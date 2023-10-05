Лучшие смартфоны Xiaomi 2023 года, которые надо покупать не раздумывая

Ежегодно компания Xiaomi вываливает на рынок несколько десятков новых моделей. Очевидно, что не все из них можно назвать хорошими, и, откровенно говоря, подавляющее большинство новинок представляет собой проходные устройства, не предлагающие ничего интересного. Тем не менее, в модельном ряду 2023 года появилось 7 отличных аппаратов, заслуживающих вашего внимания. Убедитесь в этом, взглянув на лучшие смартфоны Xiaomi.

POCO C51 — самый дешевый смартфон Xiaomi

В последние годы у Xiaomi была настоящая беда с дешевыми смартфонами. И наконец-то китайцам удалось найти баланс, предложив устройство без лагов и почти со всеми необходимыми для 2023 года функциями. Это смартфон POCO C51, который сейчас стоит примерно 5-6 тысяч рублей.

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За столь скромную сумму аппарат предлагает 64 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, а ради исключения лагов и подтормаживаний производитель отказался от оболочки MIUI. POCO C51 — смартфон на чистом Андроиде, но с несколькими фирменными приложениями Xiaomi.

Цена: от 5 490 ₽

Купить POCO C51

За счет Android 13 Go не самый мощный процессор Helio G36 обеспечивает сносный уровень производительности для решения базовых задач, а батарея на 5000 мАч спокойно держит заряд на протяжении полутора-двух дней. Для защиты персональных данных POCO C51 предусматривает разблокировку экрана по отпечатку пальца, а вот NFC на борту нет. Поэтому любителям прикладывать телефон к терминалу придется освоить платежи через QR-код.

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Недорогой телефон Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G нельзя назвать сверхвыдающимся устройством, но это хороший аппарат, являющийся достойным продолжателем народной линейки. Смартфон оснащен ярким и сочным экраном с частотой обновления 120 Гц, а также готов похвастать широкими возможностями для фотосъемки. Задняя камера Redmi Note 12 имеет сразу 3 объектива: основной, сверхширокоугольный и макро. Качество снимков пускай и не хватает звезд с неба при плохом освещении, но днем вы сможете получить просто шикарные фото.

Цена: от 14 350 ₽

Redmi Note 12 4G в России

Redmi Note 12 4G на AliExpress

Redmi Note 12 работает на процессоре Snapdragon 685. Это отличное решение для смартфона до 15 000 рублей. Чип обеспечивает плавную работу во всех задачах и даже тянет ресурсоемкие 3D-игры на средних настройках графики. Главное достоинство процессора — энергоэффективность. Вкупе с аккумулятором на 5000 мАч построенный на техпроцессе 6 нм Snapdragon 685 позволяет владельцу Redmi Note 12 рассчитывать на полтора дня автономности. А заряжается такая большая батарея всего за 1 час, благо в комплекте идет зарядка на 33 Вт.

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POCO X5 Pro 5G — самый сбалансированный телефон

Настоящим топом за свои деньги в линейке Xiaomi является POCO X5 Pro 5G. Это максимально сбалансированный аппарат, имеющий все, что может потребоваться от смартфона 2023 года. Любите фотографировать? 108-мегапиксельная камера сделает классные снимки при любом освещении. Не прочь поиграть? Процессор Snapdragon 778G, набирающий около 600 тысяч баллов в AnTuTu, потянет любую игру и продемонстрирует стабильно высокий фреймрейт.

Цена: от 25 300 ₽

POCO X5 Pro 5G в России

POCO X5 Pro 5G на AliExpress

К смартфону POCO X5 Pro просто невозможно придраться. Ведь помимо мощного процессора и хорошей камеры у него есть насыщенный AMOLED-экран, емкий аккумулятор на 5000 мАч с 67-ваттной зарядкой в комплекте и добротные стереодинамики. Даже о качественной вибрации ребята из POCO позаботились! Их смартфон оснащен X-осевым моторчиком, обеспечивающим приятную тактильную отдачу при наборе текста и в других сценариях.

