6 функций Google Pixel 6a, которые заставят меня купить его себе и рекомендовать другим

В течение нескольких последних лет Google имеет привычку выпускать версию своего последнего флагмана среднего класса через несколько месяцев после запуска самого флагмана. С момента выхода Pixel 6 прошло уже полгода и пришло время выпускать его а-версию. Мы уже довольно много знаем о грядущем бюджетном телефоне: утечки с подробным описанием компонентов, функций и даже фотографии розничной упаковки попали в Сеть за последние недели. Официальный запуск смартфона может состояться уже на Google I/O в следующем месяце. И вот, что в нем должно быть, чтобы я и миллионы других пользователей захотели его купить. Если этого не будет, мы получим очередной проходной смартфон среднего класса.

Процессор Google Tensor

Учитывая, что с ноября мы слышали, будто следующий доступный Google Pixel будет иметь тот же чипсет, что и существующая серия Pixel 6, этот вопрос кажется разумным. Google Tensor CPU просто обязан быть в Pixel 6a. Первый собственный чипсет Google, возможно, не самый быстрый на рынке, но он обеспечивает флагманскую производительность Pixel 6, которая была бы еще более впечатляющей при еще более низкой цене.

Тем не менее, у Pixel 6 были свои глюки и баги, которые можно и нужно было исправить. Новый телефон мог бы перезагрузить историю процессора. В целом, идея довольно реалистична, и мы можем получить такой смартфон. Поэтому будем ждать этого с оптимизмом.

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Смартфон с хорошей камерой

В тех же отчетах, которые заставляют нас полагать, что предстоящий Pixel 6a от Google будет работать на базе Tensor, говорится, что новый смартфон среднего класса будет иметь то же аппаратное обеспечение камеры, что и Pixel 5a. Этот вариант кажется менее реалистичным, и мы были бы рады увидеть Pixel 6a с новыми датчиками камеры.

Pixel 5a, как и Pixel 5 до него, использовал сенсор Sony IMX363 в своей основной камере. Фактически, вплоть до серии Pixel 6 каждый телефон Pixel, начиная с третьего поколения, использовал один и тот же датчик Sony. Google смогла выжать из него все, что можно, но теперь пришло время перемен. Камеру однозначно надо обновить и сделать ее близкой к тому, что нам предлагает Pixel 6.

Много лет обновлений Android

Раньше телефоны Pixel получали обновления дольше, чем телефоны любого другого производителя на Android. Недавно Samsung утерла нос Google, пообещав четыре обновления ОС и пять лет патчей безопасности для некоторых телефонов Galaxy. Это не очень хорошо на фоне трех обновлений ОС Pixel 6 и 6 Pro, даже несмотря на пять лет обновлений безопасности.

Мы все хотели бы, чтобы Pixel 6a был запущен с теми же обязательствами по обновлению, что и Pixel 6 — три года обновлений версии Android и пять лет обновлений безопасности. На большее рассчитывать не приходится, но и это будет неплохо. Хотя можно надеяться на то, что нам дадут 4 года обновлений для Pixel 6a, а заодно накинут еще год к Pixel 6 и 6 Pro. Одно ясно точно — ситуации, в которой а-модель будет обновляться дольше базовой, точно не будет.

Google Pixel 6a прошел сертификацию. Запуск в мае. Каким он будет.

Телефон с беспроводной зарядкой

Беспроводная зарядка — одна из тех приятных вещей, которых всегда не хватало телефонам Google a-серии. Учитывая, что прошлогодний Pixel 5a был первым телефоном Pixel a с номинальной водо- и пыленепроницаемостью, мы надеемся, что 6a тоже станет в чем-то первым. Это привлечет покупателей и будет стимулировать развитие линейки. Особенно, если будет поддерживать Pixel Stand второго поколения.

Нужна ли высокая частота обновления экрана

Да, нужна! Было бы здорово получить и беспроводную зарядку, и более быстрый дисплей в 6a, но это кажется нереальным. Если выбирать что-то одно, то я за быстрый дисплей.

В наши дни нередко можно увидеть даже бюджетные телефоны, такие, как Samsung Galaxy A13 за 250 долларов, с панелями с частотой 90 Гц. Конкретно в этом телефоне экран сам по себе не очень хорош, но Pixel 6a с дисплеем с частотой 60 Гц будет казаться явно устаревшим, даже если он будет стоить как прошлогодний Pixel 5a — 450 долларов.

Google Pixel Watch будут круглыми, но похожими на Apple Watch. Фото это подтвердили.

Можно ли купить Google Pixel в России

До сих пор купить телефоны Pixel в России официально было нельзя. В сложившейся ситуации сделать этого не получится и в этом году. Но есть перекупщики, которые охотно привезут смартфон на наши прилавки. Так зачем нам расширение географии? Если они будут продаваться в большом количестве стран, это снизит сложности доставки для перекупщиков, а заодно и цену самого смартфона, доехавшего до нашей страны.

Сейчас Pixel 5a для большинства людей на Земле невероятно трудно достать. В то время, как Pixel 6 и 6 Pro доступны для покупки больше, чем в десятке стран, модель 5а можно купить только в США или Японии.

Более широкая доступность Pixel 6a была бы выигрышной для всех. Поэтому надеемся, что так и будет. А с учетом укрепления курса рубля, такое приобретение может стать еще более интересным.