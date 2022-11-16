Я год пользуюсь умным домом: плюсы, минусы, стоимость и прочие особенности

Несмотря на то что ещё несколько лет назад сам термин «умный дом» многим из нас казался чем-то невероятным, со временем стало понятно, что ничего страшного или хотя бы необычного в нём нет. Просто в обычные приборы добавили Wi-Fi или Bluetooth, написали под них приложения и позволили управлять ими со смартфона. Короче, банальнее некуда. Другое дело, что даже те, у кого есть отдельные устройства умного дома, особенно не представляют, насколько это удобно на самом деле. Я прожил с умным домом год и готов рассказать, что к чему.

На самом деле идея сделать умный дом родилась ещё 4 года назад, когда я въехал в свою первую квартиру. Но довольно скоро стало понятно, что мало просто купить умные светильники в каждое помещение — недостаточно. Необходимо докупить к ним ещё ряд периферийных устройств. Потому что только так из этого сетапа можно выжать хоть какую-то пользу. С этим знанием я переехал в новую квартиру и решил, что займусь умным домом как следует.

Как сделать умный дом с Алисой

Сразу скажу: полноценный умный дом, где можно голосом открывать шторы, варить кофе или регулировать температуру отопительных приборов, у меня не получился. Реализовать что-то из этого было в принципе невозможно, а что-то слишком накладно финансово и не так уж и важно с точки зрения практичности.

Мой набор:

Умный выключатель — зачем нужен

А теперь обо всём по порядку.

Выше я сказал, что для того, чтобы у вас получилось хотя бы умное освещение, умных осветительных приборов будет недостаточно. К ним обязательно нужны умные выключатели. Весь их интеллект, по сути, сводится к поддержке смартфона с возможностью настроить комбинации нажатий, но главное — это способность банально не разрывать цепь, а сохранять подачу питания на светильник.

Таким образом ваши светильники будут оставаться подключёнными к электросети и интернету, что в принципе является ключевым требованием данного типа устройств. Это позволит им поддерживать соединение с интернетом и вашим смартфоном либо умной колонкой, чтобы вы в любое мгновение могли отдать им команду. Чем это чревато, расскажу чуть далее.

Умный выключатель не работает

Но просто сами по себе умные выключатели не заработают. Они используют энергоэффективный протокол связи Zigbee, который исполняет промежуточную роль и не может работать в паре с устройствами на базе Bluetooth или Wi-Fi, коими являются смартфоны, планшеты и умные колонки. Поэтому для работы выключателей обязательно нужен шлюз умного дома, с помощью которого они смогли бы соединяться как с управляющими устройствами, так и с управляемыми, то есть со светильниками.

Подключить их друг к другу в принципе несложно. Но вот приложение Mi Home, через которое управляются все гаджеты, совершенно отвратительное. Во-первых, оно долго подгружает состояние подключённых устройств. Бывает, что, чтобы увидеть, что конкретный светильник включен, приходится прождать и 7, и 10, и даже 15 секунд. Во-вторых, приложение постоянно выдаёт неизвестную ошибку, из-за которой список устройств даже не отображается.

Умный дом — недостатки

Как таковые затраты на умный дом не катастрофические. Весь комплект, перечисленный выше, обошёлся мне примерно в 45 тысяч рублей. Если покупать всё на стадии ремонта вместо обычных ламп и выключателей, то выйдет плюс-минус в ту же сумму. Умные светильники Xiaomi стоят не дороже глупых из Леруа Мерлен. А вот купить умные выключатели для всей квартиры влетит в копеечку. Я, кажется, покупал их примерно по 2 тысячи рублей за штуку. В доме 6 выключателей, в результате совокупная стоимость набора вылилась в 12к. Но с тех пор в продаже появились и более доступные варианты. Например, вот такие. Чтобы сэкономить, можете взять их.

Помните, выше я говорил про один нюанс, о котором следует знать? Так вот я вас обманул, потому что нюансов не один, не два, а как минимум три:

Из-за того, что умный выключатель не разрывает цепь , после отключения электричества (когда свет снова дают) в доме лампочки автоматически включаются сами. Однако отключить их в то же мгновение невозможно, ведь интернет-то ещё не подключился. В результате ты вынужден 5-7 минут куковать в ожидании, пока шлюз снова появится в сети, чтобы потушить свет. Не сказать, что у меня дома свет отключают очень часто, но несколько раз в год это стабильно случается.

