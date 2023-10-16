Обзор Infinix GT 10 Pro: игровой смартфон в крутом дизайне и с топовой камерой за 33к рублей

Долгое время я не верил в концепцию игровых смартфонов. В целом это было неудивительно, потому что большинство из них не предлагало ничего особенного, кроме броской внешности. Почему-то считалось, что достаточно разукрасить аппарат поярче и добавить в его прошивку картинок в стиле хай-тек, как тот становился игровым. Сказать, что это было и близко не так, значит не сказать вообще ничего. Тем не менее, со временем к производителям пришло понимание, что подобные устройства должны иметь не только специфический дизайн, но и продвинутое железо с рабочим охлаждением и по возможности другие фишки, которые сделают геймерский опыт лучше. Причём, как выяснилось, стоить такие смартфоны могут совершенно адекватных денег.

Стоит ли покупать игровой смартфон

Infinix GT 10 Pro — это тот самый игровой смартфон здорового человека, который можно и нужно покупать. Мне довелось видеть много аппаратов, ориентированных на геймеров, но ни один не оставлял у меня настолько ярких эмоций. Данная модель предлагает грамотное сочетание невысокой цены (примерно в 4 раза дешевле iPhone 15), нетипичного дизайна и продвинутых технологических решений, часть из которых я вообще никогда прежде не встречал.

Первое, с чем мы сталкиваемся при распаковке смартфона, — это его дизайн. Сказать, что он нетипичен, значит не сказать вообще ничего. До этого я встречал только один аппарат в похожем исполнении. Им был Nothing Phone. Дизайнеры Infinix использовали тот же акцент: они сделали заднюю крышку смартфона прозрачной, но не стали раскрывать его аппаратный скелет, а прикрыли внутренности подложкой, очень стильно скомпонованной из абстрактных геометрических элементов.

Подсвечивающихся глифов у Infinix GT 10 Pro нет, и это хорошо. Такое решение выглядело бы слишком вульгарно и не очень практично, поскольку владельцы Nothing Phone уверяют, что пользуются ими только первую неделю после покупки. Впрочем, для удобства использования световой индикатор событий на корпусе GT 10 Pro всё-таки разместили. Он располагается справа от вспышки и оформлен в виде пяти наклонных линий. Выглядит такое решение ненавязчиво, но при этом остаётся чрезвычайно функциональным, если смартфон лежит экраном вниз.

Рамка Infinix GT 10 Pro — пластиковая, хотя поначалу кажется, что металлическая. С точки зрения практичности такое решение даже лучше. Пластик лучше демпфирует удары, а значит, выше вероятность не повредить дисплей, если устройство упадёт на угол или торец. На сам дисплей, кстати, уже из коробки наклеено защитное стекло. Это необычная история даже для смартфонов китайских производителей — чаще всего на них просто наносят плёнку. Но в комплекте с GT 10 Pro поставляется ещё и дополнительное стекло, которое можно наклеить, если заводская защита испортится. Вот это, я понимаю, забота о клиенте!

Вообще, тут очень много мелких фишек, ориентированных на удобство пользователя, часть которых сначала даже не замечаешь. Так, поначалу я даже не обратил внимание на наличие мини-джека — настолько отвык видеть их в современных смартфонах. Не сказать, что постоянно его использую — всё-таки сегодня почти у всех есть блютуз-наушники, — но наличие разъёма говорит о том, что производителю не наплевать на самые разные категории пользователей.

О зарядном проводе ребята тоже позаботились. В комплекте с Infinix GT 10 Pro идёт кабель с Г-образным штекером. Раньше я такие видел только на АлиЭкспресс. Благодаря можно подключить смартфон к зарядке и с удобством пользоваться им в портретной ориентации. Так коннектор не будет мешать вам, упираясь в ладонь при горизонтальном удерживании, а гнездо не будет испытывать повышенные нагрузки, поскольку вы не будете пихать штекер из стороны в сторону, перехватывая аппарат во время напряжённых каток.

Недорогой игровой смартфон Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro — это игровой смартфон, и он называется так не только за броскую внешность. Производитель не только снабдил его производительным железом и провёл глубокую оптимизацию, чтобы любые игры на этом устройстве летали без тормозов, но и добавил несколько специфических примочек. Но обо всём по порядку.

