Xiaomi Mi Note 10 стал первым устройством на рынке со 108-Мп камерой. Для многих такое количество пикселей на фотографии кажется чем-то особенным, другие же, наоборот, считают, что важно не их количество, а качество обработки фотографий. Так что же действительно важно? В этом материале представлено сравнение фотографий, сделанных на Pixel 4 и Xiaomi Mi Note 10.

В устройстве Xiaomi пользователи не получат настоящие 108-Мп снимки. Несколько пикселей программно объединяются, за счёт чего на выходе получается 27-Мп фото, но с большим количеством деталей и улучшенным освещением. Такую технику планирует использовать в Galaxy S11 компания Samsung, однако она пойдёт еще дальше, объединив 9 пикселей в один и получив на выходе не 27-Мп фото, а 16-Мп. Это позволит сделать фотографии еще более детализированными и с более качественным освещением.

Давайте сравним фотографии, сделанные на Mi Note 10 и Pixel 4:

Исходники доступны по этой ссылке.

Можно заметить, что в Pixel 4 баланс белого более приятный, между тем в Note 10 картинка холоднее и более реалистична. Удивительно, но смартфон Xiaomi выглядит неплохо даже на фоне Pixel. Если раньше никто представить не мог, что Xiaomi сможет сравниться по качеству фото с Pixel, то сегодня это реально.

За счёт большего разрешения при приближении фотографии Mi Note 10 кажутся гораздо более четкими и детализированными, однако это при условии, что речь идёт о хорошем освещении. При плохом освещении камера Mi Note 10 выдаёт размытые и плохо детализированные фотографии. На фото ниже за счёт разрешения картинка Note 10 гораздо четче, однако можно заметить, что область с травой полностью черная, тогда как в Pixel 4 прослеживается весь ландшафт:

В сравнении ниже также видно, что Pixel 4 лучше справляется с деталями, между тем Mi Note 10 просто размазывает всё подряд.

Следующий пример интереснее. Здесь Mi Note 10 выглядит победителем за счёт того, что не пытается улучшить фото с помощью искусственной программной резкости. Фото на Note 10 кажется гораздо более естественным и приятным глазу.

Интересна ситуация и с телефото-камерами. В Pixel 4 используется 2x оптический зум, в Mi Note 10 имеется 2x и 3,7x оптическое приближение. В сравнении 2x зума за счёт более качественных алгоритмов фото на Pixel 4 кажется более приятным глазу и не имеет сильного перешарпа:

Если же сравнивать 3x, можно сразу заметить существенную разницу в детализации, но при этом картинка на Pixel 4 выглядит более аккуратной и приятной:

То же касается и 5x-приближения. Фото на Mi Note 10 гораздо более четкие, но у смартфона явные проблемы с перешарпом и шумами.

Теперь давайте взглянем на фотографии, сделанные при плохом освещении:

Читайте также: Google Pixel 4 всё ещё имеет проблемы

Здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, Pixel 4 демонстрирует больше деталей за счёт HDR+ и Night Sight. Однако благодаря бинингу пикселей в Note 10 и, как следствие, их большему размеру на смартфоне Xiaomi картинка кажется более светлой. Ощущение, что если бы Xiaomi прикрутила Google-камеру, результат был бы потрясающим. К тому же в Pixel 4 картинка имеет много шумов и кажется неестественной.

Читайте также: Xiaomi рассказала, как готовится к санкциям США

На следующем примере при плохом освещении и прямых солнечных лучах Mi Note 10 показал себя лучше Pixel 4. Цвета более приятны, картинка имеет меньше шумов:

В сумерках с ночным режимом Mi Note 10 демонстрирует больше деталей и более яркую картинку с аккуратным балансом белого:

Всё же увеличенные пиксели в Note 10 делают своё дело. Предлагаю обсудить это в Телеграм.

Mi Note 10 получил 2-Мп камеру глубины для более качественного размытия фона:

Границы объектов на Note 10 размыты более аккуратно, но здесь заметны явные проблемы с детализацией.

Какие выводы можно сделать?

Ситуация неоднозначная. В некоторых моментах Pixel 4 показывает себя лучше конкурента, однако в большинстве случаев Mi Note 10 кажется более интересным вариантом. Ощущается потенциал камер данного аппарата. К тому же можно установить Google Камеру, тогда результат будет еще более интересным:

В этот раз свой голос я отдаю Pixel 4 просто потому, что если смотреть на фотографии в целом, они во всех случаях кажутся интереснее, чем в Mi Note 10. Можете сами просмотреть исходники и убедиться в этом. А какое устройство, на ваш взгляд, победило? И есть ли смысл в 108-Мп камерах? Делитесь мнением в комментариях.