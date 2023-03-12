Какую зарядку купить для смартфона Samsung, чтобы быстро восстановить энергию

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Герман Вологжанин 0

Компания Samsung не первый год использует порочную практику, лишая владельцев своих новых смартфонов такой банальной вещи, как зарядка в комплекте. Сначала блока питания лишили владельцев флагманских моделей, а теперь даже недорогие устройства поставляются с одним лишь кабелем. Можно сколько угодно рассуждать о жадности корейцев, но раз уж вы купили смартфон с шильдиком Samsung, то важно разобраться, какая зарядка подойдет на Самсунг.

Какую зарядку купить для смартфона Samsung, чтобы быстро восстановить энергию. Купили Samsung без зарядки? Не беда! Фото.

Купили Samsung без зарядки? Не беда!

Какая зарядка нужна для Самсунг

Говоря о зарядке Samsung, можно как пожурить, так и похвалить корейскую компанию. Да, зачастую в комплекте нет блока питания, зато даже самые дешевые смартфоны наподобие Galaxy A03 поддерживают сравнительно быструю зарядку 15 Вт, в то время как остальные производители в начальном сегменте предлагают всего-навсего 10 Вт.

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Поэтому нет особого смысла покупать блок питания AMFOX AH-45, который я рекомендовал в тексте о зарядках для Xiaomi. И сегодня мы будем говорить о более мощных адаптерах. Но сначала несколько слов о том, какие стандарты зарядки поддерживают смартфоны Samsung:

  • 15 Вт;
  • 25 Вт;
  • 45 Вт.

15-ваттные зарядки поддерживают все телефоны компании, но для моделей начального уровня — это потолок. То есть, покупать для своего Galaxy A04 или Galaxy A12 блок питания на 25 Вт смысла нет. Впрочем, 25-ваттные адаптеры среди устройств Samsung являются самыми ходовыми. Это максимальная мощность для Galaxy A13, Galaxy A53, Galaxy S23 и других популярных моделей. А вот 45 Вт — удел представителей серии Galaxy S с приставкой «Plus» и «Ultra».

Быстрая зарядка Samsung

Конечно, у владельцев китайских смартфонов само понятие быстрая зарядка Самсунг вызывает смех. Xiaomi активно использует технологию 120 Вт, а действующий рекорд — 240 Вт realme. Тем не менее, не будем посыпать голову пеплом. И начнем с первой зарядки для телефона Samsung — Samsung EP-TA20. Это 15-ваттный блок питания, восстанавливающий аккумулятор на 5000 мАч примерно за 2 часа, а точнее — за 110 минут. Но и стоит он всего 300-1000 рублей в зависимости от того, где вы его покупаете.

Быстрая зарядка Samsung. 15-ваттный блок питания может поставляться с кабелем или без. Фото.

15-ваттный блок питания может поставляться с кабелем или без

Зарядка 15 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 15 Вт с кабелем

Зарядка 15 Вт на AliExpress

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Самый популярный стандарт быстрой зарядки Samsung, который поддерживается подавляющим большинством смартфонов компании, — 25 Вт. Такую мощность выдает Samsung EP-TA800 и полностью заряжает аккумулятор на 5000 мАч менее чем за полтора часа, а если говорить точнее — 79 минут. Именно столько времени понадобилось, чтобы восстановить энергию Galaxy M52 5G. Цена — от 500 до 1500 рублей.

Быстрая зарядка Samsung. Эта зарядка Samsung самая распространенная. Фото.

Эта зарядка Samsung самая распространенная

Зарядка 25 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 25 Вт на AliExpress

Наконец, самая мощная зарядка Самсунг — Samsung EP-TA845 на 45 Вт. Поставляется сразу с кабелем, но и стоит 1000-3000 рублей. А батарею на 5000 мАч такой блок питания зарядит за 59 минут. Напомню, получите вы такой результат только на флагманах с приставкой «Plus» и «Ultra.

Быстрая зарядка Samsung. Ничего мощнее Samsung еще не выпускала. Фото.

Ничего мощнее Samsung еще не выпускала

Зарядка 45 Вт на Яндекс Маркет

Зарядка 45 Вт на AliExpress

И еще одна важная оговорка. Как показывают тесты Galaxy S23 Ultra, фактическое преимущество блока питания 45 Вт над 25-ваттным адаптером минимально. Стоит ли переплачивать — решайте сами. Но в попытке сэкономить можно взять более дешевую зарядку COMMO с той же мощностью.

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Кабель для Samsung Galaxy

Кабель для Samsung Galaxy. Для зарядки Samsung подойдет любой кабель, поддерживающий силу тока 3А и больше. Фото.

Для зарядки Samsung подойдет любой кабель, поддерживающий силу тока 3А и больше

Многие зарядки поставляются в виде блока питания. Поэтому вам дополнительно потребуется кабель Samsung. Тут вы можете не отдавать предпочтение брендовым аксессуарам. Главное условие — поддержка силы тока 2A для 15-ваттного блока и 3A для более мощных адаптеров. Ниже оставлю ссылки на трехамперные кабели, которые отличаются только штекерами:

Обязательно проверьте разъемы блока питания и смартфона, чтобы выбрать подходящий кабель. Ну а при необходимости вы сможете взять провод в любом магазине электроники, расположенном неподалеку от вашего дома. Впрочем, цена в официальной рознице будет значительно выше.

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Беспроводная зарядка Samsung

Беспроводная зарядка Samsung. Флагманы Samsung поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт. Фото.

Флагманы Samsung поддерживают беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт

Отбросим в сторону кабели и вспомним, что существуют смартфоны Самсунг, поддерживающие беспроводную зарядку. Это все модели S-серии, начиная с Galaxy S6, а также Galaxy Fold и Galaxy Flip. Практически все современные флагманы Samsung поддерживают беспроводную зарядку 15 Вт. Поэтому вы можете приобрести соответствующую площадку от корейской компании или, например, от проверенного бренда Hoco.

Qi-зарядка 15 Вт от Hoco

Qi-зарядка 15 Вт от Samsung

Если в вашем распоряжении находится Galaxy S10 и более старая модель, то выбирайте беспроводную зарядку Самсунг на 9 Вт. Мощность выше старые смартфоны все равно не поддерживают, поэтому оптимальный вариант для вас — Samsung EP-N3300.

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Автомобильная зарядка Samsung

Автомобильная зарядка Samsung. В автомобиле зарядка Samsung тоже не будет лишней. Фото.

В автомобиле зарядка Samsung тоже не будет лишней

Если вы — автолюбитель, то не лишней будет зарядка Самсунг в машину. Отталкивайтесь от максимальной мощности, которую поддерживает ваш смартфон. На выбор есть такие варианты:

Владельцы флагманов могут использовать беспроводную зарядку в машину. Самая подходящая модель — Hoco CA105. Стоит меньше тысячи рублей, но в то же время предлагает максимальную для Samsung мощность 15 Вт. То что нужно!

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