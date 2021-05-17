Как пользоваться WhatsApp, если не принял новые правила

В минувшую субботу, 15 мая, в силу вступили новые правила WhatsApp. Согласно их положениям, тот, кто согласился их принять, автоматически соглашается делиться своими данными с Facebook. Нет, читать вашу переписку руководство социальной сети не сможет (хотя как знать), но зато сможет собирать информацию о том, что вы делаете как в самом приложении, так и за его пределами. Само собой, соглашение можно не принимать, но тогда часть функций для вас отключат. Что и произошло со многими из тех, кто решил выступить против.

Неправильная дата и время в WhatsApp. Что делать

Несмотря на то что всего за несколько дней до вступления в силу нового пользовательского соглашения руководство WhatsApp решило смягчить ограничения для тех, кто откажется его принимать, ничего принципиально от этого не изменилось. Поэтому, если у вас не открывается WhatsApp или не получается отправить сообщение в WhatsApp, знайте, всё дело в том, что вы не приняли новое пользовательское соглашение.

Не работает WhatsApp. Почему

Однако эти ограничения – это далеко не всё. Тем пользователям, которые не согласятся принимать новые правила, так же запретят:

Совершать аудио- и видеозвонки;

Самим писать в чаты и группы;

Переносить свои сообщения;

Сохранять резервную копию.

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Вроде бы ничего такого – жить можно. Но ведь отправить сообщение самостоятельно вы не сможете до тех пор, пока не примите новое пользовательское соглашение. Однако есть одна маленькая лазейка, которая всё-таки позволит вам поддерживать связь со своими собеседниками. Она заключается в том, чтобы отвечать на входящие послания из уведомлений.

Как отправлять сообщение в Ватсапе, не принимая новые правила

Дождитесь, пока придёт сообщение, и откройте шторку уведомлений;

Нажмите на кнопку «Ответить» под входящим сообщением из WhatsApp;

В открывшемся окне напишите ответ на сообщение, которое получили;

Отправьте это сообщение – оно гарантированно дойдёт до получателя.

Что будет, если заблокировать контакт в WhatsApp

Таким образом можно писать только текстовые сообщения, а вот записывать голосовые, отправлять медиафайлы или фотографировать или снимать видео в реальном времени будет нельзя. Очевидно, в WhatsApp решили не придумывать для тех, кто не принимает новое соглашение, дополнительных инструментов общения, оставив им то, что имеется. Поэтому учитывайте, что отказникам придётся намного сложнее, чем тем, кто не стал противиться и таки принял новые правила сервиса.

Как звонить в WhatsApp

С приёмом аудио- и видеозвонков проблем тоже не будет. Они будут отображаться так же, как и раньше – в виде экрана по типу того, что вы видите, когда вам кто-то звонит по обычной связи. Достаточно просто провести по кнопке ответа на звонок, и соединение установится.

Правда, если вы пропустили входящий звонок в WhatsApp, то перезвонить уже не получится. По крайней мере, до момента принятия нового соглашения. В этом случае придётся просто ждать, пока ваш собеседник не перезвонит вам сам.

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Вообще ничего приятного в том, чтобы пользоваться WhatsApp в ограниченном режиме, нет. Вы не можете самостоятельно открыть мессенджер и просто написать тому, кому вы хотите написать. Поэтому вы будете всегда находиться в подвешенном состоянии, ожидая, пока напишут вам.

А ведь может попасться такой собеседник, который не захочет устанавливать связь первым. В результате вы останетесь без адекватного средства связи. Поэтому, если от WhatsApp зависит ваш рабочий успех или личное благополучие, пожалуй, просто примите новое правило.