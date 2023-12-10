5 крутых смартфонов Xiaomi, которые сложно достать в России, но стоит купить на AliExpress

Компания Xiaomi по-разному относится к потребителям из Поднебесной и других стран. На родном китайском рынке она выпускает больше смартфонов, а жители остальных стран мира получают лишь крохи с барского стола. К тому же новинки в КНР появляются на несколько месяцев раньше и стоят дешевле. Однако на AliExpress есть те самые редкие смартфоны Xiaomi, которые сложно отыскать в России, но при желании все равно можно купить.
Обратите внимание, что смартфоны, не представленные на глобальном рынке, в большинстве своем работают на китайской прошивке без русского языка. Иногда встречаются перепрошитые модели, но все равно трижды подумайте, стоит ли покупать CN Version. Больше подробностей вы узнаете в тексте об отличиях китайских и глобальных Xiaomi.
Содержание
Мощный смартфон Redmi Note 12T Pro
Redmi Note 12T Pro — настоящий топ за свои деньги. Заплатив чуть больше 20 тысяч рублей, вы получаете в свое распоряжение смартфон на субфлагманском процессоре Dimensity 8200-Ultra, набирающем 850 000 баллов в AnTuTu. Это сногсшибательный результат, достаточный для ресурсоемких игр и выполнения базовых задач без лагов в течение нескольких лет.
|Характеристики
|Redmi Note 12T Pro
|Экран
|6,6 дюйма, IPS (2460х1080), 144 Гц
|Основная камера
|64 + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Dimensity 8200-Ultra
|Память
|8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
|Аккумулятор
|5080 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|Цена
|от 20 800 ₽
Кроме того, Redmi Note 12T Pro — редкий смартфон с IPS-экраном. Поэтому он идеально подойдет людям, которые испытывают дискомфорт от взаимодействия с AMOLED-матрицами. Также у смартфона Redmi Note 12T Pro неплохая камера на 64 МП и емкий аккумулятор, восстанавливающий энергию менее чем за час.
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Новый смартфон Redmi Note 13 Pro+
Настоящим прорывом стала новинка Redmi Note 13 Pro+. Это первый представитель легендарной серии, получивший изогнутый экран со встроенным сканером отпечатков и влагозащиту по стандарту IP68. Настоящий флагман среди недорогих смартфонов.
|Характеристики
|Redmi Note 13 Pro+
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
|Основная камера
|200 + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Dimensity 7200-Ultra
|Память
|12/256 или 16/512 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|120 Вт
|Цена
|от 30 500 ₽
От Redmi Note 12T Pro он отличается не только AMOLED-экраном, но и более крутой камерой вкупе с аккумулятором, восстанавливающим энергию всего за 20 минут. В то же время процессор здесь чуточку слабее. Плюс ко всему не забывайте, что, скорее всего, Redmi Note 13 Pro+ выйдет в России через несколько месяцев.
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Красивый смартфон Xiaomi Civi 3
А вот смартфон Xiaomi Civi 3 в России точно не появится. Во всяком случае под этим именем. Очень жаль, ведь Xiaomi Civi 3 — едва ли не лучший смартфон для девушек. Он стильный, эргономичный и полностью заточенный под селфи. С этой целью производитель установил сразу две фронталки с разными углами обзора, обвесив камеру кучей дополнительных фишек.
|Характеристики
|Xiaomi Civi 3
|Экран
|6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
|Основная камера
|50 + 8 + 2 МП
|Фронтальная камера
|32 + 32 МП
|Процессор
|Dimensity 8200-Ultra
|Память
|12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|4500 мАч
|Зарядка
|67 Вт
|Цена
|от 34 500 ₽
Помимо фронталки обращает на себя внимание основная камера Xiaomi Civi 3 в лице сенсора Sony IMX800 с оптической стабилизацией. Добавим сюда мощный процессор Dimensity 8200-Ultra вместе с экраном-водопадом, и действительно получим идеальный смартфон для женщин.
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Redmi K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3
По состоянию на конец 2023 года Redmi K70 Pro — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3. Этот чип является лидером AnTuTu, и новинка Redmi набирает в тесте аж 2 миллиона баллов. Столь впечатляющая мощность за вполне вменяемый прайс — большая редкость в условиях текущего курса доллара.
|Характеристики
|Redmi K70 Pro
|Экран
|6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
|Основная камера
|50 + 50 + 12 МП
|Фронтальная камера
|16 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 3
|Память
|12/256, 16/256, 16/512 или 24/1024 ГБ
|Аккумулятор
|5000 мАч
|Зарядка
|120 Вт
|Цена
|от 57 300 ₽
Кроме бескомпромиссного железа смартфон Redmi K70 Pro имеет четкий экран с рекордной для Xiaomi яркостью 4000 нит, а также триединую камеру с оптическим зумом. Крутая модель, ничего не скажешь.
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Флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro
Наконец, сейчас вы вряд ли найдете Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro. Самые лучшие смартфоны китайской компании пока вышли только в Китае, но уже продаются на AliExpress. Глобальная версия будет однозначно дороже, поэтому есть смысл присмотреться к CN Version.
|Характеристики
|Xiaomi 14
|Xiaomi 14 Pro
|Экран
|6,36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 120 Гц
|6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
|Основная камера
|50 + 50 + 50 МП
|50 + 50 + 50 МП
|Фронтальная камера
|32 МП
|32 МП
|Процессор
|Snapdragon 8 Gen 3
|Snapdragon 8 Gen 3
|Память
|8/256, 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
|12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
|Аккумулятор
|4610 мАч
|4880 мАч
|Зарядка
|90 Вт
|120 Вт
|Цена
|от 61 700 ₽
|от 77 500 ₽
Xiaomi 14 — компактный смартфон, а Xiaomi 14 Pro — его увеличенная версия. Также старшая модель поддерживает более быструю зарядку, а ее основная камера поддерживает переменную диафрагму. При этом оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оболочкой HyperOS на борту.