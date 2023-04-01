Зачем нужна синхронизация контактов на Android и как ее отключить

  2. Темы
  3. Полезно знать
Герман Вологжанин

Вы наверняка что-то слышали про синхронизацию в телефоне. Это операция, призванная ликвидировать различия между двумя копиями данных. И при взаимодействии со смартфоном без нее ну никак не обойтись. Сегодня мы поговорим об отдельном и очень важном процессе — синхронизации контактов Андроид. Зачем она нужна, в чем ее плюсы и минусы, как ее включить и выключить. На все эти вопросы вы найдете ответы в рамках нашего материала.

Зачем нужна синхронизация контактов на Android и как ее отключить. Синхронизация контактов важна, но у нее есть немало минусов. Фото.

Синхронизация контактов важна, но у нее есть немало минусов

Что такое синхронизация контактов

Как и любая другая подобная процедура, синхронизация контактов представляет из себя процесс, в ходе которого ваши данные загружаются на сервер. И этот момент заставляет многих людей задуматься об отключении функции. Но не стоит торопить события. Давайте сначала разберемся, при каких обстоятельствах и для чего используется синхронизация контактов телефона.

⚡ Подпишись на Androidinsider в Дзене, чтобы получать новости из мира Андроид первым

Синхронизация контактов Google

Обычно, когда мы говорим о синхронизации контактов, то подразумеваем выгрузку номеров из записной книжки на серверы Google, а точнее — в наш аккаунт. Включив функцию, мы как бы делимся данными сохраненных абонентов с сервисом Google Contacts.

Синхронизация контактов Google. Включая синхронизацию, вы загружаете контакты на серверы Google Contacts. Фото.

Включая синхронизацию, вы загружаете контакты на серверы Google Contacts

Вам, наверное, интересно узнать, зачем это нужно? Тогда отвечу, что польза синхронизации контактов Гугл выражается сразу в нескольких ее плюсах:

  • возможность получить доступ к номерам почти с любого устройства, которое поддерживает выход в интернет;
  • защита от случайного удаления абонентов;
  • доступ к контактам даже в том случае, если вы потеряли телефон;
  • автоматическое копирование номеров при переходе на новое устройство.

Именно синхронизация контактов Android позволяет быстро перейти с одного устройства на другое, не тратя время на самостоятельное переписывание номеров. Согласитесь, это очень удобно, ведь для копирования данных нужно просто войти в аккаунт Гугл, после чего все номера появятся на новом смартфоне.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Недостатки у синхронизации тоже есть. Во-первых, всегда существует вероятность взлома аккаунта Google, вследствие которого номера из вашей записной книжки попадут в руки злоумышленников. Впрочем, у Гугл есть продвинутая система защиты, включающая в себя двухфакторную аутентификацию, поэтому сильно переживать не стоит. Особенно если учесть, что многие люди сами готовы делиться контактами с приложениями вроде GetContact, где ни о какой конфиденциальности не может идти и речи.

Синхронизация контактов Google. Синхронизация нередко становится причиной появления дубликатов. Фото.

Синхронизация нередко становится причиной появления дубликатов

Второй минус синхронизации выражается в проблеме, когда на смартфоне появляются дубликаты контактов. Сталкивались с подобным? Чаще всего неприятность возникает именно из-за синхронизации. Телефонная книга показывает один и тот же номер, который сохранен в памяти устройства, а также загружен в аккаунт Гугл. А теперь представьте, сколько будет повторов, если вы авторизуетесь сразу в нескольких профилях.

Читайте также: Как удалить повторяющиеся контакты на Android

Синхронизация контактов в Телеграм

В случае с синхронизацией контактов Ватсап, ВК и Телеграм все намного проще. Она нужна для того, чтобы вам не приходилось искать аккаунты нужных людей самостоятельно. К примеру, за счет синхронизации контактов Телеграм вы можете сразу начать диалог с человеком, открыв интересующий профиль в разделе «Контакты», если его номер привязан к учетной записи внутри мессенджера. То же самое касается использования Telegram на ПК.

Синхронизация контактов в Телеграм. В социальных сетях и мессенджеров синхронизация освобождает вас от необходимости поиска аккаунтов своих знакомых. Фото.

В социальных сетях и мессенджеров синхронизация освобождает вас от необходимости поиска аккаунтов своих знакомых

Синхронизация контактов в ВК выполняет аналогичную роль, позволяя видеть странички всех людей, чьи номера были сохранены в телефонной книге. Включать или выключать ее — ваше право. Я лишь подскажу, как это можно сделать.

Как сделать синхронизацию контактов

Обычно синхронизация контактов включается автоматически, когда вы авторизуетесь в приложении, которое пытается получить доступ к номерам из записной книжки. Но это не значит, что каждая программа, запрашивающая подобное разрешение, выполняет синхронизацию. Мы говорим только о сервисах Google, мессенджерах и социальных сетях. Другим программам загружать номера на сервер не требуется.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

И все-таки нужно сказать, как включить синхронизацию контактов на случай, если по каким-то причинам эта функция деактивирована. Вот, что нужно сделать для выгрузки номеров на серверы Google:

  1. Откройте настройки смартфона.
  2. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация».
  3. Выберите нужную учетную запись.
  4. Поставьте галочку напротив пункта «Контакты», если ранее она была снята.
Как сделать синхронизацию контактов. Обычно синхронизация включается автоматически и не требует никаких действий со стороны пользователя. Фото.

Обычно синхронизация включается автоматически и не требует никаких действий со стороны пользователя

Сразу после этого список абонентов будет выгружен. Точно так же можно поступить с остальными сервисами, использующими синхронизацию. Если пункт «Контакты» отсутствует в настройках смартфона, нужно посетить параметры самого приложения.

Читайте также: Что такое синхронизация в телефоне и как ей пользоваться

Как отключить синхронизацию контактов

Если вам захотелось узнать, как убрать синхронизацию контактов, то можно воспользоваться инструкцией, которая была изложена выше. Просто потребуется снять галочку с пункта «Контакты». Также синхронизация номеров может быть отключена через настройки приложения. В качестве примера рассмотрим Telegram:

  1. Запустите приложение.
  2. Откройте настройки.
  3. Перейдите в раздел «Конфиденциальность».
  4. Передвиньте переключатель «Синхронизировать контакты» влево.
Как отключить синхронизацию контактов. Синхронизацию можно выключить в настройках телефона или через приложение. Фото.

Синхронизацию можно выключить в настройках телефона или через приложение

Обратите внимание, что отключение синхронизации контактов не приводит к их удалению с серверов. Они продолжат там оставаться, но информация о них не будет обновляться. Удалять контакты придется отдельно и в Google Contacts, и в Telegram, и в WhatsApp.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Как проверить производительность телефона

Сколько бы мы ни распылялись на тему того, что все смартфоны внешне одинаковы, внутренне они имеют массу отличий. В частности, устройства отличаются по уровню производительности — способности выполнять то или иное количество операций в единицу времени. И, хотя вам кажется, что если человек пользуется только мессенджерами и смотрит видео на YouTube, то мощность для него не играет никакой роли, на практике это не так. Чем выше производительность телефона, тем комфортнее им пользоваться прямо сейчас, а также в будущем.

Читать далее
На что обратить внимание, если ищете телефон с хорошим экраном

Первое, на что обращает внимания покупатель, посещая магазин, где продаются смартфоны, — экран. Конечно, кто-то смотрит и на оформление крышки устройства, но ведь большинство из нас все равно наденет чехол на телефон. А вот дисплей мы будем видеть всегда, поэтому от его качества зависит общее впечатление от смартфона. На хорошей матрице даже фотографии, сделанные на одну и ту же камеру, кажутся сочнее. В этой связи важно понять, какой экран лучше, и что влияет на его качество.

Читать далее
5 причин не обновлять Андроид на телефоне

Если у человека возникают проблемы в процессе эксплуатации смартфона, то ему настоятельно рекомендуют обновить Андроид. Мы рассказывали, как это сделать, но сегодня речь пойдет о неприглядной стороне апдейтов, которую всячески стараются скрыть разработчики программного обеспечения. Установка обновлений позволяет устройству дольше оставаться актуальным и добавляет полезные функции. Вместе с тем апдейты несут с собой целый ряд проблем, заставляющих если не отказаться от обновления ПО, то как минимум отложить загрузку последней версии прошивки.

Читать далее