Как удалить дублирующиеся контакты на Android и почему они появляются

Есть ситуации, с которыми сталкиваешься, когда пользуешься Android, и их нельзя назвать очень неприятными, но все равно какой-то осадок остается. Ну, подумаешь, в телефонной книге будет три ”Димы”, два ”Васи” и четыре ”Екатерины Андреевны из отдела аналитики”. Кто-то называет их дублирующиеся, а кто-то — повторяющиеся контактами, но суть от этого не меняется. Все это мелочи, но от них тоже можно и нужно избавляться. Для этого есть несколько способов, включая самый простой — встроенные возможности телефона. Но есть и более продвинутые методы, которые рассчитаны на тех, кто хочет все держать под контролем. Давайте посмотрим, как это можно сделать легко и безболезненно.

Причина появления повторяющихся контактов нам сейчас не так важна, раз они уже все равно есть. Поэтому о ней мы поговорим чуть ниже. Пока обсудим, как справиться с задвоениями быстро и безболезненно.

Как удалить повторяющиеся контакты на Android

Для удаления контактов из памяти смартфона мы рассмотрим несколько способов, в частности: удаление средствами Android, удаление при помощи облачного хранилища, ручное удаление и программное удаление.

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Пугаться слова ”удаление”, которое я часто использую, не стоит — все не так страшно. На самом деле это скорее ”объединение”, но лишнее же пропадает — значит удаление.

Ручное удаление дублирующихся контактов

Каким бы очевидным не показался данный совет, он будет наиболее действенным, так как часто дублирование контактов является исключением и нет такого, что вся адресная книга разом уходит в копию.

Для того, чтобы вручную удалить дубликаты, вам надо открыть приложение ”Контакты” выбрать тот, что вам не нужен, проверить действительно ли он задвоился, а не просто вы специально создали второй, и удалить его. Для удаления надо открыть контакт, далее нажать на экранную клавишу с изображением трех точек и после этого выбрать ”удалить”.

Способ самый удобный, но подойдет только тем, у кого такие контакты единичные. Если задвоений много, то читаем дальше.

Автоматическое удаление одинаковых контактов

Бывают случаи, когда вы можете забыть, что номер человека уже есть в ваших контактах, и хотите записать его электронную почту. Поэтому и стоит проверить, точно ли записи задвоились.

На этот случай есть в Android и инструмент автоматического удаления дубликатов. Пользоваться им максимально просто. Надо только открыть приложение ”Контакты”, запустить меню (как правило, нажатием на ”три точки”), далее выбрать ”Предложения” и после этого ”Оптимизация”.

Смартфон автоматически просканирует ваш список контактов и предложит те, которые можно объединить. Вам останется только выбрать все или те, которые считаете нужными. Дальше система все сделает сама и вы получите адресную книгу в том виде, в котором она и должна быть.

Удаление контактов через Gmail

Автоматическое объединение дубликатов возможно и на сайте Google в разделе сервисов. Ваша учетная запись подразумевает хранение информации в резервной копии и просто в рамках почтового сервиса Google.

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Для того, чтобы в него попасть, откройте на компьютере или другом устройстве сайт Google, авторизуйтесь на нем и выберете раздел с сервисами, который расположен рядом с аватаркой вашей учетной записи.

В открывшемся окне пролистайте до пункта ”контакты” и откройте их. Далее в основном меню в левой части выберите ”Объединить и исправить”. Вам опять же будут предложены контакты для объединения, но на сайте это даже удобнее, чем в приложении.

Когда вы откроете страницу, вам уже будет предложен список исправлений, так как сканирование производится без вас и система постоянно мониторит вашу адресную книгу.

Важно только помнить, что такой способ хорош в тех случаях, когда у вас включена синхронизация с телефоном и все данные максимально одинаковы на сервере и в памяти устройства. В этом случае после оптимизации все контакты автоматически обновятся в смартфоне.

Приложения для удаления дубликатов контактов на Android

Я бы не рекомендовал пользоваться сторонними приложениями для приведения в порядок адресной книги. Мало того, что я не очень им доверяю в принципе и на подсознательном уровне опасаюсь, что они удалят лишнее, так еще они требуют много разрешений.

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Часто они запрашивают даже доступ к вашим данным Google. Сомнительная перспектива, что кто-то может собирать контакты на своих серверах. Например, такое может быть сделано для составления плана рекламного обзвона.

Если вы все же решили воспользоваться именно сторонним приложением, а не встроенными инструментами Google, которая и так имеет доступ ко всему, то самым простым вариантом будет Simpler Merge Duplicates. Описывать его подробно не стоит, так как работает приложение очень интуитивно и похоже на то, что делает Google.

Почему дублируются контакты на Android

Самый простой случай дублирования, это когда вы просто забыли, что у вас есть контакт, и создали его заново. Бывают случаи, когда быстро записываешь электронную почту и создаешь под нее отдельный контакт, хотя основной уже есть.

Если вы знаете другие способы избавиться от дубликатов, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Есть еще и случаи, когда мессенджеры ”помогают” создавать новые контакты. Они иногда сохраняют номера, не задумываясь о том, что они уже есть.

Впрочем, самой частой проблемой является нестыковка форматов номеров ”8” и ”+7”. Многие телефоны до сих пор не понимают, что это одно и то же. У меня, например, было пять таких задвоений, но все это номера, которые я сохранял много лет назад.

Проверьте свою адресную книгу. Возможно, удалите много всего лишнего и наведете в ней порядок, ведь это так просто.