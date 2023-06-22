5 смартфонов прошлого, которым нет равных даже в 2023 году

Жизненный цикл типичного Android-смартфона на полке магазина электроники составляет 12-18 месяцев, после чего место модели предыдущего поколения занимает очередная новинка. Однако далеко не все устройства 2023 года, которые вам будут советовать консультанты и маркетологи самих компаний, лучше девайсов из прошлого. Сегодня вы в этом сможете убедиться, взглянув на хорошие смартфоны, появившиеся полтора-два года назад, но до сих пор остающиеся в топе.

Redmi Note 10 Pro — недорогой телефон с хорошей камерой

Страшно сказать, но эта модель появилась в марте 2021 года. Тем удивительнее, что смартфон Redmi Note 10 Pro все еще является главарем недорогих устройств. Яркое тому свидетельство — новый Redmi Note 12 Pro 4G, который копирует практически все характеристики модели 2021 года, однако стоит в полтора-два раза больше.

Цена: от 15 400 ₽

Redmi Note 10 Pro на Яндекс Маркете

Redmi Note 10 Pro на AliExpress

Сейчас купить Redmi Note 10 Pro можно примерно за 15 тысяч рублей, и для этой суммы у него бескомпромиссная начинка. Она включает в себя сочный AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, классную камеру на 108 Мп с одним из лучших макро-объективов на рынке и батарею на 5020 мАч с 33-ваттной зарядкой в комплекте. Девайс успешно обновился до Android 13, а его процессор Snapdragon 732G все еще держится молодцом.

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Компактный смартфон Google Pixel 6a

Как правило, смартфоны Google оказываются дороже всех своих Android-конкурентов, но эти слова не касаются Pixel 6a. Модель, вышедшая в мае прошлого года, успела подешеветь и сейчас продается всего за 25 000 ₽ вместо стартовых $449 (~ 38 000 ₽) у себя на родине в США.

Цена: от 25 400 ₽

Pixel 6a на Яндекс Маркете

Pixel 6a на AliExpress

Несмотря на скромный ценник, смартфон Pixel 6a предлагает флагманский процессор Google Tensor, двойную камеру с, возможно, лучшими алгоритмами обработки изображения, а главное — компактный корпус с влагозащитой IP67. Единственный недостаток модели заключается в том, что частота 6,1-дюймового OLED-экрана составляет всего 60 Гц, а не 90 или 120 Гц, как это принято в 2023 году.

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Samsung Galaxy A52s — один из лучших телефонов Самсунг

Смартфон Galaxy A52s вышел в августе 2021 года. Вопреки всему сейчас он не только дешевле ходовой новинки Galaxy A54, но и лучше ее почти по всем параметрам. У модели предыдущего поколения меньше рамки экрана, легче корпус и круче железо. Ведь сердцем Samsung Galaxy A52s является Snapdragon 778G — один из лучших мобильных процессоров по соотношению производительности и энергоэффективности.

Цена: от 26 400 ₽

Galaxy A52s на Яндекс Маркете

Galaxy A52s на AliExpress

Помимо шустрого процессора, набирающего более 500 тысяч баллов в AnTuTu, характеристики Samsung Galaxy A52s включают в себя AMOLED-экран с частотой 120 Гц, влагозащиту корпуса по стандарту IP67 и камеру на 64 Мп с оптической стабилизацией. Но удивление вызывает не столько начинка смартфона, сколько зарядка в комплекте — диковинный аксессуар для Samsung в 2023 году.

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Мощный недорогой смартфон realme GT2 Pro

Следующая модель появилась в России менее года назад, но за это время ее цена упала почти в 3 раза: с 89 990 ₽ на старте до 32 500 ₽ при заказе на AliExpress сейчас. Такое изменение можно объяснить только завышенными ожиданиями производителя, ведь сам по себе смартфон realme GT2 Pro получился весьма удачным. Это полноценный флагман, способный дать фору новинке realme GT3, которая в нашей стране продается за 79 990 ₽.

Цена: от 32 500 ₽

realme GT2 Pro на Яндекс Маркете

realme GT2 Pro на AliExpress

Корпус смартфона выполнен из комбинации металла и биополимера (в черной версии используется стекло), а его внешним оформлением занимался известный японский дизайнер Наото Фукасава. Характеристики realme GT2 Pro скрывают в себе 2K-экран, меняющий частоту обновления в диапазоне 1-120 Гц, мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, флагманскую камеру с отличным сверхшириком и даже микроскопом. Можно ли к чему-то придраться? Только к сильному нагреву под нагрузками и скромному времени автономной работы, что свойственно всем смартфонам на Snapdragon 8 Gen 1.

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Компактный флагман Samsung Galaxy S22

Завершает рейтинг лучших смартфонов прошлого Samsung Galaxy S22. Это компактный флагман, появившийся в начале прошлого года. Тогда в России за него просили 79 990 ₽, ну а сейчас вы можете кликнуть по ссылке и убедиться, что сейчас цена составляет менее 40 тысяч рублей — неслыханное дело для устройства премиального уровня от корейцев.

Цена: от 37 500 ₽

Galaxy S22 на Яндекс Маркете

Galaxy S22 на AliExpress

В сравнении Galaxy S22 и Galaxy S23 при всем желании не получится отдать предпочтение новой модели. Мало того, что она почти в 2 раза дороже, так еще предлагает аналогичный набор камер без существенных изменений. Зачем платить больше, если смартфон Samsung Galaxy S22 способен предложить крутой экран с пиковой яркостью до 1300 нит, камеру с оптической стабилизацией и 3-кратным зумом без потери качества, а еще 3 года обновлений вплоть до Android 16? Правильно думаете — незачем! Но только учтите, что Galaxy S22, как и любому компактному флагману, свойственна скромная автономность.