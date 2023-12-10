5 крутых смартфонов Xiaomi, которые сложно достать в России, но стоит купить на AliExpress

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Герман Вологжанин

Компания Xiaomi по-разному относится к потребителям из Поднебесной и других стран. На родном китайском рынке она выпускает больше смартфонов, а жители остальных стран мира получают лишь крохи с барского стола. К тому же новинки в КНР появляются на несколько месяцев раньше и стоят дешевле. Однако на AliExpress есть те самые редкие смартфоны Xiaomi, которые сложно отыскать в России, но при желании все равно можно купить.

5 крутых смартфонов Xiaomi, которые сложно достать в России, но стоит купить на AliExpress. У Xiaomi есть много классных, но в то же время редких смартфонов. Фото: gizmochina. Фото.

У Xiaomi есть много классных, но в то же время редких смартфонов. Фото: gizmochina

Обратите внимание, что смартфоны, не представленные на глобальном рынке, в большинстве своем работают на китайской прошивке без русского языка. Иногда встречаются перепрошитые модели, но все равно трижды подумайте, стоит ли покупать CN Version. Больше подробностей вы узнаете в тексте об отличиях китайских и глобальных Xiaomi.

Мощный смартфон Redmi Note 12T Pro

Мощный смартфон Redmi Note 12T Pro. Не путайте этот смартфон с Xiaomi 12T Pro. Фото: Jeelezkin. Фото.

Не путайте этот смартфон с Xiaomi 12T Pro. Фото: Jeelezkin

Redmi Note 12T Pro — настоящий топ за свои деньги. Заплатив чуть больше 20 тысяч рублей, вы получаете в свое распоряжение смартфон на субфлагманском процессоре Dimensity 8200-Ultra, набирающем 850 000 баллов в AnTuTu. Это сногсшибательный результат, достаточный для ресурсоемких игр и выполнения базовых задач без лагов в течение нескольких лет.

ХарактеристикиRedmi Note 12T Pro
Экран6,6 дюйма, IPS (2460х1080), 144 Гц
Основная камера64 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 8200-Ultra
Память8/128, 8/256, 12/256 или 12/512 ГБ
Аккумулятор5080 мАч
Зарядка67 Вт
Ценаот 20 800 ₽

Купить Redmi Note 12T Pro

Кроме того, Redmi Note 12T Pro — редкий смартфон с IPS-экраном. Поэтому он идеально подойдет людям, которые испытывают дискомфорт от взаимодействия с AMOLED-матрицами. Также у смартфона Redmi Note 12T Pro неплохая камера на 64 МП и емкий аккумулятор, восстанавливающий энергию менее чем за час.

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Новый смартфон Redmi Note 13 Pro+

Новый смартфон Redmi Note 13 Pro+. Самый крутой Redmi Note в истории. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Самый крутой Redmi Note в истории. Фото: i-shoppers обзоры

Настоящим прорывом стала новинка Redmi Note 13 Pro+. Это первый представитель легендарной серии, получивший изогнутый экран со встроенным сканером отпечатков и влагозащиту по стандарту IP68. Настоящий флагман среди недорогих смартфонов.

ХарактеристикиRedmi Note 13 Pro+
Экран6,67 дюйма, AMOLED (2712х1220), 120 Гц
Основная камера200 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорDimensity 7200-Ultra
Память12/256 или 16/512 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка120 Вт
Ценаот 30 500 ₽

Купить Redmi Note 13 Pro+

От Redmi Note 12T Pro он отличается не только AMOLED-экраном, но и более крутой камерой вкупе с аккумулятором, восстанавливающим энергию всего за 20 минут. В то же время процессор здесь чуточку слабее. Плюс ко всему не забывайте, что, скорее всего, Redmi Note 13 Pro+ выйдет в России через несколько месяцев.

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Красивый смартфон Xiaomi Civi 3

Красивый смартфон Xiaomi Civi 3. Возможно, этот смартфон появится на глобальном рынке под именем Xiaomi 14 Lite. Фото: Польза NET. Фото.

Возможно, этот смартфон появится на глобальном рынке под именем Xiaomi 14 Lite. Фото: Польза NET

А вот смартфон Xiaomi Civi 3 в России точно не появится. Во всяком случае под этим именем. Очень жаль, ведь Xiaomi Civi 3 — едва ли не лучший смартфон для девушек. Он стильный, эргономичный и полностью заточенный под селфи. С этой целью производитель установил сразу две фронталки с разными углами обзора, обвесив камеру кучей дополнительных фишек.

ХарактеристикиXiaomi Civi 3
Экран6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц
Основная камера50 + 8 + 2 МП
Фронтальная камера32 + 32 МП
ПроцессорDimensity 8200-Ultra
Память12/256, 12/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор4500 мАч
Зарядка67 Вт
Ценаот 34 500 ₽

Купить Xiaomi Civi 3

Помимо фронталки обращает на себя внимание основная камера Xiaomi Civi 3 в лице сенсора Sony IMX800 с оптической стабилизацией. Добавим сюда мощный процессор Dimensity 8200-Ultra вместе с экраном-водопадом, и действительно получим идеальный смартфон для женщин.

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Redmi K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3

Redmi K70 Pro на Snapdragon 8 Gen 3. Xiaomi с самым ярким экраном. Фото: gizmochina. Фото.

Xiaomi с самым ярким экраном. Фото: gizmochina

По состоянию на конец 2023 года Redmi K70 Pro — самый дешевый смартфон на Snapdragon 8 Gen 3. Этот чип является лидером AnTuTu, и новинка Redmi набирает в тесте аж 2 миллиона баллов. Столь впечатляющая мощность за вполне вменяемый прайс — большая редкость в условиях текущего курса доллара.

ХарактеристикиRedmi K70 Pro
Экран6,67 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50 + 50 + 12 МП
Фронтальная камера16 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3
Память12/256, 16/256, 16/512 или 24/1024 ГБ
Аккумулятор5000 мАч
Зарядка120 Вт
Ценаот 57 300 ₽

Купить Redmi K70 Pro

Кроме бескомпромиссного железа смартфон Redmi K70 Pro имеет четкий экран с рекордной для Xiaomi яркостью 4000 нит, а также триединую камеру с оптическим зумом. Крутая модель, ничего не скажешь.

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Флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro

Флагманы Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro. Самые крутые смартфоны Xiaomi пока продаются только в Китае. Фото: i-shoppers обзоры. Фото.

Самые крутые смартфоны Xiaomi пока продаются только в Китае. Фото: i-shoppers обзоры

Наконец, сейчас вы вряд ли найдете Xiaomi 14 или Xiaomi 14 Pro. Самые лучшие смартфоны китайской компании пока вышли только в Китае, но уже продаются на AliExpress. Глобальная версия будет однозначно дороже, поэтому есть смысл присмотреться к CN Version.

ХарактеристикиXiaomi 14Xiaomi 14 Pro
Экран6,36 дюйма, AMOLED (2670х1200), 120 Гц6,73 дюйма, AMOLED (3200х1440), 120 Гц
Основная камера50 + 50 + 50 МП50 + 50 + 50 МП
Фронтальная камера32 МП32 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3
Память8/256, 12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ12/256, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор4610 мАч4880 мАч
Зарядка90 Вт120 Вт
Ценаот 61 700 ₽от 77 500 ₽

Купить Xiaomi 14

Купить Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14компактный смартфон, а Xiaomi 14 Pro — его увеличенная версия. Также старшая модель поддерживает более быструю зарядку, а ее основная камера поддерживает переменную диафрагму. При этом оба смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Gen 3 с оболочкой HyperOS на борту.

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