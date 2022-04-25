Google Pixel Watch будут круглыми, но похожими на Apple Watch. Фото это подтвердили

До традиционного ежегодного мероприятия Google I/O осталось совсем немного времени. Оно пройдет в мае 2022. Обычно на нем мы узнаем много нового и интересного. Будет так и в этом году. Предполагается, что помимо рассказа о своих новых программных продуктах, включая Android 13, поисковый гигант продемонстрирует новое оборудование. Мы рассчитываем увидеть телефон среднего класса Pixel 6a, а теперь еще и часы. О них говорили уже давно, но сейчас мы стали к ним как никогда близки. Если верить появившейся пару дней назад утечке, Pixel Watch уже существуют, и мы даже можем рассмотреть их на фотографиях. А еще мы знаем кое-что об их характеристиках и о том, чего от них вообще стоит ждать.

Что известно о Google Pixel Watch

В отчете Androidcentral утверждается, что Google Pixel Watch были кем-то забыты и найдены в ресторане в Великобритании. Анонимный источник, который нашел часы, заявил, что они могут быть «тестовой моделью для внутренней команды Pixel». Помните, как в свое время примерно так же забыли iPhone 4, что стало большим скандалом? Я к тому, что может быть это не случайное совпадение, а спланированная PR-акция, чтобы мы подготовились и выделили немного слюны перед презентацией? Ну, да ладно, сейчас не об этом, а о том, что же именно нашли в ресторане.

Как будут выглядеть часы Google

Предполагаемые Pixel Watch (под кодовым названием Rohan) выглядят идентично просочившимся рендерам, которые были замечены в прошлом. Смарт-часы имеют минималистичный дизайн с очень тонкими рамками. В предыдущих отчетах утверждалось, что умные часы Google будут оснащены как минимум двумя скрытыми кнопками. На изображении ниже одна из этих кнопок видна рядом с заводной головкой. Она хорошо знакома нам по Apple Watch и скопировавшим ее Huawei Watch 3.

Ремешок Pixel Watch

Так же нам демонстрируются не только часы, но и синий ремешок. Похоже, он является основным ремешком, разработанным для Pixel Watch. Судя по всему, это указывает на то, что можно будет менять ремешки на любые другие, как у всех часов из мира Android. Это опять же отсылает нас к классическим Apple Watch, ремешки для которых могут использоваться только со специальным переходником или изначально сделанные с нужным креплением. Впрочем, их можно найти от 100 рублей на AliExpress и часто о таких пишут в Telegram-канале Сундук Али-Бабы.

Вполне вероятно, что гигант поисковых систем может предложить ремешок в других цветах, но стоить он будет несколько десятков долларов. Оказывается, смарт-часы можно заряжать, подключив зарядное устройство к задней панели. Устройство может поддерживать беспроводную зарядку. В отчете утверждается, что с часами не было обнаружено зарядного устройства. Но это не значит, что его не будет в коробке. Даже Apple себе такого не позволяет.

Что касается дизайна, то источник сказал, что нижняя часть умных часов выглядит как металлическая, но на самом деле отделана стеклом. Когда часы включили, оказалось, что они демонстрируют только загрузочный логотип. Это может говорить о том, что на них не установлена операционная система. Так же, если эти часы на самом деле потеряли, их могли сбросить удаленно, из-за чего они стали пустыми. Вообще, ходят слухи, что часы будут поставляться с предустановленной Wear OS 3.1, которую Google разработала совместно с Samsung.

На упаковке устройства имеется текст: «Это устройство не было авторизовано в соответствии с требованиями Федеральной комиссии по связи и промышленности Канады, а также не было проверено на соответствие нормам ЕС». В нем упоминается, что устройство создано «только для внутреннего тестирования и разработки», а также говорится, что «маркировка и упаковка не являются окончательными».

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Когда Google выпустит часы Pixel Watch

Google, вероятно, продемонстрирует Pixel Watch на I/O 2022 (10 мая), но не анонсирует их немедленный запуск. С большой долей вероятности, купить часы можно будет одновременно с выходом Google Pixel 7 осенью этого года. Может быть их и представят на презентации этого смартфона, но количество инфошума в этом направлении говорит о том, что, скорее всего, мы услышим о часах раньше.