Чем отличается Xiaomi от Redmi

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Иван Герасимов 0

Xiaomi — огромная компания, которая выпускает всё подряд: достаточно заглянуть на АлиЭкспресс и убеждаешься в этом лично. Даже если компания товар не выпускала, хитрые продавцы все равно лепят логотип компании, который сразу же дает +1 к продажам. Тех же смартфонов у компании — хоть отбавляй, поэтому они делятся на суббренды. Redmi — один из них: он давно перестал ассоциироваться только с дешевыми смартфонами, ведь под этим названием выпускаются и другие умные устройства. Впрочем, многие путают два бренда и не замечают отличий, а они есть! Рассказываем, чем смартфоны Xiaomi отличаются от Redmi и что нужно знать перед покупкой.

Чем отличаются смартфоны Redmi и Xiaomi?

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Корпус смартфона Redmi

Первое, на что нужно обратить внимание при сравнении Redmi и Xiaomi — это материал корпуса. Как и положено, в бюджетных смартфонах дочерней компании используются более простые материалы, например, пластик, который на первый взгляд напоминает стекло. Даже если оно и используется, то установлена не новейшая версия, возможно, даже не Gorilla Glass. Компания не делает ставку на такие нюансы, сосредотачиваясь на доступной цене.

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi всегда получают корпус из суперского материала

В то же время, Xiaomi выпускает смартфоны из хорошего стекла, керамики и алюминия, поэтому шутки про доступность Xiaomi уже в прошлом. В этом году ожидается Xiaomi 12 Ultra, который и вовсе выполнен из веганской кожи — она, к слову, и вовсе придает флагману люксовости, какой нет у Redmi.

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Стоит ли покупать Redmi

Еще одно отличие смартфонов Redmi и Xiaomi — ориентированность на разные категории потребителей. Redmi стоит дешево, а также, по версии компании, продается исключительно на интернет-площадках. В то же время, Xiaomi можно найти в любом офлайн-магазине, но за более солидную сумму.

Redmi

Redmi идеален для тех, кому не нужен флагман

Так вы не найдете флагмана Redmi (не Redmi Note — это другое) с OLED-экраном, потому что такой модуль сделает смартфон дороже, а потенциальным покупателям он не нужен. Обратите внимание на то, что тот же Redmi 9A в большинстве случаев используется как второй телефон для работы, а условный Xiaomi Mi 11 Lite таким быть не может. Бонус: разницу двух смартфонов выдает блок основной камеры, который в Xiaomi выглядит более современно и продуманно.

Можно ли смартфон использовать как рацию

Прошивка для Xiaomi

MIUI

Не все смартфоны получают обновления

Обновления MIUI — бич смартфонов Xiaomi: недавно мы писали о том, что некоторые телефоны годами не получают новых версий ОС или же она приходит с большими задержками. Тогда что говорить про Redmi?

С бюджетными смартфонами это происходит намного чаще, а еще их цикл обновлений короче. Владельцы этих смартфонов давно заметили, что Redmi получает в среднем один апдейт Android, а Xiaomi — три. При этом обновления ОС содержат одинаковые функции и ничем не отличаются. Вероятнее всего, это связано со слабым железом, которое попросту не сможет работать на новых версиях Android.

Кстати, Redmi Note - линейка с увеличенным дисплеем - очень похожа на обычный Redmi, но имеет корпус из более качественных материалов, а еще получает обновления ПО почаще, чем его более бюджетный родственник.

Разница между Xiaomi и Redmi

Хороший телефон не обязательно должен стоить дорого.

Как вы понимаете, разница между линейками кроется еще и в привычных мелочах, к которым мы привыкли. Redmi представляет собой этакий флагман на минималках, поэтому некоторые функции в этих смартфонах отсутствуют.

  • Защита от воды и пыли;
  • Беспроводная зарядка;
  • Always On Display.

Например, ранее Redmi имели процессор MediaTek и только недавно начали получать Snapdragon. Процессоры, конечно, не топовые, кое-где страдает оптимизация, охлаждение, зато на таких телефонах можно запускать привычные игры по типу PUBG. В последнее время стали чаще встречаться модели, у которых есть флагманские фишки, но они каким-либо образом ограничены.

Соответственно, в моделях Xiaomi данным мелочам уделяют особое внимание — все для того, чтобы пользователь получил максимальное удовольствие от смартфона, заплатив за него приличные деньги. Тут и обновление экрана с высокой частотой, и Always On Display, которым всегда удобно пользоваться.

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Многие уверены, что Redmi отделили от Xiaomi именно для того, чтобы головная компания перестала ассоциироваться с недорогими телефонами. Согласитесь, сложновато выпускать премиальный Xiaomi 11 Ultra в керамике и навороченной камерой, когда компания в целом ассоциируется с дешевыми смартфонами. Многие до сих пор помнят недорогие Xiaomi, но это уже в прошлом: сейчас Xiaomi является одним из лидеров рынка и даже выпускает планшеты на Windows.

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