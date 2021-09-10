Xiaomi пообещала дольше обновлять свои телефоны, но не спешите радоваться

Долгое время что-то более-менее существенное с точки зрения сроков обновления предлагала только Apple, где-то рядом с ней шла Google с ее линейкой смартфонов. Начиная с прошлого года, Samsung запустила цепную реакцию, предложив пользователям три года обновлений вместо двух. В результате сейчас производители начали массово переходить на эту схему, существенно продлевая срок службы своих устройств. Конечно, пока не все созрели для такого ”отчаянного” шага, но таких компаний становится все больше и больше. Теперь к их числу присоединилась Xiaomi. Но не стоит спешить радоваться, как обычно есть небольшая загвоздка, которая немного портит впечатление от такого щедрого жеста.

Когда выйдет Xiaomi 11T

Xiaomi собирается ввести новую политику обновления Android вместе со своей предстоящей серией 11T. Компания подтвердила, что Xiaomi 11T и 11T Pro получат три номерных обновления системы Android и четыре года исправлений безопасности. Случится это после официального анонса смартфона 15 сентября.

Xiaomi считает, что это изменение в политике обновлений позволит пользователям дольше владеть актуальной моделью телефона и не переживать по поводу того, что оно постепенно устаревает. Проще говоря, смартфон дольше будет актуальным, а пользователи дольше будут в безопасности.

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Пойдя на этот шаг, Xiaomi поставила себя на один уровень с Samsung, которая и запустила эту волну из ”остальных” брендов. Google в этой ситуации стоит немного особняком, так как она находится немного в другом положении с ее Pixel.

Среди других компаний, которые предлагают пользователям столь долгий период обновления, можно назвать OnePlus, ранее решившуюся на подобный шаг. Так же чуть позже к клубу ”долгожителей” присоединились Oppo и Vivo. Они также обязуются придерживаться трехлетнего периода обновления для определенных моделей.

Будут ли старые телефоны Xiaomi обновляться дольше

Однако не спешите радоваться. Как обычно в любой красивой истории, тем более связанной с бизнесом, есть как минимум один важный нюанс. Дело в том, что новая политика обновления телефонов Xiaomi не распространяется на текущие модели. По крайней мере пока.

Xiaomi прямо заявляет, что на данный момент трехгодовые обновления смартфонов будут получать только те, кто купит новые 11T и 11T Pro. Правда, производитель не стал очень категорично отказываться от долгого обновления других моделей, заявив, что ”оценит возможность” распространения политики на большее количество устройств в будущем.

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Почему Xiaomi так медленно обновляет телефоны

Все мы знаем, какое огромное количество самых разных смартфонов есть в арсенале Xiaomi и ее суббрендов. По этой причине увеличение срока обновления для всех них может оказаться чрезвычайно сложной задачей. Тем не менее, сложно спорить с тем, что трехлетнее обновление Android если еще не стало стандартом индустрии, то очень скоро станет, и расширение ассортимента моделей это именно то, что будут ждать пользователи от производителей.

В случае с Xiaomi 11T и 11T Pro это будет неплохим фактором стимулирования продаж, ведь так привлекательно получить в полтора раза бОльший срок службы гаджета. Но сложно себе представить мир, в котором модель Xiaomi с приставкой T будет получать обновления дольше, чем вышедшей полгода назад дорогущий Mi 11 Ultra, в название которого уже заложено, что в нем все должно быть самым лучшим.

Что будет в Xiaomi 11 T

Чего еще можно ожидать от серии Xiaomi 11T? Благодаря нескольким утечкам и ранним подтверждениям у нас уже есть довольно хорошее представление о том, что принесут новые телефоны.

В первую очередь, Xiaomi уже подтвердила, что модель Pro будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Пока неизвестно, с какой именно скоростью будет заряжаться аккумулятор, но самого значения мощности уже достаточно для того, чтобы понимать, что это будет быстро.

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Слухи также упоминают дисплей с частотой 120 Гц, ставший стандартом для флагманских смартфонов. Не забудут и про 5G. Чтобы обеспечивать долгую работу, устройство получит аккумулятор на 5000 мАч. А в качестве процессора выберут Snapdragon 888, представленный в конце прошлого года и на данный момент являющий самым мощным из тех, что используются в Android-смартфонах. Конечно, не считая Snapdragon 888 Plus, который устанавливается только в исключительные устройства, вроде Xiaomi Mi MIX 4 и Honor Magic 30.

В любом случае все подробности мы узнаем уже на следующей неделе, когда новый смартфон представят официально. Возможно, на презентации скажут и что-нибудь о трехлетнем обновлении других устройств, но не будем забегать вперед.