Характеристики Infinix GT 10 Pro выглядят следующим образом:

Характеристики Infinix GT 10 Pro Экран 6,7 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 900 нит Основная камера 108/2/2 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Dimensity 8050 Память 8/256 ГБ Аккумулятор 5000 мАч Зарядка 45 Вт

Дисплей смартфона — достаточно большой и сочный, с яркостью 900 нит. Это стандартное значение, но производитель предусмотрел ещё и пиковое. Оно будет активироваться только под прямыми лучами солнца, делая экран ещё ярче. В обычных условиях такой яркости добиться невозможно. Поддержка режима 120 Гц — тоже на месте. Более того, увеличенная частота обновления применяется не только в интерфейсе, но и в некоторых играх. Несмотря на то что сам дисплей выполнен по технологии AMOLED, он имеет ШИМ 1920 Гц, так что ни о какой пульсации не идёт и речи.

Объем оперативной памяти Infinix GT 10 Pro составляет 8 ГБ. Кажется, нормально, но далеко не рекорд. Переживать по этому поводу не стоит. Благодаря файлу подкачки ОЗУ можно увеличить ровно в два раза, до 16 ГБ. Встроенное хранилище у смартфона тоже в порядке. Тут установлено 256 ГБ памяти и есть возможность расширить её при помощи карточек MicroSD. Правда, у большинства не будет в этом потребности. Я установил около сотни приложений, с десяток игр, включая Genshin Impact, и не заполнил память даже наполовину.

Но ключевым компонентом сборки является процессор Dimensity 8050. Он выполнен по 6-нм техпроцессу и набирает в AnTuTu более 700к баллов. Камень греется, но очень разумно, троттлит по минимуму и отлично себя ведёт даже в тяжёлых задачах. Я трижды прогнал смартфон в синтетическом тесте, и даже после этого он потеплел с 35 до 44 градусов и потерял в производительности чуть более чем 10%.

В играх это тоже ощущается. Я не стал замерять fps, поскольку всегда ориентируюсь на свои собственные ощущения от геймплея, и в Genshin Impact, Real Racing 3, Asphalt 9 и Call of Duty у меня не было никаких проблем. Смартфон автоматически выставил средние настройки графики, что было видно по некоторым визуальным упрощениям при отрисовке изображения, но все тени, следы и брызги воды отображались отлично. Частота кадров (опять же, по моим ощущениям) не проседала даже в боях, так что этот смартфон реально можно назвать игровым.

Но главное, что он не греется. Во-первых, этому способствует сам процессор. Даже после 20 минут игры в Genshin Impact смартфон не стал горячим. Он был тёплым, я чувствовал это, но не ощущал ни малейшего дискомфорта. Во-вторых, GT 10 Pro оснащается хорошей системой охлаждения. Она состоит из 11 слоев и специальной камеры для водяного пара, которые позволяют смартфону дольше оставаться холодным. Ну, и, в-третьих, в прошивке аппарата есть специальный режим, который позволяет ему стоять на зарядке во время игры и не греться. Интересно? Сейчас объясню.

Можно ли играть на смартфоне во время зарядки

Infinix GT 10 Pro поставляется с 45-ваттным зарядным устройством с поддержкой протокола USB Power Delivery. Это универсальный стандарт, который обеспечивает смартфону возможность зарядиться от 1 до 75% меньше всего за 30 минут. На полную же зарядку в среднем уходит около 50 минут, если аппарат не находится в состоянии глубокой разрядки. Но, если подключить его к розетке хотя бы на 20%, то время восполнения ресурса аккумулятора существенно сократится, и вы получите полностью заряженный смартфон менее чем через полчаса.

Естественно, быстрой зарядкой сегодня никого не удивишь. Но у GT 10 Pro есть совершенно особенный механизм, который позволяет заряжать смартфон во время игр, не нанося вреда аккумулятору. Вы ведь наверняка знаете, что заряжать смартфон во время игр не рекомендуется. Не только потому, что это абсолютно неэффективно, но и потому, что аппарат начинает разогреваться, из-за чего растёт интенсивность износа аккумулятора.

