5 преимуществ смартфонов Huawei, которые делают их лучше, чем все остальные Андроиды

Я являюсь давним поклонником Huawei, и это явно прослеживается во всех моих статьях, касающихся выбора новых смартфонов, планшетов, наушников и другой техники. Первое время мне просто нравилась их ценовая политика, затем я распробовал прошивку EMUI, которая оказалась не только функциональной, но и очень стабильной. А теперь, когда я оброс большим количеством устройств этого бренда, мне пришла в голову мысль составить список преимуществ техники Huawei в целом и смартфонов в частности, которые определяют их для меня как лучшие на рынке.

AppGallery — лучший магазин приложений для Android

С того момента, как Google покинула российский рынок и удалила из Плей Маркета кучу приложений, пользоваться Android стало чуть менее удобно. Да, у нас с вами сохранился доступ к сайтам разработчиков софта, которые размещают свои программы в виде APK-файлов, но оплачивать внутриигровые покупки и подписки на многие сервисы стало практически невозможно. Даже несмотря на то что RuStore уже добавил собственную систему оплаты, там все еще не так много приложений и игр, как хотелось бы.

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Но у Huawei таких проблем нет. AppGallery не только располагает широким ассортиментом приложений, включая банковские клиенты, оказавшиеся под санкциями, но и принимает платежи кучей разных способов. Тут вам и банковские карты, и счет мобильного телефона, и собственные монеты Huawei, которые можно зарабатывать за различные активности, и до недавних пор существовавший Qiwi. В общем, удобно и даже лучше, чем было в Google Play, когда он работал на территории России в полноценном режиме.

Облако для резервного копирования на Андроид из России

Нежелание Huawei отказываться от платежей своих пользователей вылилось для владельцев фирменных смартфонов бренда в еще одно преимущество. Оно заключается в возможности поддерживать подписку на облачное хранилище. В отличие от Google Drive, который больше не оплатить, облако Huawei продолжает работу в России и предоставляет пользователям разные тарифы с пространством на 50, 200 и 2048 ГБ.

Да, у русских есть Яндекс, mail.ru и другие сервисы, но они не поддерживают функцию резервного копирования, а Huawei Cloud — поддерживает. В условиях, когда даже Google Фото перестал быть безлимитным, наличие полноценного облачного хранилища с поддержкой бэкапов — это отличное подспорье. В конце концов, куда деть все снимки, видео и бесполезные скриншот, как не выгрузить их в облако?

Что такое супер-устройство Huawei

Вы знаете, что такое супер-устройство? А владельцы устройств Huawei знают. Это универсальный механизм, который позволяет создавать из смартфона и планшета или смартфона и ноутбука Huawei единое рабочее пространство. Таким образом можно быстро обмениваться данными или, например, управлять смартфоном с планшета и наоборот. Кроме того, можно просто звонить или писать сообщения с ноутбука по аналогии с устройствами экосистемы Apple.

Как ни странно, ни мало кто из конкурирующих производителей предлагает такую возможность, даже несмотря на то что они выпускают все подходящие виды устройств. Я еще нигде не встречал, кроме как у Huawei, возможности прикоснуться смартфоном к ноутбуку для сопряжения по NFC с целью подключения для обмена данными. В общем, это супер-удобно и способствует тому, чтобы вы не ограничивались только покупкой телефона.

Когда надо менять аккумулятор смартфона

Износ аккумулятора — это проблема, с которой рано или поздно столкнется каждый. Когда остаточная емкость станет критически низкой, батарейку понадобится просто заменить на новую. Но, как узнать, что аккумулятор смартфона пора менять? Абсолютное большинство аппаратов не умеют оповещать пользователя об этом, да и в принципе не отслеживают текущий ресурс, а даже если и отслеживают, вам эту информацию не показывают.

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В прошивке смартфонов Huawei по умолчанию предусмотрен механизм, который контролирует состояние аккумулятора и непрерывно обновляет его остаточную емкость. При этом в качестве дополнения в настройках есть функция оптимизированной зарядки. Она позволяет смартфону сначала зарядиться до 80% и добрать оставшиеся 20% непосредственно перед предполагаемым отключением, снизив тем самым вероятность износа.

Отключат ли бесконтактные платежи в России

Совсем недавно Google удалила из Плей Маркета приложение Mir Pay, и в профессиональной среде заговорили о возможном отключении NFC в Android-смартфонах, используемых в России, в качестве дополнительной меры санкционного воздействия. Безусловно, такая возможность у производителей есть. Им достаточно просто прислать обновление на ваш аппарат, и модуль ближнего поля перестанет работать. Поступят они так или нет — дело десятое. Главное, что технически это реализуется очень спокойно.

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В этом смысле смартфоны Huawei выглядят более безопасно, поскольку вероятность отключения NFC в их случае все-таки куда ниже. Дело в том, что Google не может надавить на китайскую компанию, поскольку они: а) больше не сотрудничают и б) Huawei не использует сервисы GMS, поэтому поисковый гигант не может ограничить их работу. Ей банально нечем давить на Huawei. Так что если вдруг Google сойдет с ума и решит заблокировать бесконтактную оплату по NFC на всех Android-смартфонах, Huawei скорее всего такую возможность сохранит.