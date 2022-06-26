Чем отличается Xiaomi от Redmi

Xiaomi — огромная компания, которая выпускает всё подряд: достаточно заглянуть на АлиЭкспресс и убеждаешься в этом лично. Даже если компания товар не выпускала, хитрые продавцы все равно лепят логотип компании, который сразу же дает +1 к продажам. Тех же смартфонов у компании — хоть отбавляй, поэтому они делятся на суббренды. Redmi — один из них: он давно перестал ассоциироваться только с дешевыми смартфонами, ведь под этим названием выпускаются и другие умные устройства. Впрочем, многие путают два бренда и не замечают отличий, а они есть! Рассказываем, чем смартфоны Xiaomi отличаются от Redmi и что нужно знать перед покупкой.

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Корпус смартфона Redmi

Первое, на что нужно обратить внимание при сравнении Redmi и Xiaomi — это материал корпуса. Как и положено, в бюджетных смартфонах дочерней компании используются более простые материалы, например, пластик, который на первый взгляд напоминает стекло. Даже если оно и используется, то установлена не новейшая версия, возможно, даже не Gorilla Glass. Компания не делает ставку на такие нюансы, сосредотачиваясь на доступной цене.

В то же время, Xiaomi выпускает смартфоны из хорошего стекла, керамики и алюминия, поэтому шутки про доступность Xiaomi уже в прошлом. В этом году ожидается Xiaomi 12 Ultra, который и вовсе выполнен из веганской кожи — она, к слову, и вовсе придает флагману люксовости, какой нет у Redmi.

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Стоит ли покупать Redmi

Еще одно отличие смартфонов Redmi и Xiaomi — ориентированность на разные категории потребителей. Redmi стоит дешево, а также, по версии компании, продается исключительно на интернет-площадках. В то же время, Xiaomi можно найти в любом офлайн-магазине, но за более солидную сумму.

Так вы не найдете флагмана Redmi (не Redmi Note — это другое) с OLED-экраном, потому что такой модуль сделает смартфон дороже, а потенциальным покупателям он не нужен. Обратите внимание на то, что тот же Redmi 9A в большинстве случаев используется как второй телефон для работы, а условный Xiaomi Mi 11 Lite таким быть не может. Бонус: разницу двух смартфонов выдает блок основной камеры, который в Xiaomi выглядит более современно и продуманно.

Можно ли смартфон использовать как рацию

Прошивка для Xiaomi

Обновления MIUI — бич смартфонов Xiaomi: недавно мы писали о том, что некоторые телефоны годами не получают новых версий ОС или же она приходит с большими задержками. Тогда что говорить про Redmi?

С бюджетными смартфонами это происходит намного чаще, а еще их цикл обновлений короче. Владельцы этих смартфонов давно заметили, что Redmi получает в среднем один апдейт Android, а Xiaomi — три. При этом обновления ОС содержат одинаковые функции и ничем не отличаются. Вероятнее всего, это связано со слабым железом, которое попросту не сможет работать на новых версиях Android.

Кстати, Redmi Note - линейка с увеличенным дисплеем - очень похожа на обычный Redmi, но имеет корпус из более качественных материалов, а еще получает обновления ПО почаще, чем его более бюджетный родственник.

Разница между Xiaomi и Redmi

Как вы понимаете, разница между линейками кроется еще и в привычных мелочах, к которым мы привыкли. Redmi представляет собой этакий флагман на минималках, поэтому некоторые функции в этих смартфонах отсутствуют.

Защита от воды и пыли;

Беспроводная зарядка;

Always On Display.

Например, ранее Redmi имели процессор MediaTek и только недавно начали получать Snapdragon. Процессоры, конечно, не топовые, кое-где страдает оптимизация, охлаждение, зато на таких телефонах можно запускать привычные игры по типу PUBG. В последнее время стали чаще встречаться модели, у которых есть флагманские фишки, но они каким-либо образом ограничены.

Соответственно, в моделях Xiaomi данным мелочам уделяют особое внимание — все для того, чтобы пользователь получил максимальное удовольствие от смартфона, заплатив за него приличные деньги. Тут и обновление экрана с высокой частотой, и Always On Display, которым всегда удобно пользоваться.

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Многие уверены, что Redmi отделили от Xiaomi именно для того, чтобы головная компания перестала ассоциироваться с недорогими телефонами. Согласитесь, сложновато выпускать премиальный Xiaomi 11 Ultra в керамике и навороченной камерой, когда компания в целом ассоциируется с дешевыми смартфонами. Многие до сих пор помнят недорогие Xiaomi, но это уже в прошлом: сейчас Xiaomi является одним из лидеров рынка и даже выпускает планшеты на Windows.