Подписку на Яндекс Плюс оплачивают заранее, а пользоваться ею в последние дни получалось через раз. Музыка то играла, то нет, Кинопоиск не пускал к фильмам, а деньги за месяц уже списаны. Логичный вопрос — можно ли получить их обратно хотя бы за те дни, когда сервисы лежали. Ответ есть, но он не такой простой, как хотелось бы: Яндекс как раз в эти дни поменял правила, а вокруг сбоя уже кружат мошенники со своими «компенсациями». Разбираемся, на что подписчик Плюса может рассчитывать на самом деле и где его поджидает ловушка.

Нестабильная работа Яндекс Плюс на фоне атак на дата-центры

Нестабильная работа Яндекс Плюс на фоне атак на дата-центры

Что сломалось после атак на дата-центры

С 8 по 11 октября беспилотники трижды атаковали дата-центры Яндекса: в Сасове Рязанской области, в Калуге и во Владимире. После третьей атаки начались перебои почти во всех сервисах компании, и подписка Плюс не исключение. Яндекс Музыка работала с перебоями, у Кинопоиска были проблемы с доступом, а Моя волна без связи с сервером не играла вовсе. Полный список того, что не работало, мы собрали в день сбоя.

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Восстанавливают сервисы поэтапно, и у разных людей картина разная: у кого-то всё уже работает, у кого-то нет. Но для подписчика итог один: за несколько дней из оплаченного месяца он получил меньше, чем оплатил.

Яндекс заранее переписал правила

10 октября, между второй и третьей атакой, в пользовательском соглашении Яндекса появился новый раздел об освобождении от ответственности. В нём к обстоятельствам непреодолимой силы прямо отнесены военные действия и теракты, в том числе с применением БПЛА, обстрелы, взрывы, эвакуация и крупные аварии на энергосетях и связи. Общее соглашение распространяется на все сервисы, так что это касается и Плюса, и Музыки, и Кинопоиска.

Новые правила сервисов Яндекса

Новые правила сервисов Яндекса

В компании объяснили, что изменения носят уточняющий характер и не меняют существующих правовых механизмов: форс-мажор и так предусмотрен законом. Это правда, но есть нюанс. Форс-мажор освобождает от ответственности за срыв, то есть от неустойки, штрафов и возмещения убытков. А вот сам факт, что услугу в какие-то дни не оказали, он никуда не девает. И к этому мы ещё вернёмся.

Компенсаций подписчикам не объявляли

Бесплатных дней Плюса, баллов или скидок за сбой Яндекс обычным пользователям не обещал. Особые условия получили только бизнес-клиенты: заказы продавцов Маркета от 11 октября исключили из индекса качества, а клиентам Yandex Cloud предложили гибкий перенос данных.

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Единственный жест для обычных людей — в Яндекс Пэй: с 11 по 17 октября по уже открытым Сейвам начисляют 20% годовых, а платежи по Сплиту и кредитам за дни сбоя обещают не считать просроченными. Как это выглядит в приложении, видно по истории с застрявшими деньгами в Пэй. Так что если вам где-то предлагают «компенсацию за Плюс», это повод насторожиться, а не радоваться.

Мошенники уже раздают «извинения за сбой»

Пока Яндекс чинит дата-центры, мошенники зарабатывают на его сбое. Аналитики Smart Business Alert с 5 по 12 октября нашли 52 домена с упоминанием Яндекса или похожими на него названиями, и 44 из них появились начиная с 8 октября, то есть с первой атаки. В дни сбоя новые подозрительные сайты регистрировали в 3,6 раза чаще, чем до него.

Пример сообщения от мошенника с предложением компенсации

Пример сообщения от мошенника с предложением компенсации

Схемы при этом разные, но все давят на одно и то же — на ожидание извинений за сбой:

  • «компенсация за сбой» — бесплатные поездки в такси, скидки на доставку или подписка Плюс в подарок;
  • «возврат зависших платежей» и «восстановление доступа» к Яндекс Пэй;
  • «ваши данные повреждены — войдите, чтобы восстановить»;
  • «аккаунт заблокирован из-за сбоя» или «срочная миграция — откройте вложение».

