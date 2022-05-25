Какие приложения скачать на телефон после введения санкций

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Рахматуллин 0

Несмотря на тот факт, что на Android можно скачать любое приложение по прямой ссылке с любого источника, многие задаются вопросом, какие программы стоит скачать на свой смартфон прямо сейчас. Мало ли Google Play в России отключат или возникнут другие проблемы. В конце концов не каждому хочется бродить по разным сайтам в поиске нужного софта. Гораздо ведь проще запастись всем необходимым и открыть нужную программу, как только в ней появится необходимость. Специально по этому случаю подготовили для вас специальную подборку приложений, которые уже давно скачали сами и вам рекомендуем.

Собрали для вас подборку приложений, которые стоит скачать прямо сейчас. Налетай!

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В ЯНДЕКС.ДЗЕН! КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТАМ ВЫХОДЯТ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ!

Скачать NashStore и RuStore на Android

Приложение, которое следует скачать всем в первую очередь — российские магазины приложений (простите за тавтологию). Даже если Google Play полностью отключат в России, у вас будет быстрый и удобный доступ к важным программам. Да, их здесь не так много, но есть эксклюзив — например, приложения подсанкционных банков, которые были удалены из Google Play. На данный момент доступно два российских магазина приложений:

  • NashStore.
  • RuStore.

Как скачать НашСтор

NashStore — место, где можно скачать все приложения, которые удалили из Google Play.

Первый разрабатывали вместе сразу несколько организаций: Сбер, VK, Яндекс и Цифровые платформы, принадлежащие Минцифры. NashStore был официально запущен 16 мая 2022 года и сейчас его может скачать любой желающий прямо с официального сайта:

  • Перейдите на сайт nashstore.ru и нажмите на кнопку Скачать NashStore;
  • Подтвердите его загрузку, запустите и зарегистрируйтесь;
  • Выйдите из каталога и откройте «Настройки» Android;
  • Отсюда перейдите в «Безопасность» — NashStore и разрешите установку приложений из неизвестных источников;
  • Вернитесь в NashStore, выберите нужное приложение и нажмите «Установить».

При возникновении каких-то сложностей или неясностей, отсылаю вас к материалу своих коллег, где подробно рассказано о NashStore и всех нюансах с ним связанных.

Как скачать РуСтор

RuStore — второй российский магазин приложений. Пока запущен в бета-тестировании.

За разработку второго магазина приложений — РуСтора — взялась всем известная VK (при поддержке Минцифры). На данный момент магазин находится на стадии бета-тестирования, однако скачать RuStore может каждый.

Чтобы установить RuStore на Android, вам необходимо:

  • Перейдите на сайт rustore.ru и нажмите на кнопку Скачать RuStore;
  • Подтвердите его загрузку, запустите и зарегистрируйтесь;
  • Затем сверните браузер, откройте «Настройки» на своем Android-смартфоне
  • После этого перейдите в раздел «Безопасность», далее RuStore и разрешите установку приложений из неизвестных источников;
  • Вернитесь в RuStore, выберите нужное приложение и нажмите «Установить».

Понятно, что сейчас на этой площадке приложений не так много. Сейчас здесь доступно большинство популярных российских приложений, включая приложения банков Сбербанк Онлайн, Альфа-Банк, ВТБ Онлайн и другие. Если возникли какие-то вопросы, у автора AndroidInsider.ru Ивана Кузнецова был отдельный материал, где коллега рассказал обо всех нюансах.

Как скачать приложение банка на Андроид

Вторая категория приложений, которые необходимо скачать прямо сейчас — приложения подсанкционных банков. Опять же, вариантов скачать Сбербанк, Альфа Банк, ВТБ достаточно:

Сбербанк можно установить прямо на официальном сайте.

Здесь все очень просто — на сайте каждого банка представлена подробнейшая инструкция со всеми рекомендациями. Я же вас предостерегаю: не скачивайте приложение с недостоверных источников. Тщательно проверяйте, куда вы вводите свои данные и в случае, если что-то пойдет не так, обязательно звоните в службу поддержки.

Какое облако выбрать на Android

Еще одна проблема, которая появилась у владельцев Android-смартфонов — облачное хранилище. Дело в том, что многие пользователи в качестве основного облака использовали фирменный сервис — Google Фото и Google Диск. Признаюсь, я и сам их давний пользователь. Вот только оплатить дополнительное пространство в Google Диске сейчас практически невозможно, а стандартные 15 ГБ устраивают далеко не каждого. Что делать? Правильно, скачать Яндекс.Диск.

Яндекс.Диск — отличная замена Гугл Фото и другим зарубежным хранилищам.

Скачать Яндекс.Диск

Облачное хранилище от Яндекса уже давно было популярно у российских пользователей, а после санкций осталось чуть ли не единственным нормальным сервисом. Не забудьте скачать свои данные из Google Фото и перенести их на Яндекс.Диск — у нас на этот случай есть отдельная инструкция.

С оплатой Яндекс.Диска проблем не возникнет точно. Оплатить дополнительное пространство можно как с Visa и Mastercard, так и с отечественного МИР прямо на сайте Диска.

