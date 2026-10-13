Подписку на Яндекс Плюс оплачивают заранее, а пользоваться ею в последние дни получалось через раз. Музыка то играла, то нет, Кинопоиск не пускал к фильмам, а деньги за месяц уже списаны. Логичный вопрос — можно ли получить их обратно хотя бы за те дни, когда сервисы лежали. Ответ есть, но он не такой простой, как хотелось бы: Яндекс как раз в эти дни поменял правила, а вокруг сбоя уже кружат мошенники со своими «компенсациями». Разбираемся, на что подписчик Плюса может рассчитывать на самом деле и где его поджидает ловушка.

Что сломалось после атак на дата-центры

С 8 по 11 октября беспилотники трижды атаковали дата-центры Яндекса: в Сасове Рязанской области, в Калуге и во Владимире. После третьей атаки начались перебои почти во всех сервисах компании, и подписка Плюс не исключение. Яндекс Музыка работала с перебоями, у Кинопоиска были проблемы с доступом, а Моя волна без связи с сервером не играла вовсе. Полный список того, что не работало, мы собрали в день сбоя.

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Восстанавливают сервисы поэтапно, и у разных людей картина разная: у кого-то всё уже работает, у кого-то нет. Но для подписчика итог один: за несколько дней из оплаченного месяца он получил меньше, чем оплатил.

Яндекс заранее переписал правила

10 октября, между второй и третьей атакой, в пользовательском соглашении Яндекса появился новый раздел об освобождении от ответственности. В нём к обстоятельствам непреодолимой силы прямо отнесены военные действия и теракты, в том числе с применением БПЛА, обстрелы, взрывы, эвакуация и крупные аварии на энергосетях и связи. Общее соглашение распространяется на все сервисы, так что это касается и Плюса, и Музыки, и Кинопоиска.

В компании объяснили, что изменения носят уточняющий характер и не меняют существующих правовых механизмов: форс-мажор и так предусмотрен законом. Это правда, но есть нюанс. Форс-мажор освобождает от ответственности за срыв, то есть от неустойки, штрафов и возмещения убытков. А вот сам факт, что услугу в какие-то дни не оказали, он никуда не девает. И к этому мы ещё вернёмся.

Компенсаций подписчикам не объявляли

Бесплатных дней Плюса, баллов или скидок за сбой Яндекс обычным пользователям не обещал. Особые условия получили только бизнес-клиенты: заказы продавцов Маркета от 11 октября исключили из индекса качества, а клиентам Yandex Cloud предложили гибкий перенос данных.

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Единственный жест для обычных людей — в Яндекс Пэй: с 11 по 17 октября по уже открытым Сейвам начисляют 20% годовых, а платежи по Сплиту и кредитам за дни сбоя обещают не считать просроченными. Как это выглядит в приложении, видно по истории с застрявшими деньгами в Пэй. Так что если вам где-то предлагают «компенсацию за Плюс», это повод насторожиться, а не радоваться.

Мошенники уже раздают «извинения за сбой»

Пока Яндекс чинит дата-центры, мошенники зарабатывают на его сбое. Аналитики Smart Business Alert с 5 по 12 октября нашли 52 домена с упоминанием Яндекса или похожими на него названиями, и 44 из них появились начиная с 8 октября, то есть с первой атаки. В дни сбоя новые подозрительные сайты регистрировали в 3,6 раза чаще, чем до него.

Схемы при этом разные, но все давят на одно и то же — на ожидание извинений за сбой:

«компенсация за сбой» — бесплатные поездки в такси, скидки на доставку или подписка Плюс в подарок;

«возврат зависших платежей» и «восстановление доступа» к Яндекс Пэй;

«ваши данные повреждены — войдите, чтобы восстановить»;

«аккаунт заблокирован из-за сбоя» или «срочная миграция — откройте вложение».

Финал везде одинаковый: страница, которая выглядит как настоящий Яндекс, просит пароль, код из SMS или данные карты. Сами Yandex Cloud и Яндекс напоминают, что по почте компания никогда не просит пароли, реквизиты карт и удалённый доступ к аккаунту.

Что делать, если вы уже ввели данные

Если вы перешли по такой ссылке и ввели логин и пароль, действовать нужно сразу, пока мошенники не успели войти в аккаунт. Выкинуть их из всех сеансов можно так:

Откройте Яндекс ID и перейдите в раздел «Безопасность». Выберите «Ваши устройства» и нажмите «Выйти везде». Войдите заново и сразу смените пароль. Проверьте в настройках Яндекс Почты, не появилась ли пересылка писем на чужой адрес.

После выхода везде придётся заново войти в аккаунт на всех своих устройствах, зато чужие сеансы оборвутся вместе с вашими. Если вы ввели данные карты, сразу заблокируйте её в приложении банка и позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты. Ничего не вводили, но сомневаетесь в каком-то сообщении — проверяйте всё в официальных приложениях Яндекса, а не по ссылкам. А чтобы следующий сбой не застал врасплох, пригодится наш пошаговый план на случай нового сбоя Яндекса.

Отключаем подписку, чтобы не платить за следующий месяц

Если сбой стал последней каплей и платить дальше вы не хотите, автопродление можно отключить. Только учтите сразу: денег это не вернёт. Плюс просто будет работать до конца оплаченного периода, а следующего списания не будет. Отключить подписку можно так:

Откройте в браузере смартфона страницу plus.yandex.ru/my и войдите в аккаунт. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Отменить мультиподписку». Откажитесь от предложений остаться, каждый раз снова нажимая «Всё равно отменить». Дождитесь уведомления «Вы отменили мультиподписку».

Не бросайте на полпути: если закрыть страницу на одном из предложений, подписка останется и спишет деньги в следующем месяце. Если Плюс оплачивался через Google Play или оператора связи, кнопка отмены может быть неактивной. Все такие случаи мы разбирали в инструкции как отключить Яндекс Плюс навсегда.

Возврат денег через поддержку Яндекса

Теперь главное. Автоматически деньги за дни сбоя никто не вернёт, и требовать неустойку или возмещение убытков после новых правил почти бесполезно: на это и рассчитан форс-мажор. Но форс-мажор не означает, что услугу оказали. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать уменьшения цены, если услуга оказана с недостатками, поэтому попросить перерасчёт за дни, когда Плюс не работал, вы вправе. Сделать это можно через поддержку:

Откройте plus.yandex.ru, прокрутите страницу вниз и нажмите «Помощь». Выберите «Остались вопросы?», чтобы открыть чат. Укажите дату и сумму последнего списания за Плюс. Перечислите дни и сервисы, которые не работали, и попросите перерасчёт за это время. Приложите скриншоты ошибок, если вы их сохранили.

Будьте готовы, что поддержка работает с задержкой: после сбоя обращений у неё много. Если откажут, следующий шаг — письменная претензия, а за ней жалоба в Роспотребнадзор. Ради нескольких дней подписки идти так далеко станет не каждый, и это понятно: речь идёт о небольшой сумме. Обсудить, вернули ли кому-то деньги, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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Итог такой: вернуть деньги за Плюс можно попробовать, но только самому и через поддержку. Яндекс ничего не начислит сам, а все, кто предлагает «компенсацию» по ссылке из SMS, мессенджера или письма, — мошенники. Актуальные новости о сбоях и восстановлении сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.