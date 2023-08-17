В России выпустили смартфон Р-ФОН на Rosa Mobile за 40к рублей. Даже дешевый Redmi лучше, чем это

В последнее время в России все чаще звучат призывы избавляться от Айфонов и скорее переходить на Андроид. Еще лучше — создать отечественный смартфон с собственной операционкой, которую не смогут взломать западные спецслужбы. В этом должна была помочь Аврора ОС, установленная на смартфон AYYA T1, так как она соответствует требованиями безопасности ФСБ, но широкого распространения за полтора года санкций она не получила и закупается исключительно для чиновников. Однако в последнее время в Сети стали появляться утечки о российском смартфоне Р-Фон на Rosa Mobile, о котором практически ничего не известно.

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Смартфон российского производства на Rosa Mobile

На фоне презентации Xiaomi как-то незаметно прошла новость о том, что в России представили смартфон Р-Фон на базе Rosa Mobile. Вот только по сути никакого мероприятия не было: в своем Телеграм-канале его показал Владимир Зыков — глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ). Смартфон выпущен ООО НТЦ ИТ РОСА — российским разработчиком ПО, которому также принадлежит операционная система РОСА МОБАЙЛ.

На самом деле, разработка не была секретной, так как слухи о российской ОС ходили еще с 2014 года. А вот широкой аудитории операционная система Rosa стала известна лишь в середине июля 2023 года. То есть, разработка заняла около 9 лет: для сравнения, та же HarmonyOS создана почти за 5 лет, хотя и основана на исходном коде Андроида.

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Как выглядит смартфон на Rosa Mobile

Сам российский смартфон Р-ФОН выглядит обычно: материал корпуса чем-то похож на стекло от iPhone X, а на задней части установлен тройной модуль камер. Лично мне устройство напомнило Redmi 12, vivo Y35 или просто — любой другой дешевый Андроид-смартфон. Даже характеристики те же.

Характеристика Значение Экран 6,7 дюйма Основная камера 50 Мп Фронтальная камера нет данных Процессор нет данных Память 8/128 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Безопасность Сканер отпечатка пальцев

Спереди тоже нет ничего особенного: большой экран с матовой пленкой из коробки и глазок фронтальной камеры в верхней части. Судя по снимкам, рамки вокруг дисплея очень тонкие — почти как в нынешних моделях iPhone.

Как я и говорил выше, Р-ФОН — это китайский смартфон, по крайней мере, внешне. На видео с анбоксингом коробка запакована в прозрачную упаковку (неэкологичненько), а внутри есть и блок для зарядки, и силиконовый чехол (щедро), и даже пакетик силикагеля!

В общем, тут сомнений нет: компания просто обратилась к OEM-производителю за болванкой, нанеся логотип компании на заднюю крышку. В принципе, в этом нет ничего страшного — так делают многие популярные бренды. При этом процессор Р-ФОНа остался в тайне, так что, сюрпризы еще могут быть. Тем не менее, любой здравомыслящий человек понимает, что новый российский смартфон будет работать на топовом Snapdragon, заявленных 40 000 рублей он явно не стоит.

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Российская ОС для смартфонов Rosa Mobile

Намного важнее то, какая операционка в Р-ФОН: она хоть еще и не представлена широкой публике во всех деталях, но скриншоты с ней уже появлялись в Сети. Интерфейс Rosa Mobile напоминает MIUI и OneUI одновременно, поэтому выглядит достаточно гармонично. Известно, что операционная система РОСА основана на ядре Linux и не содержит компонентов Android, следовательно, она не подвластна Google и американская компания не сможет шпионить за смартфоном или отключить его.

Судя по всему, разработчики Rosa Mobile хотят избежать участи Аврора ОС, поэтому активно адаптируют для своей операционки популярные приложения. Уже известно, что в систему по умолчанию будет установлен RuStore, а это значит, что какой-никакой софт для российского смартфона там точно будет.

У Rosa Mobile есть даже свой сайт, на котором можно купить российскую операционку или найти руководство по эксплуатации. Так что, 40 000 рублей за Р-ФОН вполне объяснимы: львиную долю стоимости, скорее всего, составляет цена ОС, а не железо.

Где делают российский смартфон Р-Фон

В принципе, как это обычно бывает, нам показали очередной российский смартфон, который делают где угодно, но не в нашей стране. Коллеги из MobileTelefon.ru провели небольшое расследование и выяснили, что устройство производят вовсе не в России: формально выпуском занимается АО Рутек, но реально — Bopei Mobile Technology.

Вы наверняка не слышали об этой конторе, но это нормально, так как она выпускала бюджетный смартфон для стран Центральной Америки. То есть, на данный момент Р-ФОН собирают не в России, хотя ранее производство обещали локализовать в Зеленограде. Возможно, это в планах компании, но пока из российского в Р-ФОН лишь операционка.

Намного грустнее и то, что в базе ЕЭК смартфон получил казахскую нотификацию. Простыми словами — он имеет другое «гражданство», поэтому на данный момент он целиком и полностью иностранный. Скорее всего, это сделано, чтобы не попасть под санкции, из-за которых производитель попросту прекратит выпуск смартфонов. Так что, чиновники по-прежнему будут пользоваться зарубежными устройствами: видимо, это всех устраивает — главное, чтобы не iPhone.

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Честно говоря, от российских компаний я уже давно не жду никаких чудес в области производства смартфонов после смерти YotaPhone. Радует хотя бы то, что уже есть какие-никакие операционки, но доведение их до ума займет не один десяток лет, не говоря уже про сборку самих телефонов с нормальным железом. Впрочем, давайте дождемся первых отзывов о гаджете: госслужащие и корпоративные заказчики получает его уже в 2023 году, а начало продаж Р-ФОН запланировано на 2024 год.