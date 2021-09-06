Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений

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Артем Сутягин 0

Любая операционная система хороша только тогда, когда ее разработчики активно вкладывают силы в процесс ее совершенствования. Согласитесь, глупо пользоваться тем, что никогда не развивается и не получает новые функции. Даже специализированный софт, у которого нет конкуренции, тоже развивается, что уже говорить об операционной системе для смартфона. Xiaomi это тоже понимает и активно вкладывается в разработку своего детища, которое существовало еще до того, как компания начала производить телефоны. Теперь у нас на подходе новая функция защиты от вредоносных приложений, которой — если все получится так, как должно — позавидует любой другой производитель.

MIUI

Самое интересное в новой операционной системе — функции, которых раньше не было.

Безопасность Xiaomi

Китайский гигант по производству телефонов и других гаджетов — Xiaomi — работает над внесением изменений в свой пользовательский интерфейс MIUI. Пусть оболочка и основана на Android, но это не мешает компании вносить свои дополнения, так как сам по себе Android — открытая операционная система. Xiaomi старается сделать MIUI не только более простой и понятной, но так же безопасной. Судя по сотням миллионов ее фанатов, у компании получается.

Недавно Xiaomi представила два обновления для MIUI, а именно MIUI 12.5 Enhanced Edition и MIUI 12.5 с множеством дополнительных функций, развертывание которых началось для некоторых устройств в китайском регионе 13 августа.

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Что нового в MIUI 12.5 Enhanced

Одно конкретное дополнение, обнаруженное IT Home, которое привлекло немало внимания со стороны специалистов и просто любителей бренда, это MIUI Pure Mode. Для ее реализации компания начала набор тестеров в китайском регионе. Эта функция поможет пользователям защитить себя от вредоносных приложений, способных создать неприятности для пользователей.

Интересное преподнесение MIUI 12.5 Enhanced

Xiaomi заявляет, что поскольку Android довольно открыт по сравнению с iOS, пользователи становятся более уязвимыми. Стало быть, они могут стать жертвами атак через плохо работающие приложения.

Гигант добавляет, что около 40% приложений, установленных пользователями MIUI, не проходят проверку безопасности компании, а 10% несут серьезные риски. То есть каждое десятое приложение способно нанести вред пользователю, а стало быть, с этим надо что-то делать.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне.

Как производители телефонов борятся с вирусами

Чтобы решить эту проблему, Xiaomi и запускает MIUI Pure Mode. Суть функции заключается в том, что при включении она блокирует пользователям установку приложений через внешние источники, но это не все. Она так же запрещает другим приложениям любые установки, которые выполняются без согласия пользователя в фоновом режиме.

Так работают многие вирусы, попадая не смартфон жертвы и начиная разворачивать там свою деятельность. Получается, что вы можете скачать приложение, которое само по себе будет довольно безобидным и с легкостью пройдет проверки цензоров, но потом начнет скачивать другие приложения для того, чтобы реализовать злые намерения своих создателей.

Ждем от Xiaomi чего-то действительно нового.

Что общего между iOS и MIUI

Подобная функция есть в операционной системе iOS от Apple, но купертиновцы не дают возможности ее отключения. Xiaomi, как обычно, идет по более демократичному пути в духе Android и позволяет пользователям отказаться от нового уровня защиты, если они захотят устанавливать приложения из других источников.

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Пока нельзя сказать, когда эта функция заработает в полной мере, появившись в стабильных сборках. Нет ясности как в отношении китайской, так и в отношении глобальной сборки.

Уже известно, что компания собирается выпустить MIUI 12.5 Enhanced для некоторых устройств в течение 4 квартала этого года. Они получат следующую версию скина Android в период с октября по декабрь. Однако стоит отметить, что со временем список поддерживаемых устройств будет расти. При этом в Китае развертывание обновления будет намного шире, чем в мире. Но все новые устройства более-менее высокого уровня должны получить обновление.

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