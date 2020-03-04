Ночная тема – это сильно переоценённое явление. Несмотря на то что она действительно может сэкономить несколько процентов зарядки, в качестве средства защиты глаз в условиях недостаточного освещения, за которое её пытаются выдавать, она совершенно не годится. И дело тут вовсе не в моём личном восприятии, а в объективных факторах. Впрочем, это не мешает пользователям жаждать появления ночной темы, а разработчикам удовлетворять их потребности, зарабатывая на этом. Не стал исключением и WhatsApp.

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Слухи о появлении ночной темы в WhatsApp начали ходить ещё задолго до выхода Android 10, где ночная тема стала общесистемным инструментом. Тем не менее, разработчики мессенджера не очень торопились соответствовать среде, в которой работает их детище, а потом довольно долго занимались тестированием и отладкой ночной темы. Один только бета-тест чего стоит. WhatsApp хоть и допустила к нему довольно широкий круг испытателей, состоящий из нескольких тысяч пользователей, он длился так долго, что многие уже даже перестали надеяться, что ночная тема когда-либо выйдет в релиз. Впрочем, сегодня ночью их мечта сбылась.

Ночная тема в WhatsApp

В отличие от WhatsApp для iOS, которая вышла сразу и для всех, версия для Android распространяется постепенно и пока может быть недоступна некоторым пользователям. Очевидно, разработчики ещё не уверены в стабильности ночной темы и хотят подстраховаться на случай, если первые загрузившие обновление столкнутся с какими-то проблемами. Ведь куда как проще отозвать сборку, которой пользуются несколько тысяч человек, чем если доступ к ней получат сотни миллионов по всему миру. Так и работу целого сервиса парализовать недолго.

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Ещё одно отличие версии WhatsApp для Android от iOS кроется в принципе включения ночной темы. Если на iOS в мессенджере нет отдельного переключателя, а сама ночная тема в мессенджере зависит от работы системной ночной темы, на Android вариантов активации чуть больше. Помимо системной ночной темы из Android 10, которая принудительно включает ночную тему и в WhatsApp, у пользователей более ранних версий ОС есть возможность включать ночную тему принудительно в интерфейсе самого мессенджера.

Как включить ночную тему в WhatsApp на Android

Чтобы включить ночную тему в WhatsApp, запустите мессенджер и откройте контекстное меню;

Перейдите в «Настройки» — «Чаты» — «Темы»;

В открывшемся окне выберите «Тёмная» и подтвердите её включение кнопкой «ОК».

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На самом деле нет ничего необычного в том, что разработчики решили встроить в WhatsApp для Android кнопку принудительной активации ночной темы, хотя в версии для iOS ничего такого нет. Причиной для этого, как ни странно, стало большое количество смартфонов, работающих на базе уже необновляемых версий Android. Ведь если бы WhatsApp открыла доступ к ночной теме только пользователям Android 10, было совсем нелогично, поскольку их-то как раз значительно меньше, чем всех остальных. Поэтому в данном случае сработала банальная сила большинства, а не особенное отношение разработчиков WhatsApp к пользователям Android.