Где слушать музыку после санкций

С музыкой аналогичная история. Понятно, что аналогов у Spotify по функциональности, качеству звука и рекомендациям практически нет. Но мы об этом подумаем позже, а сейчас обойдемся Яндекс.Музыкой. В последнее время отечественный стриминговый сервис развивается семимильными шагами — с каждым апдейтом качество рекомендаций становится лучше, а недавно здесь появилась функция караоке, прямо как в Apple Music.

Не знаете, где слушать музыку после санкций? Скачивайте Яндекс.Музыку и пользуйтесь с удовольствием.

Скачать Яндекс.Музыку

Если переживаете, что не сможете разобраться в интерфейсе, то не стоит. Все в приложении разделено на отдельные категории: Моя волна (радио по вашим предпочтениям), Подкасты и книги, Детям и Коллекция (все ваши треки). По факту, использование Яндекс.Музыке сводится к одному параметру Коллекция, где находится вся медиатека. Удобно!

Цены в Яндекс.Музыке демократичные:

  • Подписка Яндекс.Музыка на месяц — 199 рублей.
  • Подписка Яндекс.Музыка на год — 1690 рублей.

А вообще, я бы на вашем месте давно уже купил бы себе Яндекс.Станцию Лайт за 4к. Умная колонка не только будет отличным помощником по дому, но и раскроет весь потенциал стримингового сервиса.

Чем заменить Netflix

Заменить Нетфликс в России — не проблема. У нас есть много своих стриминговых сервисов.

Ну и последнее приложение, которое, по-моему мнению, надо скачать себе на смартфон — сервис для просмотра фильмов. Раньше большинство из нас пользовались Нетфликсом и смотрели сериалы там. Теперь придется искать альтернативы, которых, благо, достаточно:

  • Амедиатека — один из самых крупных стриминговых сервисов для просмотра сериалов и фильмов. Имеет огромную коллекцию самых разных фильмов, включая зарубежные. Подписка на 30 дней обойдется в 599 рублей.

    • Скачать Амедиатека

  • КиноПоиск — очень популярный стриминговый сервис в России. Подписаться на него отдельно нельзя, однако сервис входит в подписку Яндекс.Плюс, которая включает в себя вышеупомянутую Яндекс.Музыку, +10 ГБ в хранилище Яндекс.Диска, скидку в Яндекс.Такси и еще пару крутых предложений. Первый месяц бесплатно, затем 199 рублей.

    • Cкачать КиноПоиск

  • ivi — стриминговый сервис с более чем 60 000 лицензионных фильмов, мультфильмов, программ, передач. Просмотр с рекламой бесплатный. Подписка обойдется в 399 рублей в месяц. Из плюсов подписки: отсутствие рекламы, доступ к качеству Full HD, 4K, HDR, подключение до пяти устройств одновременно, просмотр со звуком 5.1

    • Скачать ivi

Конечно, каждый из этих сервисов предполагает возможность скачать фильм на Android-смартфон. Конечно, говорить о полной замене Нетфликса не приходится, поскольку после санкций мы лишились доступа к некоторым фильмам, но тут уже ничего не сделаешь.

Прикольные мелочи с AliExpress, которые нужно купить прямо сейчас.

Может быть у вас есть свои предложения, какие приложения стоит скачать на свой Android-смартфон? Делитесь своими мыслями в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.

Теги
Лонгриды для вас
GMS
Что будет, если в России отключат Google Mobile Services

Google - одна из тех компаний, которые «отменяют» Россию активнее всего. Сначала она отключила монетизацию YouTube, затем запретила местным пользователям оплачивать покупки и подписки в Google Play, а потом ещё и фактически заблокировала Google Pay. Что дальше? До полного отключения Android-смартфонов, вероятно, мы всё-таки не докатимся, а вот отозвать Google Mobile Services в компании могут. Разберёмся, что из себя представляют эти сервисы и как их отключение повлияет на работоспособность наших аппаратов.

Читать далее
1More
Беспроводные наушники с шумоподавлением до 5000 рублей. Какие выбрать

Мне всегда было немного жаль владельцев Айфонов из-за того, что они добровольно лишают себя возможности выбора. Большинство из них свято верит, что, если Apple выпустила какой-то аксессуар для их смартфона, то они обязаны купить именно его и ничего больше. С одной стороны, эта зашоренность очень удобна, потому что не нужно заморачиваться, изучать альтернативные точки зрения, да и вообще принимать решения. Но, с другой, такой подход сильно вредит, потому что оставляет вне поля зрения по-настоящему классные вещи. Например, наушники 1More PistonBuds Pro.

Читать далее
S22
Где и как скачать обои рабочего стола Galaxy S22

Выход нового смартфона Samsung - по крайней мере, из топового сегмента - это всегда значимое событие. По степени значимости оно может сравниться разве что с выходом нового iPhone. Поэтому любая информация, которая касается нового флагмана Samsung, неминуемо привлекает к себе большое внимание. А, уж если даже слухи вызывают интерес аудитории, то обои рабочего стола из прошивки нового смартфона вообще могут спровоцировать настоящий фурор. Особенно, если сам аппарат ещё даже не вышел и выйдет неизвестно когда.

Читать далее
Новый комментарий