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Redmi Note 12 Pro+ 5G — смартфон с камерой 200 МП

Флагманский опыт за вменяемые деньги способен предложить смартфон Redmi Note 12 Pro Plus. Под его капотом прячется камера на 200 МП, и это тот редкий случай, когда цифры имеют значение. Помимо высокого разрешения сенсор Samsung HPX характеризуется большим размером, за счет чего ему удается улавливать свет даже в самых плохих условиях. А система оптической стабилизации изображения гарантирует почти полное отсутствие смазов на фото.

Цена: от 32 990 ₽

Redmi Note 12 Pro+ 5G в России

Redmi Note 12 Pro+ 5G на AliExpress

Еще одна флагманская фишка Redmi Note 12 Pro+ 5G — сверхбыстрая зарядка. Смартфон поставляется с адаптером питания мощностью 120 Вт, восстанавливающим энергию аккумулятора на 5000 мАч всего за 19 минут. Кстати, быстротой в Redmi Note 12 Pro+ 5G может порадовать не только зарядка, но и процессор Dimensity 1080. С ним система буквально летает, да и ресурсоемкие игры идут на ура.

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Мощный смартфон POCO F5 Pro

Желающим получить максимум за свои деньги определенно стоит присмотреться к смартфону POCO F5 Pro, который неслучайно называют убийцей флагманов. Он оснащен одним из лучших процессоров современности — Snapdragon 8+ Gen 1. Набирая свыше 1 миллиона баллов в AnTuTu, чип отличается завидной мощностью, низким уровнем нагрева и продвинутыми возможностями обработки фото и видео.

Цена: от 44 100 ₽

POCO F5 Pro в России

POCO F5 Pro на AliExpress

Мобильных фотографов POCO F5 Pro порадует камерой на 64 МП с оптической стабилизацией, а его экран с плотностью пикселей 526 ppi впечатлит невероятно четкой картинкой. Наконец, смартфон имеет большой аккумулятор на 5160 мАч с поддержкой быстрой беспроводной зарядки, так что насладиться характеристиками POCO F5 Pro получится в любых обстоятельствах.

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Недорогой камерофон Xiaomi 13T

Имея камеру на 64 МП, POCO F5 Pro удовлетворит потребности не каждого мобильного фотографа. Если вы снимаете не только на основной, но и на сверхширокоугольный объектив, а также любите приближать объекты съемки, для вас лучшим выбором за аналогичную сумму станет смартфон Xiaomi 13T. Это горячая новинка, разработанная в сотрудничестве с немецкой компанией Leica. Партнеры Xiaomi подобрали лучшие линзы и приготовили целую россыпь фильтров и дополнительных режимов, которые изменили приложение камеры до неузнаваемости.

Цена: от 44 400 ₽

Xiaomi 13T в России

Xiaomi 13T на AliExpress

Кроме лучшей камеры в классе смартфон Xiaomi 13T готов предложить крутой AMOLED-экран, чья пиковая яркость достигает аж 2600 нит, шустрый процессор Dimensity 8200-Ultra (более 850 тысяч баллов в AnTuTu) и влагозащиту корпуса по стандарту IP68. Ну чем не флагман Xiaomi?

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Xiaomi 13 Ultra — смартфон с лучшей камерой

Как бы то ни было, лучшим смартфоном Xiaomi в 2023 году является Xiaomi 13 Ultra. Все его компоненты отточены до идеала, а главный упор сделан на камеры. В качестве основы здесь установлен дюймовый сенсор Sony IMX989 и тройка дополнительных объективов для панорамной съемки и приближения вплоть до 100x.

Цена: от 110 000 ₽

Купить Xiaomi 13 Ultra

Умопомрачительный экран, влагозащита, лучший процессор 2023 года (Snapdragon 8 Gen 2) — всем этим готов похвастать Xiaomi 13 Ultra. Однако многим людям его цена покажется слишком высокой, в чем есть доля истины. Поэтому есть смысл обратить внимание на другие флагманы Xiaomi 13 с менее впечатляющими камерами, но той же основой в лице процессора Snapdragon 8 Gen 2.