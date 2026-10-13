Госуслуги давно перестали быть сайтом, куда заходят раз в год за справкой. Через них оформляют пенсию, получают штрафы и письма от государства, а ещё раздают доступ к вашим данным банкам и другим организациям. Поэтому аккаунт на портале — лакомая цель для мошенников, и правительство решило снова ужесточить правила входа. Каких именно мер ждать, пока не сказали, но защитить аккаунт можно уже сегодня, не дожидаясь их. Показываю, какие настройки стоит включить прямо со смартфона и почему каждая из них важна.

Что поручил Мишустин и почему именно сейчас

6 октября на форуме «Цифровые решения» премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры усилить защиту учётных записей на Госуслугах. Дословно:

Надо проработать дополнительные условия для входа на платформу или при восстановлении доступа к ней.

Порталом пользуются 120 млн человек, и для мошенников это один из самых ценных аккаунтов. По словам Мишустина, преступники всё чаще используют искусственный интеллект, чтобы подделывать голос, внешность и поведение людей.

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Теперь Минцифры предстоит проработать меры. Но даже когда правила поменяют, большая часть защиты всё равно будет зависеть от того, что вы сами включили в своём профиле.

Почему код из SMS больше не спасает

Главная уязвимость Госуслуг не в самом портале, а в людях, которые сами диктуют код по телефону. 7 октября киберполиция предупредила о звонках от имени Соцфонда: человеку предлагают записаться на перерасчёт пенсии без очереди, а код из SMS от Госуслуг выдают за «номер талона».

Именно этот код открывает мошенникам вход в аккаунт. Дальше они могут смотреть документы и действовать от вашего имени. Подробно о том, откуда берутся такие коды, мы рассказывали в тексте о том, почему приходят коды авторизации, которые вы не запрашивали.

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Поэтому защищать нужно сразу два места: сам вход в аккаунт и восстановление пароля. Именно о них говорил Мишустин, и именно для них на Госуслугах уже есть настройки. Все они находятся в разделе «Безопасность» профиля, а названия пунктов в приложении и на сайте могут немного отличаться.

Вход с подтверждением — без него пароль почти ничего не значит

Это двухфакторная защита: после пароля портал просит второй код или биометрию. Сейчас на Госуслугах есть такие варианты:

одноразовый код в мессенджере MAX — перед отправкой кода чат-бот задаёт уточняющие вопросы;

одноразовый код из специального приложения-генератора;

вход по биометрии;

код из SMS — только для входа через сайт с компьютера.

Такой список публиковали сами Госуслуги. Я бы выбрал приложение-генератор: код появляется только на вашем смартфоне и никуда не приходит, поэтому выманить его гораздо сложнее.

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Включить вход с подтверждением можно так:

Откройте приложение Госуслуги и нажмите на значок профиля. Перейдите в раздел «Безопасность». Выберите «Вход в систему», затем «Вход с подтверждением». Выберите способ подтверждения и следуйте подсказкам на экране. Если выбрали приложение-генератор, отсканируйте в нём QR-код и введите первый код.

Не бойтесь, что придётся вводить код каждый день: сессия в мобильном приложении длится 6 месяцев. А если вы когда-то подключили подтверждение через MAX и хотите сменить способ, это делается там же, в «Безопасности». Подробнее об этом — в нашем тексте о том, как отвязать MAX от Госуслуг.

Доверенный контакт — второй ключ к смене пароля

Эта функция появилась на Госуслугах в октябре 2025 года. Вы выбираете одного близкого человека, и при смене или восстановлении пароля код подтверждения приходит ему. Даже если мошенники выманят у вас пароль и код, сменить пароль без этого человека не получится.

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Доверенный контакт не видит ваш личный кабинет и ничего не может делать от вашего имени — он только получает коды. К нему есть требования:

ему исполнилось 18 лет, и у него российское гражданство;

у него подтверждённая учётная запись на Госуслугах с актуальным паспортом;

к его аккаунту привязан действующий номер телефона.

У одного аккаунта может быть только один доверенный контакт, а один человек может быть доверенным контактом максимум для пяти аккаунтов. Добавить его можно так:

Откройте профиль в приложении Госуслуги и перейдите в «Безопасность». Выберите «Доверенный контакт» и нажмите «Добавить». Укажите номер телефона человека и его имя как в паспорте. Отправьте приглашение. Попросите человека принять приглашение в своём личном кабинете.

Приглашение действует ограниченное время, поэтому лучше заранее предупредить человека. Все тонкости — в нашей отдельной инструкции о том, как добавить доверенный контакт на Госуслугах.

Контрольный вопрос — защита при восстановлении доступа

Мошенникам не обязательно знать ваш пароль — его можно попытаться восстановить. Контрольный вопрос добавляет к восстановлению ещё один шаг: без правильного ответа сбросить пароль не получится.

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Установить вопрос можно так:

Откройте профиль на Госуслугах и перейдите в «Безопасность», а затем — «Вход в систему». Выберите «Восстановление доступа контрольным вопросом». Выберите вопрос из списка и введите ответ. Подтвердите действие паролем и нажмите «Включить».

Не выбирайте вопрос, ответ на который легко найти в ваших соцсетях, вроде города рождения или клички собаки. Ответ не обязан быть правдой, главное — чтобы вы сами его не забыли. Если забудете и пароль, и ответ, восстанавливать доступ придётся лично в МФЦ.

Действия в системе — проверьте, кто уже заходил

В разделе «Действия в системе» видно, когда и откуда входили в ваш аккаунт и на каких сайтах вы авторизовались через Госуслуги. Если там есть то, чего вы не делали, это повод действовать сразу. Проверить входы и выйти с чужих устройств можно так:

Откройте профиль на Госуслугах и перейдите в «Безопасность». Выберите «Действия в системе» и просмотрите последние входы. Перейдите на вкладку «Мобильные приложения». Нажмите «Выйти» напротив устройств, которые вам не знакомы.

Если нашли чужой вход, сразу смените пароль и проверьте, не изменились ли телефон и почта в профиле. Что делать дальше, если аккаунт уже взломали, мы разбирали в отдельной статье о том, как вернуть и защитить аккаунт на Android.