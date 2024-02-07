Сколько должен обновляться смартфон на Android и почему 7 лет апдейтов от Samsung — это фарс

Несмотря на то что в прошлом Android-смартфоны обновлялись лишь от случая к случаю, в последние годы ситуация приобрела прямо противоположное направление. Многие производители осознали важность программной поддержки и продлили ее с традиционных (хоть и не всегда обязательных) 2 лет сначала до 3, потом до 5, а теперь и до 7. Максимальный сроки обновления пока что предлагают только два бренда — Samsung и Google, — но общая тенденция налицо. Поэтому нет сомнений, что в будущем их примеру последуют и остальные. Другой вопрос — зачем?

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Срок обновления Android-смартфонов

Длительный период программной поддержки всегда считался чем-то особенным. Именно этой фишке iOS всегда завидовали владельцы Android-устройств. В то время как iPhone обновлялся по 4-5 лет, смартфоны конкурирующих брендов — даже флагманские — получали в лучшем случае 1-2 полноценных апдейта. Про обещанные, но неведомые для большинства пользователей обновления безопасности, которые должны были выходить каждый месяц, и говорить было нечего.

Сегодня смартфоны обновляются долго и регулярно. Поддержка даже стала неким мерилом привлекательности. Если раньше производители делали ставку сначала на процессорные ядра, затем на объем оперативной памяти, после — на разрешающую способность камеры, то теперь чем дольше аппарат обновляется, тем более привлекательно он будет выглядеть для потенциального владельца, который планирует покупку.

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На мой взгляд, впрочем, это является большим заблуждением. В первую очередь потому, что никто не пользуется смартфонами так долго. Да, все хотят получить за свои деньги максимально долговечное устройство, которое будет оставаться актуальным. Но это скорее не реальная потребность, сколько банальная жадность. По факту же вы либо продадите свой аппарат через 2-3 или в самом крайнем случае через 5 лет, либо сломаете его и выбросите, либо передадите по наследству кому-нибудь из родственников.

Что дают обновления Android

Безусловно, существует большая вероятность, что смартфон останется в использовании, пусть и у другого человека. Но будут ли обновления так важны новому владельцу? Спустя несколько лет аппарат просто рискует прийти в негодность. Его аккумулятор к тому времени уже прикажет долго жить, динамики «оглохнут», разъемы на корпусе забьются пылью и частичками грязи, которые будет практически невозможно вычистить, с экрана сотрется олеофобный слой, а само стекло покроется сеткой царапин и потертостей. Все еще уверены, что вам будут нужны обновления, когда перед вами живой труп?

Впрочем, ладно. Предположим, что вы пользовались своим устройством предельно аккуратно, и оно сохранилось если не в идеальном, то в очень хорошем состоянии. Конечно, аккумулятор все равно придется заменить на новый, но остальные компоненты износ затронет по минимуму. Кажется, что все классно, и обновления должны пригодиться. Но вот проблема: с течением времени техническое оснащение любого устройства неизбежно устаревает. Через 2-3 года оно еще будет тянуть свежие апдейты Android, пусть и в урезанном виде, но через 7 вряд ли до него доберется хоть одно нововведение, которое светит новым аппаратам. В лучшем случае это будут какие-то косметические изменения.

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Скажете, нет? А теперь попробуйте вспомнить хоть одну новую функцию, которая появилась в вашем смартфоне после релиза. Не по-другому нарисованные элементы управления или шрифты, а именно функции? Допускаю, что кое-что вы все-таки вспомните. Например, режим прикроватных часов, в который смартфон переходит на зарядке. Вроде и функция, но ценность ее не так очевидна.

Сколько должен обновляться смартфон

Чтобы все стало более понятно, прочтите статью о нововведениях HyperOS для смартфонов Xiaomi, и поймете, что ничего особенно ценного в ней нет. А ведь это не просто прошивка, а целая платформа, претендующая на то, чтобы называться операционной системе. Впрочем, я не оспариваю саму ценность обновлений как таковых, потому что иногда они и правда содержат знаковые нововведения, как апдейт с Galaxy AI для Galaxy S23.

Кроме того, автор AndroidInsider.ru Герман Вологжанин очень резонно заметил, что обновления могут нести пользу, даже не имея новых функций. Например, разгоняя плохо оптимизированную прошивку, а вместе с ним и смартфон. Оставим за скобками тот факт, что производитель был изначально должен выпускать на рынок нормальный продукт, у которого нет проблем с работоспособностью. Главное, что обновления действительно имеют смысл. Жаль только, что в течение слишком ограниченного времени.

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На первом и втором году существования смартфона его железо все еще позволяет дооснастить его какими-то возможностями сверх тех, что были даны ему на старте. Однако дальше хоть какой-то смысл в том, чтобы продолжать поддерживать аппараты, даже флагманские, попросту теряется. Нет-нет, я не призываю начать выбрасывать смартфоны по прошествии пары лет после покупки. Они и дальше будут работать не менее хорошо, чем до этого, получая все необходимые функции через приложения. Тем более, что именно она — а не ОС как таковая и даже не оболочка — определяют, что может конкретный аппарат, а что нет.