, после отключения электричества (когда свет снова дают) в доме лампочки автоматически включаются сами. Однако отключить их в то же мгновение невозможно, ведь интернет-то ещё не подключился. В результате ты вынужден 5-7 минут куковать в ожидании, пока шлюз снова появится в сети, чтобы потушить свет. Не сказать, что у меня дома свет отключают очень часто, но несколько раз в год это стабильно случается. Умные выключатели — по крайней мере, беспроводные — могут не срабатывать с первого раза. Эта проблема проявляется лишь время от времени и как-то выборочно, но не упомянуть о ней нельзя. Причём проблема эта явно в выключателе, потому что с помощью Алисы свет исправно включается и выключается, даже если физический выключатель не реагирует.

— по крайней мере, беспроводные — могут не срабатывать с первого раза. Эта проблема проявляется лишь время от времени и как-то выборочно, но не упомянуть о ней нельзя. Причём проблема эта явно в выключателе, потому что с помощью Алисы свет исправно включается и выключается, даже если физический выключатель не реагирует. Беспроводные выключатели работают от батареек типа CR2032, которые хоть и довольно энергоэффективны, но требуют регулярной замены. Я живу с ними около года, но намёка на необходимость замены пока нет. Однако это всё равно нужно учитывать. Особенно, потому что разъединяются эти светильники довольно неохотно. Так что будьте аккуратны, если купите такие — при недостаточной аккуратности их можно легко сломать.

Зачем нужен умный дом

Единственный неоспоримый плюс беспроводных выключателей в том, что их можно расположить вообще где угодно. Например, я приклеил его на стенку холодильника, который стоит почти впритык к дверному косяку и закрывает отверстие с подрозетником для обычного выключателя. Его я, естественно, снял, заизолировал провода и просто закрыл заглушкой. Благо, за холодильником это уродство совершенно не видно.

Важный аспект: умный дом без умной колонки не имеет смысла. Несмотря на то что мне всегда казалось, что управлять освещением голосом — это долго и неудобно, по факту всё оказалось совсем наоборот. Я ежедневно тушу свет в доме перед сном именно голосом, а моя дочка просит включить его в комнате ещё до того, как туда зайти, если там темно. Кроме того, когда мы приходим домой, достаточно произнести фразу «Алиса, я дома», и свет включится.

Делать то же самое со смартфона абсолютно неудобно. Даже если учесть, что я давно заменил Mi Home на Умный дом от Яндекса, это почти ничего не меняет. Просто немыслимо брать телефон в руки, запускать приложение, а потом искать нужный осветительный прибор, чтобы включить его или выключить, когда можно просто попросить Алису сделать это голосом. Так что возьмите себе за правило: строить умный дом можно только вокруг Яндекс Станции. Возможно, подойдёт Маруся, но её я не пробовал, поэтому и советовать не возьмусь.

Кстати, Алиса очень пригождается и при управлении телевизором. Я пользуюсь Smart TV от Samsung образца 2018 года, который поддерживает голосовой ассистент Яндекса. Благодаря этому очень удобно бывает попросить Алису выключить телек, когда не знаешь, куда завалился пульт. То же самое касается и других устройств вроде умного пылесоса. Правда, эти штуки я считаю уже факультативными, поэтому в общей оценке умного дома их предлагаю не учитывать.

Зачем нужна умная розетка

А вот в регулировках яркости, цветовой температуры и цветомузыки я смысла не увидел. Первое время, конечно, я пытался понижать яркость светильника — например, для просмотра фильма или чтения книги — но потом понял, что практических преимуществ это не даёт. Разве что в ванной, когда хочется просто полежать с приглушённым светом, можно убавить яркость до минимума. Но тогда есть риск просто заснуть и, если не утонуть, то по крайней мере нахлебаться воды. Так что аккуратнее.

Умная розетка, как по мне, — тоже профанация. Во всяком случае, в моём сценарии использования. За свои деньги я её не покупал, поэтому особенно не жалею. Но смысла в ней не вижу совсем. Потому что её единственная задача — просто обрывать цепь в тот момент, когда вы ей прикажете. Соответственно, к чему бы вы её ни подключили, всё, что она сможет сделать, — активировать это устройство и замерить расход электроэнергии. Ни сварить кофе, ни даже вскипятить чайник — тем более, если там нет воды, — эта штука не сможет.

Датчики протечки - тьфу-тьфу-тьфу - у меня ни разу не срабатывали, потому что банально не было повода. Поэтому сказать о них что-то плохое и хорошее пока не могу.

Резюме: умный дом, или, вернее, умное освещение — это удобно. Светильники Xiaomi, которыми я пользуюсь, выглядят очень стильно и ненавязчиво, а стоят при этом вполне вменяемых денег. Однако к самим светильникам необходимо купить кучу дополнительных аксессуаров, без которых чуда не будет. Стоит ли оно того? Мне кажется, что стоит. Даже при всех недостатках, описанных выше, это всё равно очень удобное решение, без которого я теперь не могу.