У меня дома несколько ковров и твёрдый пол между ними. Раньше это означало постоянный компромисс: либо робот-пылесос моет пол и рискует намочить ковёр, либо не моет вообще. Roborock Qrevo 2 Pro решает эту задачу иначе — и при этом ещё разбирается с углами, которые обычные роботы убирают кое-как. Рассказываю, что за зверь и почему он меня зацепил.

Главная фишка — мопы остаются на станции перед ковром

Это то, чего мне не хватало во всех предыдущих роботах. Обычная схема: пылесос поднимает мопы вверх перед ковром, но они всё равно остаются под корпусом — влажные, с загрязнениями. Каждый раз нервничаешь не намочит ли он ковёр.

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В Qrevo 2 Pro реализовано иначе. Перед заездом на ковёр робот возвращается на станцию и оставляет мопы там. Буквально отстёгивает их и едет убирать ковёр в режиме чистого пылесоса. Убрал — возвращается, забирает мопы, продолжает мыть твёрдый пол.

Включается это одной галочкой в приложении. После этого можно не думать что происходит с коврами — робот сам разберётся. Никаких ручных манипуляций, никаких отдельных сценариев для разных зон. Актуальные ссылки на покупку публикуем в MAX-канале Сундук Али-Бабы.

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Углы — больше не проблема

Вторая вещь, которая меня раздражала в обычных роботах: углы и пространство у плинтусов убираются вполсилы. Круглый корпус просто не достаёт туда как следует. Roborock Qrevo 2 Pro решает это реверсивной боковой щёткой. Когда он заезжает в угол, щётка меняет направление вращения и направляет мусор из угла к зоне всасывания, а не разбрасывает его в стороны. Как только выезжает из угла, щётка возвращается к обычной работе.

По данным внутренних испытаний Roborock, реверсивная щётка увеличивает покрытие в углах до 30% по сравнению со стандартной. Плюс система FlexiArm помогает мопу подходить ближе к стенам и мебели. Реальный результат зависит от планировки и типа покрытия — но принцип правильный и логика понятная. Обсудить робот-пылесос можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

Roborock Qrevo 2 Pro на Яндекс Маркете

25 000 Па, защита от наматывания и умная станция

Базовые характеристики здесь тоже на уровне. Сила всасывания HyperForce до 25 000 Па — достаточно для уборки пыли, шерсти животных и длинных волос с пола и ковров.

Основная щётка DuoDivide и боковая щётка с защитой от наматывания — для тех у кого дома длинные волосы или питомцы это важно. Щётки приходится чистить реже чем в обычных роботах. Станция умеет многое:

автоматически собирает пыль из контейнера робота;

из контейнера робота; доливает воду в резервуар;

в резервуар; промывает мопы с температурой до 75 °C на выходе нагревателя;

с температурой до 75 °C на выходе нагревателя; сушит тёплым воздухом до 45 °C;

до 45 °C; предусмотрен режим замачивания примерно на 4 минуты.

То есть после уборки вам практически ничего не нужно делать — станция сама обслуживает робота.

Roborock Qrevo 2 Pro на Wildberries

Кому стоит брать Roborock Qrevo 2 Pro

Qrevo 2 Pro создан для конкретного сценария — и в этом сценарии он работает правильно:

дома есть и ковры, и твёрдый пол, и важно чтобы мопы не касались ковра;

регулярная уборка вдоль стен, у плинтусов и в углах;

есть питомцы или длинные волосы — меньше возни со щётками;

хочется снизить объём ручного ухода за самим роботом.

Перед покупкой стоит проверить два момента: высоту мебели, под которую должен заезжать робот (корпус 96.6 мм) и место для станции — она 402 × 494 × 450 мм, плюс нужно место для открытия крышки.

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