Бюджетный телефон может быть хорошим. Доказано на примере HONOR 90 Lite

Иногда кажется, что индустрия снова возвращается к рассвету категории недорогих смартфонов. Наверное, так получается, из-за того, что одновременно выходит несколько удачных моделей. Сейчас опять начался такой период, и у нас есть о чем поговорить. В частности, в этот раз стоит рассмотреть новую модель от HONOR, которая не только стоит относительно недорого, но и предлагает, если не флагманские характеристики, то точно очень высокие. Новинка имеет мощный процессор среднего уровня, крутую камеру и необычный дизайн. Давайте разберемся в ней более подробно.

Обзор нового HONOR 90 Lite

HONOR уже не раз показывала, что может делать отличные смартфоны. Поворотным моментом, как мне кажется, стала модель Magic5 Pro, которая была флагманской и всему миру показала, что компания ”играет в высшей лиге”. Но наличие флагманской модели не говорит о том, что компания умеет делать и бюджетные устройства. Буквально несколько дней назад я познакомился с HONOR 90, о котором написал уже не один материал. И после этого у меня появился вопрос, а сможет ли HONOR выпустить качественное недорогое устройство. Так у меня в руках и оказался HONOR 90 Lite. О нем и будем говорить.

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Внешне телефон довольно сильно отличается от старшей модели. Главная особенность — плоские грани. В остальном внешний вид стандартный, но вот сзади начинается магия. Камера сделана в стиле двойного модуля, которые встречается много где, включая HONOR 90, но эти модули как бы наехали друг на друга и представляют из себя очень интересную конструкцию. Я не сталкивался с телефонами, где это реализовано именно так. Дополнительного колорита добавляют глянцевые обводы и площадка камеры. На фото этого не передать, но вживую это смотрится фантастически. Такая мелочь, но хочется снять шляпу перед дизайнерами.

Красивый недорогой смартфон

Смартфон продается в черном, серебристом и голубом цветах. Мне достался серебристый, хоть под некоторым углом он переливается оранжевым. Поэтому пусть вас не пугает скучное слово ”серебристый” — с внешним видом тут все отлично. Даже пластиковый корпус в какой-то момент кажется стеклянным, а так обмануть тренированный взгляд может не каждый дизайнер.

Рамка смотрится менее роскошно, и по ней сразу видно, что она пластиковая, хотя и сделана она под алюминий. Но это обычное дело для недорогих смартфонов. В остальном тоже все стандартно — порт USB Type-C снизу, динамик один, разъема для наушников нет, а кнопки находятся справа. Кнопка питания утоплена и находится вровень с корпусом. От этого нажимать на нее не очень удобно, но в нее встроен сканер отпечатков. При включении достаточно просто коснуться ее. Работает он моментально, но, если вам это не нравится, есть разблокировка по лицу.

Преимуществом пластикового корпуса является небольшой вес HONOR 90 Lite, который составляет всего 179 г. Толщина не самая большая — 7,48 мм — хотя можно найти более тонкие телефоны.

Остается добавить пару слов о комплекте В него включили зарядку на 22,5 Вт и кабель. Больше ничего нет и это не удивительно. Сейчас так делают почти все.

Провел тест камеры HONOR 90. Реальность отличается от ожиданий.

Большой безрамочный экран

Стоит включит HONOR 90 Lite и дождаться первого белого меню, как понимаешь, насколько тут тонкие рамки. Он занимает 93,6% площади передней панели. Такие показатели и в более дорогих моделях не всегда встретишь, не то, что в бюджетных. Правда, нижняя рамка довольно крупная, но это обычное явление в данной категории.

Сам экран большой — 6,7 дюйма. Сделан он по технологии LTPS (ЖК) с частотой обновления 90 Гц. У него немного вытянутые пропорции из-за чего соотношение сторон составляет 19,9:9. По качеству претензий нет никаких, особенно к четкости при разрешении 1080х2388 точек. Есть небольшое изменение яркости под углом, но критичным его назвать очень сложно. Контрастность, естественно, не дотягивает до OLED — она просто на уровне хорошего IPS. Для своей цены это отличное сочетание размера, плотности пикселей, яркости и других параметров. Телефон даже получил сертификат TUV.

Как я сказал выше, динамик всего один. Работает он хорошо и громко, но из-за отсутствия второго, есть риск перекрыть его рукой при горизонтальном хвате. Для меня это не проблема, но слышал, как некоторые пользователи жалуются на такую схему, поэтому не сказать об этом я не мог.

Как снимает HONOR 90 Lite

Основная камера получила разрешение 100 Мп и диафрагму f/1,9. Ее дополняет сверхширокоугольный модуль на 5 Мп и макро на 2 Мп. Есть еще модель определения глубины с разрешением 2 Мп. Ценность последних двух камер довольно относительная, зато основной и сверширик, что называется, знают свое дело. Зум только цифровой, но при таком большом разрешении это совершенно не проблема.

