

К съемке видео с замедлением в 256 раз у меня отношение как к игрушке. Это интересно до того, как пару раз снимешь такие видео, восхитишься тем, как это круто, и после этого больше ничего в таком режиме не снимаешь.

Производительность Huawei P40 Pro

Говорить о производительности топового флагмана не приходится, конечно, если это не Samsung Galaxy на Exynos, у которого есть свои проблемы. Тут все работает максимально быстро и с очень высокой плавностью внутренней анимации. Некоторые геймеры заметят проседание частоты кадров в играх, но для простого пользователя, который играет время от времени, разницы не будет даже в самых топовых играх на максимальных настройках графики.

Пару раз за месяц у меня были некоторые подтормаживания. Я даже не понял, с чем они были связаны, но факт остается фактом. Вот с чем проблем не было никаких, так это с работой средств разблокировки. И сканер отпечатков, и сканирование лица работают очень быстро. Сканер иногда сбоит, но по ощущениям это бывает примерно один раз на 60-70 срабатываний. И то, в этом случае достаточно просто было приложить его второй раз. Сканирование лица работает быстрее, чем пальцы, и этого достаточно. В обоих случаях (разблокировка сразу и разблокировка свайпом) блокировка снимается быстрее, чем переносишь палец на экран. А больше и не нужно.

Huawei P40 Pro — отзыв пользователя

В итоге я могу сказать, что Huawei в очередной раз выпустила отличный смартфон. Проблема только в том, что он не может работать с Google на том уровне, как прежде. Компания старается наполнять свой магазин приложений, но пока ему еще есть куда стремиться. Благодаря возможности Android устанавливать приложения через APK, эта проблема частично решается, просто надо пройти чуть более долгий путь, чем нажатие кнопки ”скачать”.

Huawei говорит, что пользователи должны ставить приложения из AppGallery. Почему?

Сервисы Google тоже работают, но не так, как хотелось бы. Нет нативной их поддержки. То есть приложения установить можно, только работать они почти не будут. Есть некоторые решения, но они сложные для простого пользователя и периодически блокируются Google. Зато любой сможет вынести на главный экран значки быстрого вызова веб-версий сервисов и пользоваться ими. Адаптированы они для этого очень неплохо.

Около месяца назад проскакивал слух, что Google добавит свои приложения в магазин AppGallery, но это тоже противоречит наложенным на Huawei санкциям. Да и это не в принципах Google. Исключение, если не считать AppStore, она сделала только Samsung и ее магазину приложений, но на этих смартфонах есть Google Play.

У Huawei P40 есть возможность привязать карту к приложению Кошелек. Если честно, я этим не пользовался, так как смартфон мне достался еще до запуска такой функции. Да и пользоваться такой оплатой в условиях самоизоляции особо негде. Зато у Huawei есть еще один способ компенсировать для пользователя то, чего его лишили санкции.

В остальном это отличный смартфон со своими особенностями, но в целом очень хороший. Для себя я отметил только небольшой уклон камеры в сторону холодных оттенков и отверстие в экране, которые я просто не люблю сами по себе. Я начал с того, что критиковал цену Huawei P40 Pro. После месяца использования я понимаю, что если решить проблемы с установкой приложений, цена смартфона будет полностью оправдана.

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Под решением проблем я понимаю более простую установку того, для чего сейчас надо еще постараться. Но если вы опытный пользователь, большой проблемой для вас это не будет. Просто я считаю, что смартфон должен работать просто и доставлять радость. Пусть у него будет возможность кастомизации и кто захочет, сможет пользоваться им на продвинутом уровне. Главное, чтобы для обычного пользователя была возможность не делать лишних движений. За это я и ценю современные смартфоны.