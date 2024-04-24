В WhatsApp появится функция передачи файлов без интернета

Несмотря на то что уже никто давно не передает с телефона на телефон ни музыку, ни фотографии, ни клипы, технологии беспроводной передачи данных на Android развиты очень хорошо. В какой-то момент Google сильно позавидовала Apple с ее AirDrop и решила внедрить то же самое на своей платформе. Технология Nearby Sharing и все ее последующие итерации справлялась со своей задачей на ура. Другое дело, что даже после нескольких обновлений она почему-то так и осталась сугубо нишевой функцией. Но у WhatsApp появилась идея, как возродить ближнюю передачу данных.

Передача данных через Ватсап

WhatsApp позволит пользователям отправлять друг другу данными вне зависимости от подключения к интернету. Новый механизм, который прямо сейчас испытывается в бета-версии мессенджера, будет самостоятельно создавать локальную сеть между двумя устройствами и использовать ее в качестве зашифрованного канала связи.

Судя по скриншотам тестовий версии WhatsApp, которые оказались в сети, мессенджер предложит возможность обмена широким спектром данных. По сути, пользователи смогут отправлять друг другу все те же самые файлы, которые они могут отправлять через интернет-соединение, а именно:

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Аудио

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Как передавать данные с телефона на телефон

Пока точно неизвестно, на базе каких именно беспроводных технологий будет создаваться локальная сеть для передачи данных между двумя пользователями WhatsApp. Но, скорее всего, ими станет старая проверенная пара из Wi-Fi и Bluetooth. Bluetooth будет использоваться для быстрого поиска устройства, а Wi-Fi — непосредственно для передачи данных.

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Может показаться, что разработчики просто планируют встроить в WhatsApp собственный аналог Nearby Sharing, но это не совсем так. Чтобы отправить файл, вне зависимости от его типа и размера, адресат должен находиться у отправителя в списке контактов. А данные будут передаваться в одностороннем порядке, без непосредственного одобрения получателя.

Сама механика передачи файлов, впрочем, выглядит плюс-минус так же, как и при использовании Nearby Sharing, или Quick Share:

Вы выбираете режим «Люди рядом»;

Ожидаете, пока устройство не найдет кого-нибудь поблизости;

Отмечаете нужного человека и выбираете файл;

Ожидаете, пока он передастся на устройство адресата.

Передача данных без интернета

Нет, разумеется, предварительно вам все-таки придется дать свое согласие на получение данных, передаваемых по локальной сети, либо отказаться. Но, если вы согласитесь, то файлы будут приходить в чат так же, как обычные сообщения. Ведь WhatsApp же не спрашивает вас каждый раз, готовы ли вы получить послание от того или иного собеседника? Так же и тут.

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При желании, однако, вы сможете отозвать разрешение на прием файлов без соединения с интернетом, даже не перенося отправителя в черный список. Будет достаточно просто отключить соответствующий пункт настроек, и пользователи, от которых вы не хотите получать отправления по локальной сети, не смогут ничего вам отправить, кроме традиционных сообщений.

Разработчики решили отделить обмен данными по локальной сети от классических чатов, поэтому выделили его в самостоятельный раздел. Очевидно, это было сделано для удобства поиска пользователей, находящихся поблизости. Потому что отправка файлов через чат, вероятно, привела бы к тому, что вам пришлось бы перебирать бесчисленное количество абонентов, особенно, если диалогов несколько десятков.

Зачем нужна функция Люди рядом

Зачем в принципе это было сделано, догадаться в целом несложно. Прежде всего в Telegram тоже есть аналог функции «Люди рядом», а значит, игнорировать ее было просто невозможно. Однако разработчики WhatsApp решили пойти немного дальше и выйти за пределы онлайн-взаимодействия, переведя часть процессов в офлайн.

Таким образом, например, пользователи смогут обмениваться друг с другом какими-то данными, не покидая привычного приложения, даже если у них нет доступа к интернету. Ведь часто бывает так, что у одного вложение грузится, а у другого нет. А отсутствие необходимости иметь выход в сеть сильно облегчает процедуру передачи данных.

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Только вспомните, сколько раз вы, даже находясь рядом с адресатом, перекидывали ему какие-то данные прямо в мессенджер? Это же так быстро, просто и логично. Теперь разработчики WhatsApp решили не просто легализовать статус мессенджера как файлообменника, но и добавили дополнительный уровень для ситуаций, когда хотелось бы обойтись без интернета.