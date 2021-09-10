Xiaomi пообещала дольше обновлять свои телефоны, но не спешите радоваться

  2. Темы
  3. OS
Артем Сутягин 0

Долгое время что-то более-менее существенное с точки зрения сроков обновления предлагала только Apple, где-то рядом с ней шла Google с ее линейкой смартфонов. Начиная с прошлого года, Samsung запустила цепную реакцию, предложив пользователям три года обновлений вместо двух. В результате сейчас производители начали массово переходить на эту схему, существенно продлевая срок службы своих устройств. Конечно, пока не все созрели для такого ”отчаянного” шага, но таких компаний становится все больше и больше. Теперь к их числу присоединилась Xiaomi. Но не стоит спешить радоваться, как обычно есть небольшая загвоздка, которая немного портит впечатление от такого щедрого жеста.

Новые телефоны Xiaomi будут обновляться по три года, но не все.

Когда выйдет Xiaomi 11T

Xiaomi собирается ввести новую политику обновления Android вместе со своей предстоящей серией 11T. Компания подтвердила, что Xiaomi 11T и 11T Pro получат три номерных обновления системы Android и четыре года исправлений безопасности. Случится это после официального анонса смартфона 15 сентября.

Xiaomi считает, что это изменение в политике обновлений позволит пользователям дольше владеть актуальной моделью телефона и не переживать по поводу того, что оно постепенно устаревает. Проще говоря, смартфон дольше будет актуальным, а пользователи дольше будут в безопасности.

Новая функция MIUI защитит пользователей Xiaomi от плохих приложений.

Пойдя на этот шаг, Xiaomi поставила себя на один уровень с Samsung, которая и запустила эту волну из ”остальных” брендов. Google в этой ситуации стоит немного особняком, так как она находится немного в другом положении с ее Pixel.

Среди других компаний, которые предлагают пользователям столь долгий период обновления, можно назвать OnePlus, ранее решившуюся на подобный шаг. Так же чуть позже к клубу ”долгожителей” присоединились Oppo и Vivo. Они также обязуются придерживаться трехлетнего периода обновления для определенных моделей.

Xiaomi

Надо бы обновлять три года, как минимум все смартфоны 11-ой серии.

Будут ли старые телефоны Xiaomi обновляться дольше

Однако не спешите радоваться. Как обычно в любой красивой истории, тем более связанной с бизнесом, есть как минимум один важный нюанс. Дело в том, что новая политика обновления телефонов Xiaomi не распространяется на текущие модели. По крайней мере пока.

Xiaomi прямо заявляет, что на данный момент трехгодовые обновления смартфонов будут получать только те, кто купит новые 11T и 11T Pro. Правда, производитель не стал очень категорично отказываться от долгого обновления других моделей, заявив, что ”оценит возможность” распространения политики на большее количество устройств в будущем.

6 вещей, которые должны быть в Xiaomi Mi 12

Почему Xiaomi так медленно обновляет телефоны

Все мы знаем, какое огромное количество самых разных смартфонов есть в арсенале Xiaomi и ее суббрендов. По этой причине увеличение срока обновления для всех них может оказаться чрезвычайно сложной задачей. Тем не менее, сложно спорить с тем, что трехлетнее обновление Android если еще не стало стандартом индустрии, то очень скоро станет, и расширение ассортимента моделей это именно то, что будут ждать пользователи от производителей.

В случае с Xiaomi 11T и 11T Pro это будет неплохим фактором стимулирования продаж, ведь так привлекательно получить в полтора раза бОльший срок службы гаджета. Но сложно себе представить мир, в котором модель Xiaomi с приставкой T будет получать обновления дольше, чем вышедшей полгода назад дорогущий Mi 11 Ultra, в название которого уже заложено, что в нем все должно быть самым лучшим.

Пользователям будет обидно, если их дорогие смартфоны не получат три года обновлений.

Что будет в Xiaomi 11 T

Чего еще можно ожидать от серии Xiaomi 11T? Благодаря нескольким утечкам и ранним подтверждениям у нас уже есть довольно хорошее представление о том, что принесут новые телефоны.

В первую очередь, Xiaomi уже подтвердила, что модель Pro будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт. Пока неизвестно, с какой именно скоростью будет заряжаться аккумулятор, но самого значения мощности уже достаточно для того, чтобы понимать, что это будет быстро.

Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне.

Слухи также упоминают дисплей с частотой 120 Гц, ставший стандартом для флагманских смартфонов. Не забудут и про 5G. Чтобы обеспечивать долгую работу, устройство получит аккумулятор на 5000 мАч. А в качестве процессора выберут Snapdragon 888, представленный в конце прошлого года и на данный момент являющий самым мощным из тех, что используются в Android-смартфонах. Конечно, не считая Snapdragon 888 Plus, который устанавливается только в исключительные устройства, вроде Xiaomi Mi MIX 4 и Honor Magic 30.

В любом случае все подробности мы узнаем уже на следующей неделе, когда новый смартфон представят официально. Возможно, на презентации скажут и что-нибудь о трехлетнем обновлении других устройств, но не будем забегать вперед.

Теги
Новости по теме
Смартфон Realme
Вышел Realme 8 Pro и это просто бомба. Вот как можно купить его дешевле
Лонгриды для вас
Samsung и Huawei
Samsung может спасти Huawei, начав делать для нее процессоры. Это возможно?

Снова начнем статью со слов о том, что Huawei находится не в самом лучшем положении из-за санкций США. Кто-то даже скажет, что компания на грани краха, но это не совсем так. Дело в том, что какие-то компоненты вопреки санкциям закупать можно, при этом вполне официально. А еще у Huawei есть другие гаджеты, которые могут помочь ей на этом нелегком пути. А теперь давайте подумаем, то же делать, если ты производишь смартфон, но у тебя нет поставщика топовых процессоров? Ответ до банального прост - искать такого поставщика. Доказательств того, что он может появиться, становится с каждым днем все больше. Пусть пока это только слухи, но их подтверждения приходят от самых разных источников. Получается, компания может спастись и стать полностью самодостаточной без американских технологий? Если ”срастется”, тогда да.

Читать далее
Доллары
Почему все дорожает? Телефоны, планшеты и другая техника

Наверняка вы заметили, что техника в последнее время только дорожает и дорожает. На то, что раньше мог купить почти каждый, теперь часто требуется накопить. Многие вещи из мира смартфонов, ноутбуков, планшетов и просто домашней техники и вовсе стали недоступными. Но причина происходящего намного сложнее, чем многим кажется на первый взгляд. Виной тому разные факторы, которые не так просто изменить или преодолеть. Более того, подобная ситуация наблюдается не только в нашей стране, но и во всем мире. В этой статье мы рассмотрим одну из самых важных причин происходящего. Хотя, конечно, их намного больше.

Читать далее
Xiaomi
Борьба с кражами Xiaomi и проблемы у руководителя Google: итоги недели

На этой неделе было не так много новостей из мира Android, как нам хотелось бы. Не было знаковых презентаций или громких скандалов, которые перевернули бы все в отрасли своим влиянием. Зато были "обычные" новости, способные изменить что-то в мире технологий. К ним можно отнести попытки Xiaomi сделать так, чтобы украсть ее телефоны было сложнее. Или, например, трудности, возникшие в Google у Сундара Пичаи. Поговаривают, что в компании перестали ему доверять и это может быть концом его карьеры в компании. А еще были новости про OneDrive, Google Play и многое другое. Давайте вспомним их.

Читать далее
Новый комментарий