Apple опять не смогла в беспроводную зарядку, или Что не так с MagSafe

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Иван Кузнецов 1

Магнитная зарядка MagSafe, которую Apple выдаёт за передовое решение в области беспроводных зарядок, оказалась не настолько продвинутой, как нам говорили. Несмотря на то что iPhone 12 может заряжаться на мощностях до 15 Вт, MagSafe демонстрирует не очень высокую скорость зарядки. Новый аксессуар компании заряжает классический iPhone 12 с аккумулятором 2815 мА*ч до 50% за целый час против 28 минут у 20-ваттного фирменного зарядного устройства с коннектором USB-C. А если не видно разницы – простите мне этот каламбур, — зачем платить больше?

Зарядка MagSafe

Быстрая зарядка MagSafe оказалась вдвое медленнее обычной

Насколько iPhone 12 мощнее самых топовых смартфонов на Android

Давайте сразу расставим все точки над «i». В сравнении участвовала зарядка MagSafe, которую Apple называет беспроводной (об этом чуть дальше) и проводная зарядка с блоком питания и кабелем USB-C. Казалось бы, это странно – сравнивать две разные технологии зарядки. Ведь тут и там энергия передаётся от розетки до аккумулятора разными способами. В случае с MagSafe это индукция, а в случае с 20-ваттным зарядником – обычный переменный ток. Вот только, если включить здравый смысл и отбросить все условности, с MagSafe мы не получаем ту самую беспроводную зарядку, на которую надеялись.

Как работает MagSafe

Быстрая зарядка

Хотите зарядить смартфон быстро? MagSafe — точно не ваш выбор

Смотрите. Крепя MagSafe магнитами к корпусу iPhone 12, мы фактически получаем привязанный к розетке смартфон. Роль поводка здесь выступает тот самый кабель, который идёт от магнитной зарядки, прикреплённой к айфону, к блоку питания, а от него – в розетку. Да, для передачи энергии используется стандарт Qi, но из-за того что Apple не смогла разогнать зарядку в должной мере, как это удалось некоторым её конкурентам, она была вынуждена буквально присобачить беспроводную зарядку к корпусу смартфона, чтобы повысить КПД. А КПД имеет здесь очень большое значение, ведь тот же Xiomi Mi 10 Ultra целиком заряжается по настоящему «беспроводу» за 40 минут не только благодаря высокой мощности, но и высокой степени КПД. У него он составляет 94%!

Чем iPhone 12 хуже многих флагманов на Android

Если я не буду знать, что MagSafe работает на базе стандарта Qi, для меня, как для пользователя, не будет никакой разницы, чем заряжать свой iPhone: магнитной зарядкой или обычной проводной. Ведь в случае с MagSafe я лишаюсь тех преимуществ, которые характерны для беспроводного способа. Например, я использую зарядку-стакан со встроенным индукционным модулем. То есть, когда я работаю за компьютером, я просто ставлю iPhone в этот крэдл, и он спокойно заряжается. Когда мне нужно, я беру его, и зарядка прекращается. А, когда ставлю обратно, она возобновляется.

Чем обычная зарядка лучше MagSafe

Беспроводная зарядка

Если зарядник имеет провод и прочно крепится к смартфону, то какая же это беспроводная зарядка?

В моём случае скорость зарядки невысока: от нуля до сотни смартфон будет заряжаться несколько часов. Но она действительно бесшовна – я не замечаю её, потому что волен брать смартфон с и класть его обратно, и мне ничего не будет мешать. MagSafe же, в отличие от обычной беспроводной зарядки, нужно будет отрывать от корпуса. То есть она ничем не отличается от обычного кабеля, которым свои смартфоны заряжает большинство пользователей. Ведь его тоже нужно будет выдернуть, приложив усилия, а потом приложить их ещё раз, чтобы совместить коннекторы.

Почему Google должна любить iPhone больше, чем Android

На мой взгляд, Apple в очередной раз попыталась сыграть в инновации. Безусловно, крепящаяся на магнитах таблетка – это очень прикольно и, с виду, технологично. Вот только той же практической пользы от неё, которой пытаются достичь многие производители за счёт беспроводной зарядки, нет. Да, она выдаёт 15 Вт, но при этом теряет преимущества реальной беспроводной зарядки. На выходе мы фактически получаем обычную проводную, за тем лишь исключением, что крепится она не через Lightning-коннектор, а через заднюю панель. В общем, нам опять выдали желаемое за действительное.

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1 комментарий Оставить свой

  1. DrMeth

    Не умеете пользоваться — не надо. Помню статьи когда в iPhone не было беспроводной зарядки, мол, она не нужна. Потом когда вдруг малоподвижные из купертино её сделали она стала прям прорывом. Пользуюсь беспроводной лет 6 еще с нексусов, все отлично. Магнит будет удобен в машине, чтобы держать телефон на месте при зарядке.

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