Финал везде одинаковый: страница, которая выглядит как настоящий Яндекс, просит пароль, код из SMS или данные карты. Сами Yandex Cloud и Яндекс напоминают, что по почте компания никогда не просит пароли, реквизиты карт и удалённый доступ к аккаунту.

Что делать, если вы уже ввели данные

Если вы перешли по такой ссылке и ввели логин и пароль, действовать нужно сразу, пока мошенники не успели войти в аккаунт. Выкинуть их из всех сеансов можно так:

  1. Откройте Яндекс ID и перейдите в раздел «Безопасность».
  2. Выберите «Ваши устройства» и нажмите «Выйти везде».
  3. Войдите заново и сразу смените пароль.
  4. Проверьте в настройках Яндекс Почты, не появилась ли пересылка писем на чужой адрес.
Кнопка выхода из Яндекса на всех устройствах

Кнопка выхода из Яндекса на всех устройствах

После выхода везде придётся заново войти в аккаунт на всех своих устройствах, зато чужие сеансы оборвутся вместе с вашими. Если вы ввели данные карты, сразу заблокируйте её в приложении банка и позвоните в банк по номеру с обратной стороны карты. Ничего не вводили, но сомневаетесь в каком-то сообщении — проверяйте всё в официальных приложениях Яндекса, а не по ссылкам. А чтобы следующий сбой не застал врасплох, пригодится наш пошаговый план на случай нового сбоя Яндекса.

Отключаем подписку, чтобы не платить за следующий месяц

Если сбой стал последней каплей и платить дальше вы не хотите, автопродление можно отключить. Только учтите сразу: денег это не вернёт. Плюс просто будет работать до конца оплаченного периода, а следующего списания не будет. Отключить подписку можно так:

  1. Откройте в браузере смартфона страницу plus.yandex.ru/my и войдите в аккаунт.
  2. Прокрутите страницу вниз и нажмите «Отменить мультиподписку».
  3. Откажитесь от предложений остаться, каждый раз снова нажимая «Всё равно отменить».
  4. Дождитесь уведомления «Вы отменили мультиподписку».
Отключение подписки Яндекс Плюс на Android

Отключение подписки Яндекс Плюс на Android

Не бросайте на полпути: если закрыть страницу на одном из предложений, подписка останется и спишет деньги в следующем месяце. Если Плюс оплачивался через Google Play или оператора связи, кнопка отмены может быть неактивной. Все такие случаи мы разбирали в инструкции как отключить Яндекс Плюс навсегда.

Возврат денег через поддержку Яндекса

Теперь главное. Автоматически деньги за дни сбоя никто не вернёт, и требовать неустойку или возмещение убытков после новых правил почти бесполезно: на это и рассчитан форс-мажор. Но форс-мажор не означает, что услугу оказали. Закон о защите прав потребителей позволяет требовать уменьшения цены, если услуга оказана с недостатками, поэтому попросить перерасчёт за дни, когда Плюс не работал, вы вправе. Сделать это можно через поддержку:

  1. Откройте plus.yandex.ru, прокрутите страницу вниз и нажмите «Помощь».
  2. Выберите «Остались вопросы?», чтобы открыть чат.
  3. Укажите дату и сумму последнего списания за Плюс.
  4. Перечислите дни и сервисы, которые не работали, и попросите перерасчёт за это время.
  5. Приложите скриншоты ошибок, если вы их сохранили.
Обращение в поддержку Яндекса на смартфоне

Обращение в поддержку Яндекса на смартфоне

Будьте готовы, что поддержка работает с задержкой: после сбоя обращений у неё много. Если откажут, следующий шаг — письменная претензия, а за ней жалоба в Роспотребнадзор. Ради нескольких дней подписки идти так далеко станет не каждый, и это понятно: речь идёт о небольшой сумме. Обсудить, вернули ли кому-то деньги, можно в чате AndroidInsider.ru в MAX.

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Итог такой: вернуть деньги за Плюс можно попробовать, но только самому и через поддержку. Яндекс ничего не начислит сам, а все, кто предлагает «компенсацию» по ссылке из SMS, мессенджера или письма, — мошенники. Актуальные новости о сбоях и восстановлении сервисов публикуем в телеграм-канале AndroidInsider.ru.