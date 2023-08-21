5 Android-смартфонов, которые стоят как Р-Фон на Rosa Mobile, но круче его во всём

На прошлой неделе мы все стали свидетелями распаковки российского смартфона Р-Фон на базе отечественной операционной системы Rosa Mobile. Несмотря на то что это уже не первая попытка компаний из России сделать собственный телефон, пожалуй, ещё ни к одному проекту не было приковано столько внимания. Видимо, сказывается повышенный интерес вследствие импортных ограничений, наложенных на нашу страну рядом недружественных государств. Однако надеяться, что будущий смартфон будет по-настоящему российским долго не пришлось. Потому что довольно быстро выяснилось, что выпускать его будут в Китае, а у конкурентов из Поднебесной аппараты с точно такими же характеристиками стоят в районе 15-17 тысяч рублей. Страшно представить, насколько крутой аппарат можно купить у тех же брендов за 40к.

Poco F5 — недорогой смартфон с оптической стабилизацией

Poco F5 5G — это смартфон, который даже при текущем курсе можно купить меньше чем за 35 тысяч рублей. То есть с ним вы не только сэкономите минимум 5-6к рублей по сравнению с Р-Фоном, но и получите не в пример более привлекательные характеристики. Причём за эти деньги вы можете рассчитывать даже не на базовую модификацию, а на топовую с объёмом памяти 12/256 ГБ.

Несмотря на то что характеристики Р-Фона пока известны лишь частично, очевидно, что Poco F5 5G превзойдёт его по всем показателям без исключения. Смотрите сами:

Экран 6,67 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц Основная камера 64 (OIS) + 8 + 2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 Память 8/256 или 12/256 Гб Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 67 Вт

Да, мы не знаем, каким будет процессор в Р-Фон, какой именно модуль камеры в него установят, да и скорость его зарядки тоже пока хранится в секрете. Однако уже сейчас можно точно сказать, что российской компании вряд ли позволят воспользоваться чипсетами Qualcomm. Поэтому это будет одно из решений Unisoc или в лучшем случае MediaTek. По части камеры от Р-Фона многого тоже ждать не приходится. Скорее всего его оснастят каким-нибудь недорогим модулем с разрешением 50 Мп, но качество снимков будет гораздо-гораздо хуже.

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То же самое касается и мощности зарядки. Если Poco F5 5G оснащается батарейкой, которая заряжается при 67 Вт, то Р-Фон вряд ли разгонится выше 33 Вт, а то и вовсе выдаст даже худшие цифры. Всё-таки дешёвые смартфоны, на базе которого и собрали российский аппарат, по-настоящему быстрой зарядкой не оснащают. Слишком уж это накладно. Ведь их производителям явно нужно на чём-то заработать, а, потратившись на продвинутую начинку это практически невозможно.

Стоит ли покупать Google Pixel 6

Google Pixel — это эталонный Android-смартфон, и кому как не ему конкурировать с пока что единственным аппаратом на Rosa Mobile. Думаю, будет честно, если мы сравним младшую версию Pixel 6, который относится к предыдущему поколению, поскольку если брать для сравнения «семёрку», разрыв будет ещё сильнее, и Р-Фон можно будет просто похоронить.

Как ни странно, но Google Pixel 6 и Р-Фон довольно близки друг с другом по части аппаратного наполнения, хотя, конечно, кое в чём решение поискового гиганта даже проигрывает российской разработке.

Камеры обоих смартфонов имеют идентичное разрешение. И тут, и там — по 50 Мп;

Частота обновления их дисплеев составляет далёкие от рекорда 90 Гц;

Объёмы их оперативной и встроенной памяти совпадают: 8/128 ГБ у Google Pixel 6, 8/128 ГБ — у Р-Фона.

Но на этом сходства заканчиваются, потому что начинаются расхождения:

Дисплей Р-Фона имеет диагональ — 6,56 дюйма против 6,4 дюйма у Google Pixel 6;

Ёмкость аккумулятора Р-Фона равна 5000 мА*ч, тогда как у «пикселя» — всего-навсегда 4614 мА*ч;

Р-Фон имеет не две камеры, как Google Pixel 6, а сразу 3, включая макро-модуль для съёмки с близкого расстояния;

Отремонтировать Google Pixel 6, заказанный на Али, в России будет довольно проблематично, тогда как Р-Фон починят без проблем (ну, я на это надеюсь).

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Вот и думай теперь, что лучше: новый Р-Фон с собственной операционкой Роса Мобайл, в которую ФБР уж точно не встроит эксплойт, или старый Google Pixel 6 с чёрт-те каким процессором под названием Tensor и дырявым Андроидом, вдоль и поперёк испещрённым дырами и уязвимостями для взлома.

