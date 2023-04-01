Зачем нужна синхронизация контактов на Android и как ее отключить

Вы наверняка что-то слышали про синхронизацию в телефоне. Это операция, призванная ликвидировать различия между двумя копиями данных. И при взаимодействии со смартфоном без нее ну никак не обойтись. Сегодня мы поговорим об отдельном и очень важном процессе — синхронизации контактов Андроид. Зачем она нужна, в чем ее плюсы и минусы, как ее включить и выключить. На все эти вопросы вы найдете ответы в рамках нашего материала.

Что такое синхронизация контактов

Как и любая другая подобная процедура, синхронизация контактов представляет из себя процесс, в ходе которого ваши данные загружаются на сервер. И этот момент заставляет многих людей задуматься об отключении функции. Но не стоит торопить события. Давайте сначала разберемся, при каких обстоятельствах и для чего используется синхронизация контактов телефона.

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Синхронизация контактов Google

Обычно, когда мы говорим о синхронизации контактов, то подразумеваем выгрузку номеров из записной книжки на серверы Google, а точнее — в наш аккаунт. Включив функцию, мы как бы делимся данными сохраненных абонентов с сервисом Google Contacts.

Вам, наверное, интересно узнать, зачем это нужно? Тогда отвечу, что польза синхронизации контактов Гугл выражается сразу в нескольких ее плюсах:

возможность получить доступ к номерам почти с любого устройства, которое поддерживает выход в интернет;

защита от случайного удаления абонентов;

доступ к контактам даже в том случае, если вы потеряли телефон;

автоматическое копирование номеров при переходе на новое устройство.

Именно синхронизация контактов Android позволяет быстро перейти с одного устройства на другое, не тратя время на самостоятельное переписывание номеров. Согласитесь, это очень удобно, ведь для копирования данных нужно просто войти в аккаунт Гугл, после чего все номера появятся на новом смартфоне.

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Недостатки у синхронизации тоже есть. Во-первых, всегда существует вероятность взлома аккаунта Google, вследствие которого номера из вашей записной книжки попадут в руки злоумышленников. Впрочем, у Гугл есть продвинутая система защиты, включающая в себя двухфакторную аутентификацию, поэтому сильно переживать не стоит. Особенно если учесть, что многие люди сами готовы делиться контактами с приложениями вроде GetContact, где ни о какой конфиденциальности не может идти и речи.

Второй минус синхронизации выражается в проблеме, когда на смартфоне появляются дубликаты контактов. Сталкивались с подобным? Чаще всего неприятность возникает именно из-за синхронизации. Телефонная книга показывает один и тот же номер, который сохранен в памяти устройства, а также загружен в аккаунт Гугл. А теперь представьте, сколько будет повторов, если вы авторизуетесь сразу в нескольких профилях.

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Синхронизация контактов в Телеграм

В случае с синхронизацией контактов Ватсап, ВК и Телеграм все намного проще. Она нужна для того, чтобы вам не приходилось искать аккаунты нужных людей самостоятельно. К примеру, за счет синхронизации контактов Телеграм вы можете сразу начать диалог с человеком, открыв интересующий профиль в разделе «Контакты», если его номер привязан к учетной записи внутри мессенджера. То же самое касается использования Telegram на ПК.

Синхронизация контактов в ВК выполняет аналогичную роль, позволяя видеть странички всех людей, чьи номера были сохранены в телефонной книге. Включать или выключать ее — ваше право. Я лишь подскажу, как это можно сделать.

Как сделать синхронизацию контактов

Обычно синхронизация контактов включается автоматически, когда вы авторизуетесь в приложении, которое пытается получить доступ к номерам из записной книжки. Но это не значит, что каждая программа, запрашивающая подобное разрешение, выполняет синхронизацию. Мы говорим только о сервисах Google, мессенджерах и социальных сетях. Другим программам загружать номера на сервер не требуется.

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И все-таки нужно сказать, как включить синхронизацию контактов на случай, если по каким-то причинам эта функция деактивирована. Вот, что нужно сделать для выгрузки номеров на серверы Google:

Откройте настройки смартфона. Перейдите в раздел «Аккаунты и синхронизация». Выберите нужную учетную запись. Поставьте галочку напротив пункта «Контакты», если ранее она была снята.

Сразу после этого список абонентов будет выгружен. Точно так же можно поступить с остальными сервисами, использующими синхронизацию. Если пункт «Контакты» отсутствует в настройках смартфона, нужно посетить параметры самого приложения.

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Как отключить синхронизацию контактов

Если вам захотелось узнать, как убрать синхронизацию контактов, то можно воспользоваться инструкцией, которая была изложена выше. Просто потребуется снять галочку с пункта «Контакты». Также синхронизация номеров может быть отключена через настройки приложения. В качестве примера рассмотрим Telegram:

Запустите приложение. Откройте настройки. Перейдите в раздел «Конфиденциальность». Передвиньте переключатель «Синхронизировать контакты» влево.

Обратите внимание, что отключение синхронизации контактов не приводит к их удалению с серверов. Они продолжат там оставаться, но информация о них не будет обновляться. Удалять контакты придется отдельно и в Google Contacts, и в Telegram, и в WhatsApp.