Инженеры Infinix реализовали в GT 10 Pro технологию обходной зарядки. Её суть заключается в том, чтобы подавать смартфону питание в обход аккумулятора. Это позволяет обеспечить работу всех систем, включая процессор, графическое ядро, экран, динамики и другие компоненты, не задействуя батарейку. В такие моменты она не заряжается, но и не разряжается, а значит, не испытывает нагрев и не изнашивается.

Для большинства ноутбуков обходная зарядка является обычным делом. Им она даже позволяет снять аккумулятор в принципе. Но среди смартфонов это настоящая редкость. До GT 10 Pro я вообще не имел дела ни с одним аппарата, который бы предлагал нечто подобное.

Дешёвый Android-смартфон с хорошей камерой

Камера Infinix GT 10 Pro — поистине царская. Производитель не поскупился и оснастил смартфон основным модулем на 108 Мп. Но главное даже не разрешение, а отличная оптимизация съёмочного софта.

Автоматика отрабатывает отлично в разных сценариях съёмки. В какой-то момент у меня сложилось впечатление, что камера Infinix GT 10 Pro является продолжением моей руки. Образно выражаясь, само собой.

В ночи смартфон тоже фотографирует очень неплохо. Я снимал на него как при наличии искусственного освещения, так и без, и во всех сценариях GT 10 Pro показал себя с самой лучшей стороны. Он не смазал свечение от уличных фонарей, а в их отсутствие подтянул экспозицию и выдал отличный снимок, как будто имеет функцию обратной подсветки.

Селфи-камера у GT 10 Pro тоже отличная. Обычно смартфоны за эту цену предлагают довольно посредственный фронтальный фотомодуль, но здесь то ли сам датчик так хорош, то ли ПО подтянули, но снимки аппарат выдаёт на уровне более дорогих моделей. Причём это видно как по домашним снимкам в условиях недостаточного освещения, так и по уличным.

По видео ничего особенного сказать не могу, так как почти его не снимаю, но беглый опыт дал понять, что электронная стабилизация тут справляется очень неплохо даже в отсутствие «оптики». Картинка не трясётся, не смазывается при резких движениях и не теряет фокусировку. Не знаю, как вам, но мне этого достаточно. Пожалуй, писать на смартфон блог — не лучшая затея, но снять ребёнка, катающегося на карусели — вполне сгодится.

Стоит ли покупать Infinix GT 10 Pro

Infinix GT 10 Pro работает на базе оболочки XOS, в основе которой лежит Android 13 с перспективой обновления до Android 14. Прошивка работает быстро, отрисована очень аккуратно и ненавязчиво. Дизайн интерфейса не перегружен визуальными элементами, но при этом имеет достаточно много настроек, которые позволят сконфигурировать его под себя.

Отдельно же выделю три настройки, которые мне показались наиболее полезными и редкими:

Во-первых, в параметрах тачскрина можно изменить скорость анимации и пролистывания элементов на рабочем столе. В других смартфонах такие настройки обычно доступны только в меню разработчиков, куда просто так не войти.

Во-вторых, Infinix GT 10 Pro поддерживает функцию умной зарядки. Искусственный интеллект анализирует ваше поведение в течение определённого времени, учитывает время, в которое вы не используете смартфон, и замедляет зарядку в эти часы, чтобы дозарядить его непосредственно перед отключением. Это позволяет снизить износ аккумулятора, но встречаются такие инструменты в недорогих смартфонах нечасто.

В-третьих, смартфон позволяет принудительно изменить настройки графики в играх, сделав её лучше. XOS предусматривает четыре градации: классический, яркость, мягкий, реалистичный. Эти настройки применятся не ко всем играм, а только к совместимым, учитывайте это, когда не заметите изменений в каком-нибудь Genshin Impact.

В целом смартфон мне реально понравился. Обычно я довольно скептически отношусь к представителям среднего ценового сегмента, но Infinix GT 10 Pro показал себя во всей красе. Это привлекательный внешне, очень ладно скроенный, быстрый и, главное, производительный аппарат. Он подарил мне не один час приятного времяпрепровождения и в играх, и за съёмкой фотографий, и за веб-сёрфингом, и за просмотром роликов на YouTube — громкие стереодинамики располагают. А уж за 30 тысяч рублей, которые просят за GT 10 Pro, его можно считать настоящим подарком.