Какие приложения скачать на телефон после введения санкций

Несмотря на тот факт, что на Android можно скачать любое приложение по прямой ссылке с любого источника, многие задаются вопросом, какие программы стоит скачать на свой смартфон прямо сейчас. Мало ли Google Play в России отключат или возникнут другие проблемы. В конце концов не каждому хочется бродить по разным сайтам в поиске нужного софта. Гораздо ведь проще запастись всем необходимым и открыть нужную программу, как только в ней появится необходимость. Специально по этому случаю подготовили для вас специальную подборку приложений, которые уже давно скачали сами и вам рекомендуем.

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Скачать NashStore и RuStore на Android

Приложение, которое следует скачать всем в первую очередь — российские магазины приложений (простите за тавтологию). Даже если Google Play полностью отключат в России, у вас будет быстрый и удобный доступ к важным программам. Да, их здесь не так много, но есть эксклюзив — например, приложения подсанкционных банков, которые были удалены из Google Play. На данный момент доступно два российских магазина приложений:

NashStore.

RuStore.

Как скачать НашСтор

Первый разрабатывали вместе сразу несколько организаций: Сбер, VK, Яндекс и Цифровые платформы, принадлежащие Минцифры. NashStore был официально запущен 16 мая 2022 года и сейчас его может скачать любой желающий прямо с официального сайта:

Перейдите на сайт nashstore.ru и нажмите на кнопку Скачать NashStore;

Подтвердите его загрузку, запустите и зарегистрируйтесь;

Выйдите из каталога и откройте «Настройки» Android;

Отсюда перейдите в «Безопасность» — NashStore и разрешите установку приложений из неизвестных источников;

Вернитесь в NashStore, выберите нужное приложение и нажмите «Установить».

При возникновении каких-то сложностей или неясностей, отсылаю вас к материалу своих коллег, где подробно рассказано о NashStore и всех нюансах с ним связанных.

Как скачать РуСтор

За разработку второго магазина приложений — РуСтора — взялась всем известная VK (при поддержке Минцифры). На данный момент магазин находится на стадии бета-тестирования, однако скачать RuStore может каждый.

Чтобы установить RuStore на Android, вам необходимо:

Перейдите на сайт rustore.ru и нажмите на кнопку Скачать RuStore;

Подтвердите его загрузку, запустите и зарегистрируйтесь;

Затем сверните браузер, откройте «Настройки» на своем Android-смартфоне

После этого перейдите в раздел «Безопасность», далее RuStore и разрешите установку приложений из неизвестных источников;

Вернитесь в RuStore, выберите нужное приложение и нажмите «Установить».

Понятно, что сейчас на этой площадке приложений не так много. Сейчас здесь доступно большинство популярных российских приложений, включая приложения банков Сбербанк Онлайн, Альфа-Банк, ВТБ Онлайн и другие. Если возникли какие-то вопросы, у автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова был отдельный материал, где коллега рассказал обо всех нюансах.

Как скачать приложение банка на Андроид

Вторая категория приложений, которые необходимо скачать прямо сейчас — приложения подсанкционных банков. Опять же, вариантов скачать Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ достаточно:

В российских магазинах приложений — RuStore и Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк и так далее.

Здесь все очень просто — на сайте каждого банка представлена подробнейшая инструкция со всеми рекомендациями. Я же вас предостерегаю: не скачивайте приложение с недостоверных источников. Тщательно проверяйте, куда вы вводите свои данные и в случае, если что-то пойдет не так, обязательно звоните в службу поддержки.

Какое облако выбрать на Android

Еще одна проблема, которая появилась у владельцев Android-смартфонов — облачное хранилище. Дело в том, что многие пользователи в качестве основного облака использовали фирменный сервис — Google Фото и Google Диск. Признаюсь, я и сам их давний пользователь. Вот только оплатить дополнительное пространство в Google Диске сейчас практически невозможно, а стандартные 15 ГБ устраивают далеко не каждого. Что делать? Правильно, скачать Яндекс.Диск.

Скачать Яндекс.Диск

Облачное хранилище от Яндекса уже давно было популярно у российских пользователей, а после санкций осталось чуть ли не единственным нормальным сервисом. Не забудьте скачать свои данные из Google Фото и перенести их на Яндекс.Диск — у нас на этот случай есть отдельная инструкция.

С оплатой Яндекс.Диска проблем не возникнет точно. Оплатить дополнительное пространство можно как с Visa и Mastercard, так и с отечественного МИР прямо на сайте Диска.

Где слушать музыку после санкций

С музыкой аналогичная история. Понятно, что аналогов у Spotify по функциональности, качеству звука и рекомендациям практически нет. Но мы об этом подумаем позже, а сейчас обойдемся Яндекс.Музыкой. В последнее время отечественный стриминговый сервис развивается семимильными шагами — с каждым апдейтом качество рекомендаций становится лучше, а недавно здесь появилась функция караоке, прямо как в Apple Music.

Скачать Яндекс.Музыку

Если переживаете, что не сможете разобраться в интерфейсе, то не стоит. Все в приложении разделено на отдельные категории: Моя волна (радио по вашим предпочтениям), Подкасты и книги, Детям и Коллекция (все ваши треки). По факту, использование Яндекс.Музыке сводится к одному параметру Коллекция, где находится вся медиатека. Удобно!

Цены в Яндекс.Музыке демократичные:

Подписка Яндекс.Музыка на месяц — 199 рублей.

Подписка Яндекс.Музыка на год — 1690 рублей.

А вообще, я бы на вашем месте давно уже купил бы себе Яндекс.Станцию Лайт за 4к. Умная колонка не только будет отличным помощником по дому, но и раскроет весь потенциал стримингового сервиса.

Чем заменить Netflix

Ну и последнее приложение, которое, по-моему мнению, надо скачать себе на смартфон — сервис для просмотра фильмов. Раньше большинство из нас пользовались Нетфликсом и смотрели сериалы там. Теперь придется искать альтернативы, которых, благо, достаточно:

Амедиатека — один из самых крупных стриминговых сервисов для просмотра сериалов и фильмов. Имеет огромную коллекцию самых разных фильмов, включая зарубежные. Подписка на 30 дней обойдется в 599 рублей.

Скачать Амедиатека КиноПоиск — очень популярный стриминговый сервис в России. Подписаться на него отдельно нельзя, однако сервис входит в подписку Яндекс.Плюс, которая включает в себя вышеупомянутую Яндекс.Музыку, +10 ГБ в хранилище Яндекс.Диска, скидку в Яндекс.Такси и еще пару крутых предложений. Первый месяц бесплатно, затем 199 рублей.

Cкачать КиноПоиск ivi — стриминговый сервис с более чем 60 000 лицензионных фильмов, мультфильмов, программ, передач. Просмотр с рекламой бесплатный. Подписка обойдется в 399 рублей в месяц. Из плюсов подписки: отсутствие рекламы, доступ к качеству Full HD, 4K, HDR, подключение до пяти устройств одновременно, просмотр со звуком 5.1 Скачать ivi

Конечно, каждый из этих сервисов предполагает возможность скачать фильм на Android-смартфон. Конечно, говорить о полной замене Нетфликса не приходится, поскольку после санкций мы лишились доступа к некоторым фильмам, но тут уже ничего не сделаешь.

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Может быть у вас есть свои предложения, какие приложения стоит скачать на свой Android-смартфон? Делитесь своими мыслями в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.