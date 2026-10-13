Госуслуги давно перестали быть сайтом, куда заходят раз в год за справкой. Через них оформляют пенсию, получают штрафы и письма от государства, а ещё раздают доступ к вашим данным банкам и другим организациям. Поэтому аккаунт на портале — лакомая цель для мошенников, и правительство решило снова ужесточить правила входа. Каких именно мер ждать, пока не сказали, но защитить аккаунт можно уже сегодня, не дожидаясь их. Показываю, какие настройки стоит включить прямо со смартфона и почему каждая из них важна.

4 важнейшие настройки для Госуслуг на Android

4 важнейшие настройки для Госуслуг на Android

Что поручил Мишустин и почему именно сейчас

6 октября на форуме «Цифровые решения» премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учётных записей на Госуслугах. Дословно:

Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней.

Порталом пользуются 120 млн человек, и для мошенников это один из самых ценных аккаунтов. По словам Мишустина, преступники всё чаще используют искусственный интеллект, чтобы подделывать голос, внешность и поведение людей.

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Теперь Минцифры предстоит проработать меры. Но даже когда правила поменяют, большая часть защиты всё равно будет зависеть от того, что вы сами включили в своём профиле.

Почему код из SMS больше не спасает

Главная уязвимость Госуслуг не в самом портале, а в людях, которые сами диктуют код по телефону. 7 октября киберполиция предупредила о звонках от имени Соцфонда: человеку предлагают записаться на перерасчёт пенсии без очереди, а код из SMS от Госуслуг выдают за «номер талона».

Одноразовый код для входа на Госуслуги

Одноразовый код для входа на Госуслуги

Именно этот код открывает мошенникам вход в аккаунт. Дальше они могут смотреть документы и действовать от вашего имени. Подробно о том, откуда берутся такие коды, мы рассказывали в тексте о том, почему приходят коды авторизации, которые вы не запрашивали.

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Поэтому защищать нужно сразу два места: сам вход в аккаунт и восстановление пароля. Именно о них говорил Мишустин, и именно для них на Госуслугах уже есть настройки. Все они находятся в разделе «Безопасность» профиля, а названия пунктов в приложении и на сайте могут немного отличаться.

Вход с подтверждением — без него пароль почти ничего не значит

Это двухфакторная защита: после пароля портал просит второй код или биометрию. Сейчас на Госуслугах есть такие варианты:

  • одноразовый код в мессенджере MAX — перед отправкой кода чат-бот задаёт уточняющие вопросы;
  • одноразовый код из специального приложения-генератора;
  • вход по биометрии;
  • код из SMS — только для входа через сайт с компьютера.

Такой список публиковали сами Госуслуги. Я бы выбрал приложение-генератор: код появляется только на вашем смартфоне и никуда не приходит, поэтому выманить его гораздо сложнее.

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Включить вход с подтверждением можно так:

  1. Откройте приложение Госуслуги и нажмите на значок профиля.
  2. Перейдите в раздел «Безопасность».
  3. Выберите «Вход в систему», затем «Вход с подтверждением».
  4. Выберите способ подтверждения и следуйте подсказкам на экране.
  5. Если выбрали приложение-генератор, отсканируйте в нём QR-код и введите первый код.
Настройка входа с подтверждением на Госуслугах

Настройка входа с подтверждением на Госуслугах

Не бойтесь, что придётся вводить код каждый день: сессия в мобильном приложении длится 6 месяцев. А если вы когда-то подключили подтверждение через MAX и хотите сменить способ, это делается там же, в «Безопасности». Подробнее об этом — в нашем тексте о том, как отвязать MAX от Госуслуг.

Доверенный контакт — второй ключ к смене пароля

Эта функция появилась на Госуслугах в октябре 2025 года. Вы выбираете одного близкого человека, и при смене или восстановлении пароля код подтверждения приходит ему. Даже если мошенники выманят у вас пароль и код, сменить пароль без этого человека не получится.

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Доверенный контакт не видит ваш личный кабинет и ничего не может делать от вашего имени — он только получает коды. К нему есть требования:

  • ему исполнилось 18 лет, и у него российское гражданство;
  • у него подтверждённая учётная запись на Госуслугах с актуальным паспортом;
  • к его аккаунту привязан действующий номер телефона.

У одного аккаунта может быть только один доверенный контакт, а один человек может быть доверенным контактом максимум для пяти аккаунтов. Добавить его можно так:

  1. Откройте профиль в приложении Госуслуги и перейдите в «Безопасность».
  2. Выберите «Доверенный контакт» и нажмите «Добавить».
  3. Укажите номер телефона человека и его имя как в паспорте.
  4. Отправьте приглашение.
  5. Попросите человека принять приглашение в своём личном кабинете.
Добавление доверенного контакта в приложении Госуслуг

Добавление доверенного контакта в приложении Госуслуг

Приглашение действует ограниченное время, поэтому лучше заранее предупредить человека. Все тонкости — в нашей отдельной инструкции о том, как добавить доверенный контакт на Госуслугах.

Контрольный вопрос — защита при восстановлении доступа

Мошенникам не обязательно знать ваш пароль — его можно попытаться восстановить. Контрольный вопрос добавляет к восстановлению ещё один шаг: без правильного ответа сбросить пароль не получится.

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Установить вопрос можно так:

  1. Откройте профиль на Госуслугах и перейдите в «Безопасность», а затем — «Вход в систему».
  2. Выберите «Восстановление доступа контрольным вопросом».
  3. Выберите вопрос из списка и введите ответ.
  4. Подтвердите действие паролем и нажмите «Включить».
Создание контрольного вопроса на Госуслугах

Создание контрольного вопроса на Госуслугах

Не выбирайте вопрос, ответ на который легко найти в ваших соцсетях, вроде города рождения или клички собаки. Ответ не обязан быть правдой, главное — чтобы вы сами его не забыли. Если забудете и пароль, и ответ, восстанавливать доступ придётся лично в МФЦ.

Действия в системе — проверьте, кто уже заходил

В разделе «Действия в системе» видно, когда и откуда входили в ваш аккаунт и на каких сайтах вы авторизовались через Госуслуги. Если там есть то, чего вы не делали, это повод действовать сразу. Проверить входы и выйти с чужих устройств можно так:

  1. Откройте профиль на Госуслугах и перейдите в «Безопасность».
  2. Выберите «Действия в системе» и просмотрите последние входы.
  3. Перейдите на вкладку «Мобильные приложения».
  4. Нажмите «Выйти» напротив устройств, которые вам не знакомы.
Проверка заходов на Госуслуги

Проверка заходов на Госуслуги

Если нашли чужой вход, сразу смените пароль и проверьте, не изменились ли телефон и почта в профиле. Что делать дальше, если аккаунт уже взломали, мы разбирали в отдельной статье о том, как вернуть и защитить аккаунт на Android.