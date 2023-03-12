Какую зарядку купить для смартфона Samsung, чтобы быстро восстановить энергию

Компания Samsung не первый год использует порочную практику, лишая владельцев своих новых смартфонов такой банальной вещи, как зарядка в комплекте. Сначала блока питания лишили владельцев флагманских моделей, а теперь даже недорогие устройства поставляются с одним лишь кабелем. Можно сколько угодно рассуждать о жадности корейцев, но раз уж вы купили смартфон с шильдиком Samsung, то важно разобраться, какая зарядка подойдет на Самсунг.

Какая зарядка нужна для Самсунг

Говоря о зарядке Samsung, можно как пожурить, так и похвалить корейскую компанию. Да, зачастую в комплекте нет блока питания, зато даже самые дешевые смартфоны наподобие Galaxy A03 поддерживают сравнительно быструю зарядку 15 Вт, в то время как остальные производители в начальном сегменте предлагают всего-навсего 10 Вт.

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Поэтому нет особого смысла покупать блок питания AMFOX AH-45, который я рекомендовал в тексте о зарядках для Xiaomi. И сегодня мы будем говорить о более мощных адаптерах. Но сначала несколько слов о том, какие стандарты зарядки поддерживают смартфоны Samsung:

15 Вт;

25 Вт;

45 Вт.

15-ваттные зарядки поддерживают все телефоны компании, но для моделей начального уровня — это потолок. То есть, покупать для своего Galaxy A04 или Galaxy A12 блок питания на 25 Вт смысла нет. Впрочем, 25-ваттные адаптеры среди устройств Samsung являются самыми ходовыми. Это максимальная мощность для Galaxy A13, Galaxy A53, Galaxy S23 и других популярных моделей. А вот 45 Вт — удел представителей серии Galaxy S с приставкой «Plus» и «Ultra».

Быстрая зарядка Samsung

Конечно, у владельцев китайских смартфонов само понятие быстрая зарядка Самсунг вызывает смех. Xiaomi активно использует технологию 120 Вт, а действующий рекорд — 240 Вт realme. Тем не менее, не будем посыпать голову пеплом. И начнем с первой зарядки для телефона Samsung — Samsung EP-TA20. Это 15-ваттный блок питания, восстанавливающий аккумулятор на 5000 мАч примерно за 2 часа, а точнее — за 110 минут. Но и стоит он всего 300-1000 рублей в зависимости от того, где вы его покупаете.

Зарядка 15 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 15 Вт с кабелем

Зарядка 15 Вт на AliExpress

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Самый популярный стандарт быстрой зарядки Samsung, который поддерживается подавляющим большинством смартфонов компании, — 25 Вт. Такую мощность выдает Samsung EP-TA800 и полностью заряжает аккумулятор на 5000 мАч менее чем за полтора часа, а если говорить точнее — 79 минут. Именно столько времени понадобилось, чтобы восстановить энергию Galaxy M52 5G. Цена — от 500 до 1500 рублей.

Зарядка 25 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 25 Вт на AliExpress

Наконец, самая мощная зарядка Самсунг — Samsung EP-TA845 на 45 Вт. Поставляется сразу с кабелем, но и стоит 1000-3000 рублей. А батарею на 5000 мАч такой блок питания зарядит за 59 минут. Напомню, получите вы такой результат только на флагманах с приставкой «Plus» и «Ultra.

Зарядка 45 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 45 Вт на AliExpress

И еще одна важная оговорка. Как показывают тесты Galaxy S23 Ultra, фактическое преимущество блока питания 45 Вт над 25-ваттным адаптером минимально. Стоит ли переплачивать — решайте сами. Но в попытке сэкономить можно взять более дешевую зарядку COMMO с той же мощностью.

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Кабель для Samsung Galaxy

Многие зарядки поставляются в виде блока питания. Поэтому вам дополнительно потребуется кабель Samsung. Тут вы можете не отдавать предпочтение брендовым аксессуарам. Главное условие — поддержка силы тока 2A для 15-ваттного блока и 3A для более мощных адаптеров. Ниже оставлю ссылки на трехамперные кабели, которые отличаются только штекерами:

Обязательно проверьте разъемы блока питания и смартфона, чтобы выбрать подходящий кабель. Ну а при необходимости вы сможете взять провод в любом магазине электроники, расположенном неподалеку от вашего дома. Впрочем, цена в официальной рознице будет значительно выше.

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Беспроводная зарядка Samsung

Отбросим в сторону кабели и вспомним, что существуют смартфоны Самсунг, поддерживающие беспроводную зарядку. Это все модели S-серии, начиная с Galaxy S6, а также Galaxy Fold и Galaxy Flip. Практически все современные флагманы Samsung поддерживают беспроводную зарядку 15 Вт. Поэтому вы можете приобрести соответствующую площадку от корейской компании или, например, от проверенного бренда Hoco.

Qi-зарядка 15 Вт от Hoco

Qi-зарядка 15 Вт от Samsung

Если в вашем распоряжении находится Galaxy S10 и более старая модель, то выбирайте беспроводную зарядку Самсунг на 9 Вт. Мощность выше старые смартфоны все равно не поддерживают, поэтому оптимальный вариант для вас — Samsung EP-N3300.

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Автомобильная зарядка Samsung

Если вы — автолюбитель, то не лишней будет зарядка Самсунг в машину. Отталкивайтесь от максимальной мощности, которую поддерживает ваш смартфон. На выбор есть такие варианты:

Владельцы флагманов могут использовать беспроводную зарядку в машину. Самая подходящая модель — Hoco CA105. Стоит меньше тысячи рублей, но в то же время предлагает максимальную для Samsung мощность 15 Вт. То что нужно!