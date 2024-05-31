Чем отличаются смартфоны Redmi: какие стоит покупать, а от каких лучше держаться подальше

В то время как флагманские смартфоны Xiaomi перешли все грани разумного в том, что касается цены, и стали неинтересными для массовой аудитории, суббренд Redmi продолжает пользоваться огромной популярностью. Сегодня именно на него приходится львиная доля продаж устройств китайской компании. Мы уже рассказывали об отличиях Xiaomi и Redmi, но модельная линейка суббренда настолько пестрая, что о ней стоит поговорить отдельно. Этим мы и займемся, выяснив, какой смартфон Redmi лучше купить, а от какого желательно держаться подальше.

Отличия Redmi от Redmi Note

Глобально устройства суббренда Xiaomi подразделяются на две линейки: Redmi и Redmi Note. Если 5-6 лет назад слово «Note» в названии свидетельствовало о наличии крупного экрана, то сегодня оно потеряло свой изначальный смысл и говорит лишь о том, что смартфоны Redmi Note — представители более высокого класса.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

К 2024 году телефонов Redmi расплодилось слишком много, а потому деление на 2 линейки является недостаточным. Сейчас правильнее выделять сразу 4 серии с разными приоритетами:

Redmi A — ультрабюджетные смартфоны без NFC для выполнения базовых задач (например, Redmi A3);

— ультрабюджетные смартфоны без NFC для выполнения базовых задач (например, Redmi A3); Redmi — крепкие бюджетники, которые отличаются надежностью, но не скоростью работы (например, Redmi 13C);

— крепкие бюджетники, которые отличаются надежностью, но не скоростью работы (например, Redmi 13C); Redmi Note — представители начального уровня среднего класса (например, Redmi Note 13 4G);

— представители начального уровня среднего класса (например, Redmi Note 13 4G); Redmi Note Pro — продвинутые модели верхнего среднего класса (например, Redmi Note 13 Pro+ 5G).

В плане технического оснащения главным отличием Redmi от Redmi Note является экран. Если бюджетные смартфоны оснащают IPS-матрицей, то «ноуты» предлагают AMOLED-панели, для которых характерна бесконечная контрастность и высокий уровень яркости.

Примерно то же самое можно сказать о производительности и качестве фото. Смартфоны Redmi A оснащены самыми слабыми процессорами и максимально простыми камерами, поэтому глобально они не способны ни на что, кроме обеспечения работы функций связи. Представители линейки Redmi недалеко ушли от устройств A-серии, но ими хотя бы можно пользоваться на протяжении нескольких лет, исключая постоянные лаги. Серия Redmi Note не только обеспечивает хороший запас прочности, но и радует неплохим качеством исполнения, а смартфоны Redmi Note Pro и вовсе предлагают флагманские фишки, свойственные обычно очень дорогим моделям.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Китайские версии смартфонов Redmi

На китайском рынке помимо указанных выше линеек выходят смартфоны Redmi K (флагманы суббренда Xiaomi с упором на производительность) и Redmi Turbo (мощные устройства по минимальной цене). За пределами КНР они тоже представлены, но продаются под другими именами:

А еще в Китае есть смартфоны Redmi Note с поддержкой 5G. Поэтому перед покупкой всегда важно уточнять версию Redmi: китайская она или глобальная (российская). Выбрав вариант для КНР, вы рискуете столкнуться с целым рядом проблем, о которых мы рассказывали в отдельном материале.

Читайте также: 5 примеров, когда китайская версия смартфона превращает жизнь покупателя в ад

Оболочка смартфонов Redmi

В подавляющем большинстве случаев смартфоны Redmi используют оболочку HyperOS (ранее — MIUI), как и старшие братья из флагманской линейки Xiaomi. Но есть несколько очень важных отличий.

Смартфоны Redmi A из-за очень слабого железа лишены фирменной оболочки Xiaomi и работают на чистом Android Go с комплектом базовых приложений. Они не получают крупные обновления системы за исключением апдейтов патчей безопасности.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Смартфоны Redmi базируются на фирменной оболочке HyperOS (MIUI) и получают 1-2 крупных обновления (например, переход с MIUI 14 на HyperOS) с момента выхода на рынок. Представители серии Redmi Note тоже работают на фирменной прошивке Xiaomi, но получают еще больше обновлений: до Redmi Note 12 включительно — 2 крупных апдейта, начиная с Redmi Note 13 — 3 апдейта.

При этом важно отметить, что смартфоны Redmi и Redmi Note выходят на не самой актуальной версии ПО. Так, если в 2024 году флагманы Xiaomi изначально имеют на борту HyperOS, то младшие братья от суббренда — MIUI, а обновление до HyperOS они получают только через несколько месяцев. То есть фактически мы получаем 2 крупных апдейта, а не 3. Это уловка маркетологов, разграничивающая Xiaomi и Redmi.

Какой смартфон Redmi лучше купить

Теперь самое главное — какой телефон Redmi купить в 2024 году? Redmi A и Redmi совершенно точно не порадуют качественным экраном и хорошей камерой. Если эти характеристики для вас не принципиальны, и вы просто хотите получить надежное устройство, покупайте Redmi 12 или Redmi 13C. Смартфон Redmi A3 и его предшественников лучше обходить стороной из-за непозволительно слабого железа и отсутствия NFC. В категории до 10 тысяч рублей у него много более достойных конкурентов, включая realme NOTE 50.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Если вам нужна модель с хорошим экраном и достаточной скоростью работы для выполнения базовых задач на протяжении нескольких лет, выбирайте Redmi Note 12 или Redmi Note 13. Глобально эти модели отличаются только качеством основной камеры (у новой модели она лучше).

Совершенно точно не стоит брать «прошки» с приставкой 4G, если их цена выше 20 тысяч рублей. Из-за своего процессора они не соответствуют званию «Pro» и имеют кучу более привлекательных конкурентов от других брендов. А вот Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro+ 5G — отличные смартфоны среднего уровня. Они характеризуются хорошей производительностью, которой хватит в том числе для тяжелых игр (пускай и не на максималках), а также имеют классные камеры.