Redmi K60 Ultra — самый мощный смартфон на Андроид

Несмотря на то что Redmi делает далеко не самые привлекательные смартфоны на рынке, относящиеся в основном к начальному сегменту рынка, K60 Ultra — это совсем другое дело. Если вы внимательно читаете наш сайт, то наверняка знаете, что это самый мощный аппарат на Android, который представлен на рынке на данный момент. Сказать того же про Р-Фон, к сожалению, не получится при всём желании.

Экран 6,67″, AMOLED (2712 × 1220), 144 Гц Основная камера 50/8/2 Мп (OIS) Фронтальная камера 20 Мп Процессор Dimensity 9200+ Память от 12/256 ГБ Аккумулятор 5000 мА*ч Зарядка 120 Вт (19 минут до 100%)

Узнать про Redmi K60 Ultra

Придумать более продвинутое устройство, чем Redmi K60 Ultra, очень сложно. Он работает на процессоре Dimensity 9200+, который набирает в AnTuTu более 1 700 000 баллов, а в максимальной конфигурации предлагает 24 ГБ оперативной и 1024 ГБ встроенной памяти, но даже в базе это минимум 12/256. Так что по этому показателю решение Redmi точно обходит Р-Фон, хотя в Китае стоит даже дешевле. Скажете, нечестно сравнивать китайский и российский прайс. Но я считаю, что это справедливо, потому что упоминаю стоимость устройств у себя на родине: 35 000 рублей за Redmi K60 Ultra и 40 000 рублей за Р-Фон.

Xiaomi 12T — мощный и недорогой телефон

Xiaomi делает классные телефоны, которые даже после серьёзного скачка цен, всё равно выглядят как более адекватное решение, чем Р-Фон. Взять хотя бы Xiaomi 12T, который сегодня оценивается в 38,5 тысяч рублей. Полагаю, абсолютно уместно сравнивать его и Р-Фон, поскольку эти аппараты и стоят одинаково, и работают, вероятнее всего, на базе процессоров одного и того же производителя. Конечно, я говорю про решения MediaTek, хоть касательно российского смартфона информация и отсутствует.

Экран 6,64″, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 108/8/2 Мп Фронтальная камера 20 Мп Процессор Dimensity 8100 Ultra Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 120 Вт

Несмотря на не самый производительный чип, Xiaomi 12T — это почти флагманская модель. Высокая производительность, длительная поддержка в течение четырёх лет, развитая экосистема с большим количеством совместимых приложений, а также камера на 108 Мп и быстрая зарядка мощностью 120 Вт делают его одним из лучших устройств, доступных в России для покупки здесь и сейчас. Ведь если Redmi K60 Ultra ещё нужно привезти из Китая, Xiaomi 12T уже доступен у нас в стране.

Купить Xiaomi 12T

Помимо достойного аппаратного обеспечения, Xiaomi 12T предлагает большой экран с диагональю 6,7 дюйма и частотой обновления 120 Гц. Даже странно, как Xiaomi удалось снабдить свой смартфон такой крутой матрицей. Видимо, компания просто работает себе в убыток, потому что предположить, что производитель Р-Фона берёт деньги ни за что, мы просто не можем. Видимо, железо — это далеко не главная составляющая настоящего успеха.

Какой смартфон OnePlus лучше

OnePlus — нечастый гость наших обзоров, но это не отменяет того факта, что под этим брендом выходят очень интересные смартфоны. Впрочем, чего это я. На фоне Р-Фона вообще любой аппарат дороже 20 тысяч рублей будет смотреться интереснее. Но OnePlus Nord 3 — это устройство, которое хочется купить, даже если вы ни разу не видели российскую разработку. А его, собственно, и покупают. Иначе бы мы его вам рекомендовать ни за что не стали.

Вы только взгляните на характеристики OnePlus Nord 3:

Экран 6,74″, AMOLED (2712х1220), 120 Гц Основная камера 50/8/2 Мп Фронтальная камера 16 Мп Процессор Dimensity 9000 Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 80 Вт

Купить OnePlus Nord 3

Когда смотришь на его возможности, в первую очередь в глаза бросается объём оперативной памяти смартфона. При цене всего в 32 тысячи рублей он предлагает 16 ГБ ОЗУ. Причём это реальный объём, а не фейковый, достигаемый при помощи файла подкачки. А ведь тут немало и других фишек, которые выгодно отличают его не только от безынтересного Р-Фона, но и от других аппаратов из того же ценового сегмента: