Xiaomi урежет функции своих смартфонов из-за ремонта на стороне

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Иван Кузнецов 0

Почему многие пользователи не любят технику Apple? Ну, кроме высокой цены, первое, что приходит на ум, — это сложности ремонта. Суть претензии сводится к тому, что компания вынуждает пользователей ремонтировать свои устройства только сертифицированными запчастями, которые есть только в авторизованных сервисных центрах. Из-за этого стоимость ремонта может достигать каких-то немыслимых пределов. А те устройства, чьи владельцы не соблюдает требования и обращаются к неофициальным ремонтникам, Apple может ограничить в функциональности. Но теперь так себя ведёт не только она.

Ремонт Xiaomi

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Xiaomi решила, что уже достигла того уровня развития, когда можно диктовать пользователям свои условия. Поэтому компания вслед за Apple начала требовать от своих клиентов ремонтировать фирменные устройства только с использованием официальных запчастей. В противном случае гаджет, в который установили контрафактные компоненты, будет ограничен в функциональности.

Замена аккумулятора Xiaomi

Предупреждение

Слева — предупреждение о правильной замене батареи, слева — оповещение об использовании контрафактной батареи

Пока новое требование будет распространяться только на аккумулятор. Если устройство обнаружит, что батарею заменили на несертифицированную, оно автоматически ограничит скорость его зарядки. Более того, замена тоже должна производиться в авторизованном сервисном центре с соблюдением всех необходимых требований и норм безопасности. В противном случае, даже если запчасть будет официальной, но её установят без соблюдения чётко прописанной процедуры и не откалибруют, система не примет её за официальную.

Это устройство комплектуется встроенным аккумулятором, который может быть заменён только в авторизованном сервисном центре. Невыполнение этого условия может привести к повреждению устройства. Это может стать причиной раздувания, перегрева или протекания аккумулятора, спровоцировав возгорание или взрыв. Не используйте несертифицированные аккумуляторы.

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Такое сообщение появилось в приложении Mi Security в обновлении за номером 5.6, которое Xiaomi выпустила для своих устройств на этой неделе. В послании компания постаралась охватить сразу два условия, которые необходимо выполнить пользователям, обращающимся за ремонтом: пользоваться услугами только авторизованных сервисных центров и задействовать в ремонте только сертифицированные комплектующие.

А, если несертифицированные аккумулятор уже установлен, то сообщение будет таким:

Похоже, что в вашем устройстве используется несертифицированный аккумулятор. Скорость зарядки будет снижена в целях безопасности. Это может привести к раздуванию, перегреву и протеканию аккумулятора, а также спровоцировать возгорание или взрыв. Обратитесь в авторизованный сервисный центр для замены аккумулятора.

Xiaomi заряжается медленно. В чём дело

Медленная зарядка

Если смартфон заряжается медленно, скорее всего, вы используете контрафактный аккумулятор

Xiaomi уверяет, что снижение скорости зарядки несертифицированных аккумуляторов является требованием безопасности, следование которому позволит снизить риск повреждения компонента и самого устройства. Очевидно, чтобы распознать контрафактный компонент, Xiaomi использует методику калибровки как у Apple, без которой система не примет аккумулятор и будет считать его контрафактным и небезопасным.

Как бы Xiaomi ни хотелось обезопасить пользователей, в действительности это выглядит примерно так, как будто компании хочется получить больше контроля над своими устройствами после продажи и над их владельцами. Поэтому она решила вынудить их пользоваться услугами авторизованных сервисных центров, где стоимость замены аккумулятора явно будет выше, чем в полуподвальной мастерской, где ремонтник-самоучка за полчаса меняет вашу батарею на батарейку с Али.

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Сейчас новая инициатива Xiaomi действует в отношении только Xiaomi Mi 9, Mi 10, Mi 10 Pro и только на территории Китая. Но, очевидно, что пользователям будет некуда деться от этой практики, если компания решит распространить её на весь мир и все свои устройства без исключения. Им – даже если они этого не хотят – придётся обращаться в авторизованные СЦ и платить им больше даже за замену такого примитивного компонента, как батарея.

В результате это может привести к потере авторитета Xiaomi среди пользователей. Всё-таки они в большинстве своём привыкли к относительной свободе и дешевизне использования фирменных смартфонов бренда, а теперь им почему-то стали навязывать какие-то премиум-услуги. А ведь в представлении их необходимость менять батарейку на официальную, да ещё и в авторизованном СЦ – это ни что иное, как роскошь. Так что Xiaomi, будь аккуратнее. Не перекрути.

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