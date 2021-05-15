Как на Андроиде отключить сохранение фото в WhatsApp

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Иван Кузнецов 0

Если вы пользуетесь WhatsApp, то наверняка должны знать, что все медиафайлы, которые вы получаете от своих собеседников, сохраняются в памяти вашего смартфона. Возможно, кому-то это кажется удобным, но для активных пользователей мессенджера это большая проблема, поскольку чем больше вы общаетесь с людьми, тем больше фотографий затем появляется в галерее. Понятное дело, что нет никаких проблем с тем, чтобы удалить их. Но, давайте будем честны: во-первых, это неудобно – постоянно следить, сколько фотографий набралось, а, во-вторых, можно запросто забыть об удалении и лишиться гигабайта-другого пространства. Но решение есть.

WhatsApp

Надоело, что Ватсап сохраняет медифайлы в Галерею? Запретите ему это делать

Для начала разберёмся, почему WhatsApp сохраняет фотографии в память смартфона, а остальные мессенджеры – нет. На самом деле, сохраняют и те, и другие. Например, тот же Telegram кэширует колоссальные объёмы информации.

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Именно поэтому через пару-тройку месяцев использования мессенджер начинает весить уже под 2-3 гигабайта. Это неудобно. А WhatsApp для удобства пользователей просто создаёт в галерее отдельную папку, куда выгружает все фото и видео, которые вы получаете. Так что ничего такого в этом нет.

Как запретить WhatsApp сохранять фото на устройстве

Остановить сохранение медиафайлов WhatsApp в галерее телефона можно легко и просто:

  • Запустите WhatsApp у себя на смартфоне;
  • Откройте контекстное меню – «Настройки»;
Запрет сохранения фото

Запретить сохранять фото в WhatsApp можно в настройках чатов

  • Здесь выберите вкладку «Чаты» и откройте её;
  • Отключите параметр «Видимость медиа».

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Важно понимать, что отключение этого параметра приведёт к тому, что медиафайлы из ваших чатов WhatsApp перестанут сохраняться в памяти вашего смартфона. Однако это правило касается только всех новых фотографий и видеозаписей, которые вы получите после проведения этих манипуляций.

А старые медифайлы, которые были в галерее до этого, так там и останутся до тех пор, пока вы сами их не удалите. Поэтому вам придётся вручную стереть их, если вы не хотите, чтобы они занимали пространство в памяти вашего аппарата.

Как скрыть фото из WhatsApp

Если вы хотите скрыть все фотографии, полученные из WhatsApp, но не хотите их удалять, для вас есть один хитрый способ:

  • Перейдите в приложение «Файлы» на своём Android;
  • Перейдите по этому пути: Images/WhatsApp Images;
Скрыть фото

Вы можете скрыть все сохранённые фото из WhatsApp

  • Создайте файл с именем .nomedia (с точкой перед именем);
  • Убедитесь, что все фото и видео из WhatsApp скрылись.

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Методика сокрытия файлов подойдёт на случай, если вам не хочется их удалять, но позарез нужно спрятать от человека, который так же имеет доступ к содержимому вашего смартфона. Это могут быть дети, родители или ваши супруги, которым по понятным нам всем причинам не стоит видеть то, что видели вы и ваши собеседники в WhatsApp.

После того, как вам понадобится самому просмотреть все медифайлы из WhatsApp, которые вы скрыли, вам нужно будет вернуться в файловый менеджер, проследовать по тому же пути, а потом удалить файл .nomedia. В этом случае все фотографии и видео, которые были скрыты, снова начнут отображаться и вы сможете их посмотреть.

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