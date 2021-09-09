Почему лучше не пользоваться приложением GetContact

Мы все любим весело проводить время. Раньше нам в этом помогали телепередачи и журналы, теперь — приложения в смартфоне. Представьте картину: к вам приходят друзья, не развлекать же их телевизором? Приложения, как и настольные игры, помогают весело провести время, не тратя много денег. Иногда за такими бесплатными развлечениями стоит потеря личных данных, ведь мы редко читаем отзывы о приложениях, информация от них запросто попадает к третьим лицам. Рассказываем об одной из таких программ под названием GetContact: почему ей лучше не пользоваться?

GetContact — это известный сервис, основной функцией которого является возможность посмотреть, как записаны номера телефонов у других пользователей. Чтобы начать им пользоваться, необходим создать аккаунт, предоставив приложению доступ к записной книжке своего смартфона. Приложение стало распространяться в конце 2017 года, когда большинство пользователей начало выкладывать скриншоты из этого сервиса. Это достаточно забавно, но программа стала популярной настолько, что возглавила рейтинг самых скачиваемых приложений в App Store. На данный момент приложение имеет встроенные покупки.

Про приложение чего только ни говорили: и то, что оно разрушает жизни, что шпионит за пользователями, что пользователи собственноручно сдают ему свои данные забавы ради. Основная опасность сервиса в том, что все контакты попадают из вашего смартфона в общую базу, а дальше этими данными, возможно, могут пользоваться все подряд. Никаких гарантий безопасности нет: ваш номер телефона окажется в базе, даже если вы никогда не пользовались приложением.

Принцип действия очень прост. Вы регистрируетесь в приложении, даете доступ к телефонной книге, а сервис пополняет базу данных. С одной стороны, таким образом можно узнать, кто звонит, даже если номера нет в смартфоне. С другой, таким образом данные собирают мошенники, которым необходимо знать больше о потенциальных жертвах.

Кроме того, если вы никогда не пользовались таким приложением и не хотите, чтобы кто-то знал ваш личный номер, сервис может нарушить ваши права. Особенно обидно, когда заводишь специальный номер, известный узкому кругу лиц. Защититься от этого «слива» невозможно: кто-то из ваших знакомых шутки ради устанавливает приложение, а дальше номер оказывается в открытом доступе. В нашем Яндекс.Дзен мы часто затрагиваем тему безопасности данных — не забудьте подписаться!

Если в поиске ввести чужой номер телефона, приложение покажет, как записан абонент у других пользователей. Кажется, это прикольно и интересно: всегда любопытно узнавать то, что скрыто у других. Пользователей предупреждал даже Роскомнадзор об опасности таких приложений, но было уже поздно. Оставалось только ждать, когда эта забава всем надоест.

Даже если не обращать внимание на сам принцип работы приложения, настораживает то, что GetContact собирает и хранит эти данные. Те, кто дорожат своей конфиденциальностью, сразу обратили на это внимание. Будет совсем грустно, если сервис действительно делится собранными данными с кем попало: это пополняет базы не только мошенников, но и рекламодателей с их таргетированной рекламой. Так что, не удивляйтесь, когда в следующий раз вам позвонят и предложат купить премиальный внедорожник в кредит — понятно, откуда ноги растут.

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Даже если базы номеров никуда не попадают, то они становятся привлекательными для мошенников и хакеров. Подобные взломы — то, чем и живут такие ребята. Чем больше данных, тем лучше. Опасно и то, что в GetContact попадают фотографии из телефонной книги. При входящем звонке с неизвестного номера может отображаться фотография абонента — похоже, это действительно пранк, который зашел слишком далеко.

Удалить свой аккаунт очень просто в приложении. Алгоритм действий достаточно прост.

Зайдите в приложение GetContact

Выберите «Другое» и нажмите «Настройки»

Зайдите в «Настройки аккаунта» и выберите «Управление аккаунтом»

Нажмите «Заблокировать», выбрав нужную причину.

Не забудьте полностью удалить приложение со смартфона, иначе при следующем входе аккаунт восстановится и появится в поиске. Похожим образом можно удалить аккаунт и через браузер компьютера. Ваш аккаунт удалится в течение 24 часов — из базы удаляется имя, номер и электронная почта, если она указана. Стоит помнить, что удаляется только собственный аккаунт — если данные были добавлены с чужого смартфона, то удалить их невозможно.

Сервис позиционирует себя как определитель номера, но имеет кучу нюансов. Например, может стать причиной ссор между близкими людьми — запросто можно поставить человека в неудобное положение, записав под странным именем.

А как вы относитесь к подобным приложениям? Расскажите о своем опыте в нашем Telegram-чате.