В базовом варианте за счет объединения пикселей снимки с основной камеры делаются с разрешением 25 Мп. В этом случае они занимают 4–7 МБ встроенной памяти. Даже так разрешения хватает, но можно включить режим полного разрешения, и тогда они будут еще более детализированными. Правда, делать это лучше только на улице в яркую погоду. И надо быть готовым, что такой снимок будет занимать уже около 20 МБ, что более существенно.

Примеры фотографий на основную камеру HONR 90 Lite (оригиналы можно скачать тут):

Я бы взял на себя смелость сказать, что это если не лучшая, то одна из лучших камер среди смартфонов этой ценовой категории. Кроме высокой детализации, она обеспечивает приятную малую глубину резкости при съемке портретов или близких объектов. Благодаря этому, по качеству снимки приближаются к более дорогим моделям смартфонов. Изначально цвета выглядят очень естественно, что мне очень нравится. Но если вы любите более яркие оттенки, то можете повысить их яркость.

Примеры ночных фотографий на основную камеру HONR 90 Lite (оригиналы можно скачать тут):

Предсказуемо, есть некоторые сложности при плохом освещении. Если есть очень яркие объекты, они ”выбиваются”, как бы автоматика не старалась это компенсировать. Шум тоже есть, хотя я ожидал, что его будет больше. Поэтому, как говорится, ”жить можно”.

Сверхширокоугольная камера HONOR 90 Lite — необходимое дополнение, но невысокое разрешение не позволяет сделать ее основным модулем на каждый. Когда сцена не влезает в кадр, пользоваться ей можно и нужно, но к детализации при таком разрешении не стоит предъявлять завышенных требований.

Макрокамера с разрешением 2 Мп в недорогих смартфонах обычно ставится ”чтобы была”. Иногда она действительно может пригодиться. Правда, если решите воспользоваться ей, попробуйте снять на режиме 100 Мп и просто обрезать. Возможно, получите более высокое качество.

Примеры макро фотографий на основную камеру HONR 90 Lite (оригиналы можно скачать тут):

К фронталке вообще никаких претензий. Она имеет разрешение 16 Мп, снимает видео в FullHD 30 fps и неплохо работает даже при среднем освещении.

Днем и при хорошем свете проблем не будет вовсе. Если захотите воспользоваться, то есть набор улучшалок и режим портрета. А сама камера находится в очень небольшом отверстии в центре экрана.

Примеры фотографий на фронтальную камеру HONR 90 Lite:

Android 13 и MagicOS 7.1

Honor 90 Lite работает под управлением Android 13 с интерфейсом MagicOS 7.1 и полным доступом к сервисам Google. Несмотря на относительно невысокую цену компания добавила несколько флагманских элементов из своих топовых моделей. Среди них большие папки и YoYo — виджет, который помещает часто используемые приложения на ваш рабочий стол. Это интеллектуальный подбор, основанный на частоте и сценариях использования.

Производительность Honor 90 Lite на удивление достойная. Это стало возможно благодаря довольно мощному процессору MediaTek Dimensity 6020. Кроме этого, вы получаете 256 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ оперативки. Так можно и в игры поиграть, и приложения запускать, и для фотографий места хватит.

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Даже поиграв в Genshin Impact, можно сказать, что частота кадров не падала до такой степени, чтобы это серьезно влияло на восприятие игры. А менее интенсивные игры и вовсе работают отлично. В Geekbench 6 аппарат выдает 730 баллов в одноядерном тесте и 1900 — в многоядерном. На самом деле это не лучший показатель в своей ценовой категории, но важна еще и оптимизация, которая тут на высоте. Поэтому и на фоне более мощных моделей смартфон выглядит отлично.

Питается он от встроенного аккумулятора емкостью 4500 мАч. На день даже при интенсивном использовании этого хватает с большим запасом. Несмотря на то, что комплектный блок выдает 22,5 Вт, сам телефон может принимать питание мощностью 35 Вт. Поэтому, если у вас есть более мощный блок, то за полчаса вы наберете более половины заряда, а на полную зарядку потребуется около 65–70 минут.

Стоит ли покупать HONOR 90 Lite

Если вы любите смотреть видео, играть в обычные игры и фотографировать, HONOR 90 Lite — отличный вариант за свою цену. Отдельно стоит отметить 256 ГБ встроенной памяти и запоминающийся внешний вид. Камеры тоже хороши, но только основная и фронтальная. Сверхширик немного уступает из-за низкого разрешения, а макрокамера относится к категории ”пригодится”. Удобство в руке и время автономной работы тоже не вызывают вопросов. Они, как минимум, на уровне своего сегмента.

Несмотря на то, что это недорогая модель, можно было бы пожелать еще и OLED-экран, но на фоне других моделей с ЖК-экранами HONOR 90 Lite выглядит очень достойно. В целом, это комфортный смартфон за свои деньги. HONOR уже приучила нас к таким устройствам, и 90 Lite является лишним тому подтверждением.