Этот игровой смартфон не уступает дорогим флагманам на Android. Он лучше и дешевле большинства из них

Пытаясь выделиться на фоне обычных моделей, в какой-то момент игровые смартфоны свернули не туда. При цене, сопоставимой со стоимостью полноценных флагманов, они стали непозволительно большими, их камеры начали уступать даже среднебюджетникам, а широкие рамки экрана — вызывать отторжение. К счастью, производители постепенно меняют подход, делая игровые модели более универсальными и менее маргинальными. Первая ласточка — смартфон ROG Phone 8 от компании ASUS, которую многие из нас продолжают ассоциировать исключительно с ноутбуками.

В отличие от большинства других игровых смартфонов на Android, ASUS ROG Phone 8 получил безрамочный экран, сравнительно компактный корпус и крутые камеры при том, что геймерские особенности продолжают выделять его на фоне обычных моделей. Старт продаж глобальной версии ROG Phone 8 состоится на AliExpress 22 января, и мы нашли немало причин, заставляющих присмотреться к этой новинке.

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Мощный смартфон с хорошей камерой

То, что ROG Phone 8 — мощный смартфон, совершенно не удивляет. А вот факт установки флагманского набора камер действительно заслуживает уважения, ведь каждый глазок здесь является полезным:

Основная камера — 50 МП (1/1.56″, OIS);

— 50 МП (1/1.56″, OIS); Сверхширокоугольная камера — 13 МП (120°);

— 13 МП (120°); Телевик — 32 МП (1/3.2″, OIS, 3-кратный зум);

— 32 МП (1/3.2″, OIS, 3-кратный зум); Фронтальная камера — 32 МП (1/3.2″).

В качестве основной камеры ASUS ROG Phone 8 использует крупный сенсор Sony IMX890 с продвинутой 6-осевой OIS Gimbal, чем могут похвастать далеко не все камерофоны на Андроид. Его дополняет сносный сверхширик (спасибо, что не 8 МП), а главное — телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением. При наличии топового процессора Snapdragon 8 Gen 3 от ASUS ROG Phone 8 можно ждать по-настоящему флагманского качества фото и видео.

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Характеристики ASUS ROG Phone 8

Камера — одна из важнейших характеристик смартфона, но далеко не единственная. Поэтому давайте посмотрим на другие параметры ASUS ROG Phone 8, которые в очередной раз доказывают, что он ничем не уступает полноценным флагманам.

Характеристики ASUS ROG Phone 8 Экран 6,78 дюйма, AMOLED (2400х1080), 165 Гц Основная камера 50 + 13 + 32 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Gen 3 Аккумулятор 5500 мАч Зарядка 65 Вт Размеры 163.8х76.8х8.9 мм Вес 225 граммов

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Экран ASUS ROG Phone 8 использует матрицу Samsung AMOLED E6. Она характеризуется безопасностью для глаз, а также поддерживает высоченную яркость вплоть до 2600 нит и автоматическую регулировку частоты обновления с начальным значением 1 Гц.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3 не нуждается в представлении, но на всякий случай напомним, что это — самый мощный и стабильный чип для Android-смартфонов в 2024 году. За счет него в AnTuTu ROG Phone 8 набирает больше 2-х миллионов баллов.

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Кроме того, внимания заслуживает большой аккумулятор на 5500 мАч, поддержка беспроводной зарядки и влагозащита по стандарту IP68. Настоящий флагман, тут уж не поспоришь.

Отличия ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro

Смартфон предлагается в двух версиях: ASUS ROG Phone 8 и ROG Phone 8 Pro. Они имеют пару отличий. Самое заметное из них — объем памяти. Если базовая модель предлагает 12/256 ГБ и 16/256 ГБ, то «прошка» — 16/512 ГБ и 24/1024 ГБ.

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Второе отличие — подсветка на задней панели. В случае с ASUS ROG Phone 8 используется Aura, поддерживающая весь цветовой спектр RGB. ASUS ROG Phone 8 Pro получил подсветку AniMe Vision. Она представляет собой полноценный дисплей, который состоит из 341 белого светодиода и отображает самые разные анимации.

Чем игровой смартфон отличается от обычного

Но что выделяет ASUS ROG Phone 8 на фоне обычных Android-флагманов помимо подсветки на крышке устройства? Во-первых, продвинутая система охлаждения, рассеивающая тепло процессора на все 360°. Во-вторых, сенсорные триггеры, выступающие в качестве дополнительных кнопок.

Но главное преимущество ASUS ROG Phone 8 — программное обеспечение. Оболочка ROG UI, установленная поверх самого нового Android 14, поддерживает несколько интересных функций:

X Sense 2.0 автоматически пропускает диалоги и собирает ресурсы без лишнего участия игрока;

автоматически пропускает диалоги и собирает ресурсы без лишнего участия игрока; X Capture автоматически записывает лучшие моменты игровых баталий;

автоматически записывает лучшие моменты игровых баталий; Background Mode позволяет играм с автоматическим боем работать в фоновом режиме без нажатия кнопки паузы.

Инженеры ASUS уделили внимание звуку, установив мощные стереодинамики, а также интегрировав функцию Dirac Virtuo, которая обеспечивает эффект пространственного звучания в наушниках.

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Цена ASUS ROG Phone 8

Дата выхода ASUS ROG Phone 8 — 22 января. В этот день на AliExpress появится глобальная версия смартфона с пометкой «HK» при выборе цвета и «Global Version» на карточке товара. Цена ROG Phone 8 на старте составит $669 (~ 60 000 ₽) с учетом купона продавца.

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Версия «Global ROM» обойдется дешевле, но это — перепрошитый на глобалку «китаец». Он не будет получать обновления Android в будущем, и при необходимости апдейты придется устанавливать вручную. Помимо адаптера питания с китайской вилкой других отличий между Global Version и Global ROM нет.