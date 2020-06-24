Как удалить дублирующиеся контакты на Android и почему они появляются

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Артем Сутягин 0

Есть ситуации, с которыми сталкиваешься, когда пользуешься Android, и их нельзя назвать очень неприятными, но все равно какой-то осадок остается. Ну, подумаешь, в телефонной книге будет три ”Димы”, два ”Васи” и четыре ”Екатерины Андреевны из отдела аналитики”. Кто-то называет их дублирующиеся, а кто-то — повторяющиеся контактами, но суть от этого не меняется. Все это мелочи, но от них тоже можно и нужно избавляться. Для этого есть несколько способов, включая самый простой — встроенные возможности телефона. Но есть и более продвинутые методы, которые рассчитаны на тех, кто хочет все держать под контролем. Давайте посмотрим, как это можно сделать легко и безболезненно.

В контактах тоже должен быть порядок, как и во всем телефоне.

Причина появления повторяющихся контактов нам сейчас не так важна, раз они уже все равно есть. Поэтому о ней мы поговорим чуть ниже. Пока обсудим, как справиться с задвоениями быстро и безболезненно.

Как удалить повторяющиеся контакты на Android

Для удаления контактов из памяти смартфона мы рассмотрим несколько способов, в частности: удаление средствами Android, удаление при помощи облачного хранилища, ручное удаление и программное удаление.

Google делает панорамы в Google Maps ещё лучше и удобнее.

Пугаться слова ”удаление”, которое я часто использую, не стоит — все не так страшно. На самом деле это скорее ”объединение”, но лишнее же пропадает — значит удаление.

Ручное удаление дублирующихся контактов

Каким бы очевидным не показался данный совет, он будет наиболее действенным, так как часто дублирование контактов является исключением и нет такого, что вся адресная книга разом уходит в копию.

Когда электронная записная книга телефона разрастается, начинаешь скучать по таким книгам.

Для того, чтобы вручную удалить дубликаты, вам надо открыть приложение ”Контакты” выбрать тот, что вам не нужен, проверить действительно ли он задвоился, а не просто вы специально создали второй, и удалить его. Для удаления надо открыть контакт, далее нажать на экранную клавишу с изображением трех точек и после этого выбрать ”удалить”.

Способ самый удобный, но подойдет только тем, у кого такие контакты единичные. Если задвоений много, то читаем дальше.

Автоматическое удаление одинаковых контактов

Бывают случаи, когда вы можете забыть, что номер человека уже есть в ваших контактах, и хотите записать его электронную почту. Поэтому и стоит проверить, точно ли записи задвоились.

В каждом современном смартфоне есть чуть ли не сотни разных контактов.

На этот случай есть в Android и инструмент автоматического удаления дубликатов. Пользоваться им максимально просто. Надо только открыть приложение ”Контакты”, запустить меню (как правило, нажатием на ”три точки”), далее выбрать ”Предложения” и после этого ”Оптимизация”.

Смартфон автоматически просканирует ваш список контактов и предложит те, которые можно объединить. Вам останется только выбрать все или те, которые считаете нужными. Дальше система все сделает сама и вы получите адресную книгу в том виде, в котором она и должна быть.

Удаление контактов через Gmail

Автоматическое объединение дубликатов возможно и на сайте Google в разделе сервисов. Ваша учетная запись подразумевает хранение информации в резервной копии и просто в рамках почтового сервиса Google.

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Для того, чтобы в него попасть, откройте на компьютере или другом устройстве сайт Google, авторизуйтесь на нем и выберете раздел с сервисами, который расположен рядом с аватаркой вашей учетной записи.

В открывшемся окне пролистайте до пункта ”контакты” и откройте их. Далее в основном меню в левой части выберите ”Объединить и исправить”. Вам опять же будут предложены контакты для объединения, но на сайте это даже удобнее, чем в приложении.

Все же удобно, когда все контакты в одном месте.

Когда вы откроете страницу, вам уже будет предложен список исправлений, так как сканирование производится без вас и система постоянно мониторит вашу адресную книгу.

Важно только помнить, что такой способ хорош в тех случаях, когда у вас включена синхронизация с телефоном и все данные максимально одинаковы на сервере и в памяти устройства. В этом случае после оптимизации все контакты автоматически обновятся в смартфоне.

Приложения для удаления дубликатов контактов на Android

Я бы не рекомендовал пользоваться сторонними приложениями для приведения в порядок адресной книги. Мало того, что я не очень им доверяю в принципе и на подсознательном уровне опасаюсь, что они удалят лишнее, так еще они требуют много разрешений.

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Часто они запрашивают даже доступ к вашим данным Google. Сомнительная перспектива, что кто-то может собирать контакты на своих серверах. Например, такое может быть сделано для составления плана рекламного обзвона.

Если вы все же решили воспользоваться именно сторонним приложением, а не встроенными инструментами Google, которая и так имеет доступ ко всему, то самым простым вариантом будет Simpler Merge Duplicates. Описывать его подробно не стоит, так как работает приложение очень интуитивно и похоже на то, что делает Google.

Этим приложением можно пользоваться, но лучше все же штатными методами.

Почему дублируются контакты на Android

Самый простой случай дублирования, это когда вы просто забыли, что у вас есть контакт, и создали его заново. Бывают случаи, когда быстро записываешь электронную почту и создаешь под нее отдельный контакт, хотя основной уже есть.

Если вы знаете другие способы избавиться от дубликатов, расскажите об этом в нашем Telegram-чате.

Есть еще и случаи, когда мессенджеры ”помогают” создавать новые контакты. Они иногда сохраняют номера, не задумываясь о том, что они уже есть.

Впрочем, самой частой проблемой является нестыковка форматов номеров ”8” и ”+7”. Многие телефоны до сих пор не понимают, что это одно и то же. У меня, например, было пять таких задвоений, но все это номера, которые я сохранял много лет назад.

Проверьте свою адресную книгу. Возможно, удалите много всего лишнего и наведете в ней порядок, ведь это так просто.

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