Почему нельзя допускать заполнения памяти смартфона на 100%

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Герман Вологжанин 0

Чем больше памяти, тем дороже смартфон — эта прописная истина заставляет нас покупать версии с меньшим объемом накопителя. Однако впоследствии подобная экономия выливается в целую кучу проблем. Если вы считаете, будто вам достаточно 64 Гб, то сильно заблуждаетесь. Дело даже не в том, удастся ли уместить всю информацию на таком накопителе, а в негативных изменениях, которые произойдут в процессе работы устройства. Объясняю, почему не стоит забивать память до отказа и почему лучше сразу выбрать модель с большим объемом хранилища.

Почему нельзя допускать заполнения памяти смартфона на 100%. Когда места становится мало, пора бить тревогу. Фото.

Когда места становится мало, пора бить тревогу

Не скачивается приложение с Плей Маркета

Самая банальная проблема, с которой вы можете столкнуться после заполнения хранилища — ошибка при скачивании файлов. Обычно она дает о себе знать, когда пользователь пытается загрузить приложение из Google Play. Ведь даже при условии, что программа весит 100 Мб, магазин требует наличия нескольких гигабайтов для завершения установки.

Не скачивается приложение с Плей Маркета. Когда памяти будет мало, вы не сможете устанавливать и обновлять приложения. Фото.

Когда памяти будет мало, вы не сможете устанавливать и обновлять приложения

Таким образом, если у вас не устанавливается приложение, в первую очередь нужно очистить память телефона. В противном случае вы не только будете испытывать сложности при загрузке софта, но и не сможете скачивать другие файлы из интернета или делать фотографии. Нужны ли вам такие трудности? Ведь помимо установки новых программ вам не удастся обновить приложения на Андроид, которые были загружены ранее.

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Вылетают приложения на Андроид

Вылетают приложения на Андроид. Как ни странно, недостаток памяти также приводит к вылетам из приложений. Фото.

Как ни странно, недостаток памяти также приводит к вылетам из приложений

Допустим, вы установили все необходимые программы, а про обновления вспоминаете только в момент, когда узнаете, что СберБанк перестанет работать, если не загрузить апдейт. Но даже человек, которому не важны апдейты, в такой ситуации ощутит неудобства при выполнении базовых сценариев.

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Большинство приложений используют подключение к интернету, которое необходимо для загрузки медиа — кэша. Если представить, что на телефоне закончилась память, то вы не только не увидите картинки и видео в мессенджерах, но и попросту не сможете до конца загрузить страницу на сайте. Более того, недостаток места в хранилище приводит к вылету приложений на Андроид. В этом смысле все зависит от того, как программа работает с кэшем. Но в любом случае важно позаботиться о наличии достаточного количества свободного пространства.

После обновления телефон не включается

После обновления телефон не включается. Пренебрегая освобождением места на накопителе, вы рискуете однажды не включить телефон. Фото.

Пренебрегая освобождением места на накопителе, вы рискуете однажды не включить телефон

Порой недостаток памяти и вовсе приводит к критическим последствиям, которые превращают телефон в кирпич. Если вы стараетесь соблюдать рекомендации и регулярно обновляете Андроид, то в процессе установки очередного апдейта можете раз и навсегда увидеть черный экран, от которого не удастся избавиться самостоятельно.

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Сначала обновление загружается на телефон в виде архива. Далее его нужно распаковать, и эта операция выполняется во время перезагрузки. И теперь вновь включите фантазию и представьте, что вам удалось загрузить файл обновления, но апдейт распаковался не до конца. Как думаете, какие последствия вас ожидают? В лучшем случае возникнут ошибки после установки обновления, а в худшем — телефон не включится.

Телефон медленно работает

Телефон медленно работает. Когда памяти станет мало, смартфон начнет лагать. Фото.

Когда памяти станет мало, смартфон начнет лагать

Память смартфона состоит из маленьких ячеек, которые постепенно заполняются по мере установки приложений и скачивания файлов. Когда свободных блоков становится меньше, устройству вместо банальной записи информации требуется сначала считать значение ячейки в свой кэш, применить новые вводные и перезаписать файлы. Говоря простым языком, накопитель выполняет больше действий, что негативно сказывается на скорости работы смартфона.

Поэтому, если телефон начал тормозить, помимо очистки ОЗУ займитесь удалением лишних данных, чтобы устройство имело в своем распоряжении достаточное количество места для корректной работы. Кроме того, не забывайте, что при прочих равных на скорость работы накопителя влияет его общий объем. Поэтому при сравнении одинаковых смартфонов на 128 Гб и 256 Гб в тесте на запись и чтение победу одерживают вторые.

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Сколько памяти нужно смартфону в 2023 году

Сколько памяти нужно смартфону в 2023 году. 1 Тб — это, конечно, перебор, но все зависит от ваших потребностей. Фото.

1 Тб — это, конечно, перебор, но все зависит от ваших потребностей

Ух, и жути я нагнал, правда? Спешу вас успокоить, ведь разработчики операционной системы прекрасно понимают, что руки далеко не каждого пользователя добираются до проверки свободной памяти, а потому резервируют определенное количество места под критические нужды. Но это все равно не спасет вас от невозможности установить или обновить приложение, сделать очередную фотографию или просто с комфортом пользоваться смартфоном. Устройство все равно будет работать хуже. А выйти из сложившейся ситуации поможет только принудительная очистка кэша и удаление файлов.

Чтобы лишний раз не тратить время на танцы с бубном, советую сразу купить телефон с большой памятью. Минимум на 2023 год — 64 Гб при наличии выделенного MicroSD-слота. Если смартфон не поддерживает карту памяти для хранения мультимедиа, то планка автоматически повышается до 128 Гб. Оптимальным вариантом является накопитель на 256 Гб. Впрочем, все зависит от ваших персональных потребностей, которые должны учитывать, что одна только операционная система занимает 15 Гб, а размер приложений постоянно растет.

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