Я уже много лет пользуюсь Gmail. Несмотря на то что у меня есть вспомогательная почта от Яндекса, которая обеспечивает мне доступ к фирменным сервисам российского поисковика, основной является всё-таки почта Google. Мне всегда нравилось, как эффективно Gmail отсекает спам, как удобно группирует входящие сообщения и просто как логично устроен его интерфейс. Поэтому мне даже в голову не приходило искать альтернативный клиент для смартфона, и я пользовался штатным приложением собственной разработки Google. Пока совершенно случайно не наткнулся на бота в Telegram, который оказался реально классным.

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Как ни странно, но да, я действительно заменил приложение Gmail на бота (установить). Однако не спешите закрывать этот материал, потому что, я уверен, после его прочтения вы тоже захотите поступить так же.

Где скачать бот Gmail для Telegram

Начнём с того, что бот, о котором идёт речь, — это бот, который имеет верификацию самого Telegram, а значит, максимально безопасен. Мне не удалось выяснить, является ли он фирменной разработкой Google или нет, но в процессе авторизации вам не придётся вводить свой логин и пароль на неизвестном ресурсе. Достаточно будет добавить бота к себе, нажать кнопку Authorize me, которая появится в чате, и подтвердить вход в Gmail в отдельном окне браузера, разрешив работу бота. По сути, аналогичным образом доступ к аккаунту Google получают вообще все приложения, которые вы устанавливаете и в которых проходите авторизацию, поэтому никакой опасности тут нет. Но перейдём же к особенностям бота.

Первое, за что я ценю бота, — это скорость работы. Он молниеносно подтягивает данные о входящих сообщениях с сервера Google, довольно ощутимо опережая как мобильный клиент Gmail хоть для iOS, хоть для Android, так и Spark, который я держу для рабочих целей, так как он позволяет создавать ссылки на входящие послания и умным образом группирует их. Я специально подсчитал: когда поступает новое сообщение, сначала срабатывает бот, потом приложение Gmail для iOS, а затем – Spark для macOS.

Чем заменить приложение Gmail

Второе – это, конечно, лаконичность. Бот Gmail подтягивает только текст и все ссылки, которые содержатся в послании, но при этом игнорирует весь медиаконтент. То есть все картинки, которые обычно сбивают вас с толку и вынуждают бегать по письму глазами взад и вперёд, чтобы найти самое важное, в интерфейсе Telegram не появляются. Бот даже вычленяет те ссылки, которые были скрыты в графическом контенте, умудряясь при этом не сбить вёрстку, что, бесспорно, очень удобно.

Третье – логичный интерфейс. Несмотря на то что у меня никогда не было претензий к оформлению веб-сервиса и приложений Gmail для мобильных платформ, управляющие элементы бота структурированы таким образом, что сразу понимаешь, на какую кнопку и зачем нужно жать. Поэтому прямо из Telegram вы сможете ответить на входящее послание, архивировать его, переслать, заблокировать и даже пометить как прочитанное, что очень удобно, поскольку если этого не сделать, то в веб-версии почты и в приложениях сообщение останется непрочитанным.

Как сделать, чтобы уведомления Gmail приходили на компьютер

Четвёртое – это кросс-платформенность и гарантия получения уведомлений. Я решил объединить эти преимущества в одно, потому что в моём случае это две крайности одной и той же сущности. Из-за того что я пользуюсь сразу четырьмя платформами – iOS, Android, macOS и Windows – и постоянно между ними переключаюсь, мне бывает довольно сложно отслеживать входящие послания в Gmail. Более того, на мой смартфон Gmail в последнее время не присылает мне уведомлений в принципе, как бы я не бился. Допускаю, что это Google пакостит Huawei из-за санкций, но, так или иначе, через приложение для Android я пушей не получаю уже несколько месяцев, а бот очень меня выручает. Ведь Telegram-то у меня установлен на всех устройствах, а вот заморачиваться с приложениями и искать альтернативные клиенты под каждую платформу в отдельности мне банально лень.

Как добавить стикеры из Telegram в WhatsApp

За то время, что я пользуюсь ботом Gmail для Telegram я перестал пользоваться нативным приложением сервиса от слова совсем. Теперь мне даже в голову не приходит открыть веб-версию или тем более залезть в приложение (хотя, конечно, на всякий на iPad я всё-таки держу его, так сказать, для поддержки штанов). Да и зачем, если всё можно делать прямо из мессенджера? Он уже давно стал для меня чем-то куда большим, чем средство общения, превратившись в своего рода инструмент мировосприятия. Через него я читаю новости, поддерживаю связь с внешним миром и делаю ещё много чего другого.

Установить Gmail bot для Telegram