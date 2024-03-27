Google удалила Mir Pay и СБПэй из Плей Маркета. Где теперь скачать платежные сервисы

Несмотря на то что США ввели санкции против НСПК еще 2 года назад, Mir Pay продолжал сохранять свое присутствие в Плей Маркете. Все это время поисковый гигант избегал удалять его, но сегодня, 27 марта, это все-таки случилось. Клиент российского платежного сервиса пропал из Google Play, равно, как и приложение «Привет!)», где были собраны все действующие акции для держателей карт Мир. Кроме того, Google удалила еще и СБПэй. Но, к счастью для нас с вами, возможность скачать эти приложения все еще есть.

Где теперь скачать Мир Пэй

Удаление Mir Pay, СБПэй и приложения «Привет!)» произошло вследствие ужесточения станционного режима. По этой же причине, кстати, Samsung была вынуждена запретить привязку карт Мир к Samsung Pay. Но платежный сервис корейской компании после этого станет фактически бесполезным, даже несмотря на то что не заблокируется совсем, Mir Pay все еще можно скачать без каких-либо проблем.

Скачать Mir Pay по-прежнему можно в так называемых альтернативных магазинах приложений:

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Любопытно, что на официальном сайте Mir Pay размещены ссылки только на два магазина приложений: Google Play и AppGallery. Создатели почему-то не предлагают скачать платежный сервис из RuStore, хотя было бы логично рекламировать именно его. Все-таки российский магазин приложений является стопроцентной гарантией, что уж оттуда-то ни один отечественный диджитал-продукт точно не исчезнет.

Сам факт удаления Mir Pay из официального каталога Google не означает, что приложение перестанет работать. Оно и дальше будет функционировать без ограничений. Более того, даже если вы изначально скачали его из Плей Маркета, установка, скажем, RuStore будет обновлять его и дальше. Поэтому вы будете вовремя получать все нововведения и исправления проблем, если разработчики вдруг их обнаружат.

Как настроить Mir Pay на Андроид

Ничего перенастраивать заново не придется. Но, если вы по какой-то причине решили удалить платежный сервис, загруженный из Google Play, и переустановить его заново, скачав из альтернативного магазина приложений, вот вам быстрая инструкция по настройке Mir Pay:

Скачайте Mir Pay из удобного магазина приложений;

На главном экране Mir Pay нажмите «Добавить карту»;

Введите данные карты и подтвердите привязку кодом из SMS;

Откройте вкладку «Настройки» и включите параметр «Основное платежное средство».

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Теперь вы сможете, как и раньше, оплачивать покупки бесконтактным способом, используя свой смартфон. А, если захотите повысить безопасность транзакций, исключив вероятность несанкционированной оплаты, можете включить пункт «Запрос подтверждения при оплате». В этом случае каждый платеж придется верифицировать при помощи биометрии.

Как установить и настроить СБПэй

Что касается СБПэй, то и тут никаких изменений нас не ждет. Его также можно скачать из альтернативных магазинов приложений, которые работают в России без ограничений и необходимости перенастраивать заново:

СБПэй в RuStore

СБПэй в GetApps (ищите в поиске вручную)

СБПэй в AppGallery

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Как бы там ни было, если вы хотите переустановить СБПэй заново, вот вам инструкция по первой настройке и этого сервиса:

Запустите СБПэй у себя на смартфоне;

Пройдите авторизацию по номеру телефона;

Выберите банк, со счета которого хотите платить;

Подтвердите привязку счета к СБПэй в приложении банка;

Назначьте предпочтительный способ оплаты: по QR или по NFC.

Отключат ли в России бесконтактные платежи

Ходят слухи, что в США пытаются найти способ заблокировать любые бесконтактные платежи на Android-смартфонах в России, но верится в это с большим трудом. Однако главный редактор Mobile-Review.com Эльдар Муртазин верит, что такую возможность на Западе как минимум рассматривают, безотносительно того, будет ли это реализовано на практике.

Политики в США пытаются найти юридическое обоснование для блокировки любых бесконтактных платежей на смартфонах в России, плюс использовании любых платных приложений (принудительное удаление с устройств). На данный момент вероятность таких событий минимальна. Отключения российских карт для вывода денег с YouTube событие из той же цепочки. Америка пытается найти хоть что-то в аспекте санкций, что можно сделать. Выглядит это, безусловно, мелочно и точно не работает, — говорится в телеграм-канале Mobile-Review.

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Представить себе, что даже производители могут удаленно заблокировать отдельные функции в своих смартфонах путем обновления, в общем, несложно. Для них скорее всего не составит труда в принципе отключить NFC на наших смартфонах. Но вопрос, какая цель будет этим достигнута, остается открытым. Поэтому я бы не поднимал панику раньше времени и наслаждался тем, что у нас есть. Ведь в любом случае наши с вами дела явно лучше, чем у пользователей Apple, которые вынуждены использовать банковские карты и платежные стикеры.