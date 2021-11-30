5 частых ошибок при выборе беспроводных наушников

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Иван Герасимов 1

Сейчас на рынке присутствует огромное количество самых разных TWS-наушников. Наверное, больше них только чехлов для смартфонов. Несмотря на все это разнообразие наушники отличаются друг от друга не только по цене и качеству звука, но и по скорости подключению и времени автономной работы. При выборе наушников цена — не всегда определяющий фактор. Многие ошибочно полагают, что AirPods — эталон среди TWS-наушников и покупают их вслепую, после чего жалуются на них. Эти наушники не идеальны, как и любые другие. Чтобы не прогадать с покупкой, мы собрали для вас небольшой чек-лист, изучив который вы сможете подобрать идеальные наушники.

Разбираемся, как не ошибиться при выборе беспроводных наушников

Какая форма наушников лучше

Начать стоит с самой частой проблемы, связанной с формой наушников. От этого зависит, насколько долго вы сможете их носить. Дело вовсе не в их сроке службы, а в том, насколько они удобны именно для вас. Наиболее распространенная проблема — это выпадение наушников из ушей и дискомфорт, когда они находятся в ушах.

Некоторым пользователям не помогают даже сменные амбушюры — из-за них наушники торчат из ушей. Но если и выбирать наиболее универсальный вариант, то это как раз внутриканальные: «затычки» фиксируются в ушах и в них удобно заниматься спортом, гулять и не переживать, что они потеряются.

Buds Live очень хорошо сидят в ушах

На что ориентироваться: присмотритесь к Samsung Galaxy Buds Live. Именно эти наушники считают самыми удобными. Форма весьма необычная, зато они отлично сидят в ушах. Так ли это? Проверьте сами!

Samsung Galaxy Buds Live

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Некоторые по-прежнему остаются верны полноразмерным наушникам: я и сам наблюдаю, как в тренажерном зале посетители используют именно такие, жертвуя комфортом ради качественного звука. Мы даже писали о плюсах выбора такого варианта. Опять же, важно выбрать те, что будут удобны вам.

Пожалуй, прекрасные наушники для силовых тренировок

На что ориентироваться: JBL Tune 750BTNC — проверенные наушники, с которыми удобно тренироваться. Звук, автономность — это про них. А еще у них классные микрофоны.

JBL Tune 750BTNC

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Качество звука в наушниках

Многие гонятся за брендом, не обращая внимания на звук. Казалось, что времена, когда все поголовно хотели Beats, давно позади. Но и сейчас встречаются подобные ситуации, когда пользователи делают покупку вслепую. Обязательно протестируйте их, чтобы знать больше о звучании именно вашего любимого жанра. Не забудьте покрутить особые эффекты, настройки эквалайзера. Обязательно обратите внимание на то, есть ли задержка звука в наушниках — беспроводная технология Bluetooth должна быть не ниже 5.0, чтобы и звук был без задержек.

Качественное звучание — главная фишка Sennheiser

На что ориентироваться: Sennheiser Momentum — практически идеальные наушники для всех случаев жизни. Слушать музыку в них — одно удовольствие.

Sennheiser Momentum

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Микрофон в беспроводных наушниках

Помните, что наушники вам нужны не только для прослушивания музыки, но и для разговоров по телефону или видеосвязи. Отвечать таким образом удобно даже с полноразмерных наушников. К сожалению, микрофоны не всегда радуют — порой, качество звука оставляет желать лучшего. Это зависит из-за качества комплектующих, их расположения, а также от наличия алгоритмов, способных делать голос чище.

В наушниках от Huawei прекрасные микрофоны

Перед покупкой обязательно протестируйте микрофоны с помощью звонка кому-либо: часто встречаются наушники, в которых качество воспроизведения музыки на высоте, а вот на микрофонах будто сэкономили. Тут уже вам решать, готовы ли с этим мириться и что важнее.

На что ориентироваться: Huawei Freebuds 3i — наушники с отличными микрофонами. Отличий от микрофона смартфона почти нет, а это значит, что собеседники услышат вас и не будут по сто раз переспрашивать.

Huawei FreeBuds 3i

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Шумоподавление в наушниках

Согласитесь, шумоподавление в наушниках — вещь достаточно популярная, но не всегда нужная. Например, шумодав приятно включить, когда едешь в шумном вагоне метро или когда есть необходимость побыть наедине с собой. Если вам это важно, то стоит проверить шумоподавление: в некоторых экземплярах оно работает уж даже слишком хорошо, а в некоторых прозрачность остается, чтобы вы сильно не абстрагировались от окружающего мира.

Bowers and Wilkins PI5 идеальны практически во всём

В конце концов, шумоподавление — функция достаточно ситуативная и ей точно не стоит пользоваться постоянно, чтобы не навредить себе. Кроме того, есть модели с активным шумоподавлением. Не забудьте о том, что эта функция нещадно расходует заряд батареи.

На что ориентироваться: Bowers and Wilkins PI5 обладают неплохим шумоподавлением, отличным звуком и качественными микрофонами. Шумодава достаточно для того, чтобы не выпадать из жизни. Полный обзор на них читайте вот здесь.

Bowers and Wilkins PI5

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Аккумулятор в беспроводных наушниках

TWS-наушники — это такой же гаджет с аккумулятором как и смартфон. Вы же не купите смартфон со слабой батареей, правда? Не делайте того же с наушниками: обратите внимание на емкость батареи, время работы, время подзарядки. Кстати, важную роль играет и мощность самого зарядного кейса — от этого зависит, насколько быстро ваша гарнитура зарядится до оптимального уровня, а также сколько раз вы сможете их подзарядить полностью. Понятно, что в этом TWS-наушники никогда не сравнятся с традиционными проводными, но чем выше время автономной работы, тем лучше.

JBL Tune 120 TWS — наушники с самым удобным кейсом и хорошей автономностью

Качество наушников определяется еще и по одному критерию: чем реже вы берете в руки телефон, чтобы переключить трек или сменить громкость, тем лучше. Выбирайте наиболее функциональные: чем больше функций навигации по плейлисту, тем лучше. Не забудьте и про функцию активации голосового ассистента — иногда это очень выручает. Чем больше умеет ваш аксессуар, тем реже вы будете лазить в телефон, скажем, во время тренировки.

На что ориентироваться: JBL Tune 120 TWS — топ за свои деньги. 4 часа работают от аккумуляторов и еще до 12 часов дает зарядный кейс. Управлять ими очень просто, а технология Pure Bass точно заставит вас пританцовывать.

JBL Tune 120 TWS

Разобрали основные моменты и даже добавили вам примеры, на что стоит ориентироваться при выборе TWS-наушников. Остались вопросы? Задайте их в нашем Telegram-чате, а мы с удовольствием вам ответим. А еще вы можете узнать, как выбрать качественный кабель и адаптер для зарядки.

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1 комментарий
  1. DrMeth

    Хорошо, эти 6 моделей как 5 ошибок вычеркнул. А что можно посмотреть?

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