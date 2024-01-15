Что известно о Galaxy S24 за 2 дня до презентации: платные функции, 7 лет обновлений и поддержка Android 21

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Иван Кузнецов

До выхода Galaxy S24 остается всего-ничего. Презентация намечена на 17 января, но большая часть сведений о новинке нам уже известна. Мы практически наверняка знаем и то, какую внешность получит новый флагманский смартфон Samsung, и какими характеристиками его снабдит производитель, и даже его предполагаемую цену в рознице. Но чем ближе момент официального анонса, тем больше информации просачивается в сеть. Поэтому не стоит удивляться, что сегодня стало известно еще несколько любопытных подробностей.

Что известно о Galaxy S24 за 2 дня до презентации: платные функции, 7 лет обновлений и поддержка Android 21. Galaxy S24 Ultra похож на Sony, вы не находите? Фото: Hardware Zone. Фото.

Galaxy S24 Ultra похож на Sony, вы не находите? Фото: Hardware Zone

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Сравнение характеристик Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra

Сравнение характеристик Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. В этом году нас снова ждет линейка из трех смартфонов. Фото: Gadgets 360. Фото.

В этом году нас снова ждет линейка из трех смартфонов. Фото: Gadgets 360

Несмотря на то что линейка Galaxy S24 традиционно будет состоять не меньше чем из трех смартфонов, многие характеристики у них будут совпадать до степени смешения. Ключевое отличие, помимо, само собой, габаритов и диагонали экранов будет заключаться в способностях камеры. Если классический S24 будет скорее базовой моделью просто с хорошими фото-возможностями, топовая версия Ultra станет настоящим камерофоном.

ХарактеристикиGalaxy S24Galaxy S24+Galaxy S24 Ultra
Экран6.2 дюйма, AMOLED (FullHD+), 2600 нит6.7 дюйма, AMOLED (WQHD+), 2600 нит6.8 дюйма, AMOLED (WQHD+), 2600 нит
Основная камера50 МП50 МП200 МП
Зум камеры3-кратный оптический
30-кратный цифровой		3-кратный оптический
30-кратный цифровой		3/5-кратный оптический
100-кратный цифровой
ПроцессорSnapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3Snapdragon 8 Gen 3
Память8/128, 8/256 ГБ12/256, 12/512 ГБ12/256, 12/512 ГБ
Аккумулятор4000 мА*ч4900 мА*ч5000 мА*ч
Скорость зарядкиот 0% до 50% за 30 минутот 0% до 65% за 30 минутот 0% до 65% за 30 минут
Материал рамкиАлюминийАлюминийТитан

Техническое оснащение смартфонов, как и ожидалось, будет на высшем уровне. А, чтобы новые iPhone 15 Pro и 15 Pro Max не имели ни одного знакового преимущества, Samsung тоже использовала в Galaxy S24 Ultra титановую рамку. Не то что бы это дало аппарату какие-то ощутимые преимущества, но прочность сплава явно выше, чем у алюминия, который применялся прежде, при сопоставимом весе.

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Процессор и объем оперативной памяти смартфонов вряд ли кого-нибудь по-настоящему удивит. Все-таки мы уже давно привыкли к ежегодному апгрейду этой технической части и за год можем примерно сказать, какой будет аппаратная основа будущих флагманов, на какой платформе она будет построена и какие возможности сможет предложить. Но Samsung еще есть чем удивить.

Срок обновления Galaxy S24

Срок обновления Galaxy S24. Galaxy S24 будет обновляться до 2032 года. Фото: Phandroid. Фото.

Galaxy S24 будет обновляться до 2032 года. Фото: Phandroid

Большой апгрейд Galaxy S24 ожидает в части обновлений. По слухам, Samsung намерена расширить программную поддержку своих флагманских смартфонов, доведя ее срок до 7 лет. До настоящего времени только Google предлагала аналогичный период обновлений для Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Все предыдущие смартфоны Samsung обновлялись либо по 4, либо по 5 лет в зависимости от поколения и модельного ряда.

В целом этот шаг нельзя назвать неожиданным. Ведь именно корейская компания первой начала увеличивать сроки программной поддержки своих смартфонов. Причем не только флагманских, но и недорогих моделей. Однако 7 лет — это уже серьезная заявка Samsung на то, чтобы обеспечить себе если не возврат к лидерским позициям, то по крайней мере новый скачок интереса к фирменным аппаратам.

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Если информация подтвердится, а Galaxy S24 выйдут на базе Android 14, последней версией операционной системы Google для них станет Android 21, а фактическая поддержка прекратится еще через год — в 2032-м. Откуда возьмутся еще 12 месяцев, спросите вы? Не забывайте, что помимо стандартных обновлений, которые смартфоны получают каждый год, в течение целого года после прекращения основного периода поддержки им причитаются еще и так называемые патчи безопасности.

Но пролонгированный срок обновлений — не единственное нововведение, которое ждет Galaxy S24. Еще одной фишкой новинок обещает быть технология искусственного интеллекта Galaxy AI. Нет, это не собственная генеративная нейросеть от Samsung по типу ChatGPT, как можно было предположить, а всего-навсего углубленная интеграция ИИ в прошивку смартфона.

Новые платные функции Galaxy S24

Новые платные функции Galaxy S24. Galaxy AI будет платным пакетом, но в России скорее всего его не будет вообще. Фото: Android Headlines. Фото.

Galaxy AI будет платным пакетом, но в России скорее всего его не будет вообще. Фото: Android Headlines

Вот несколько примеров таких функций, о которых известно наверняка:

  • Улучшение фотографий
  • Быстрый перевод в офлайн-режиме
  • Расширенное редактирование фото

По факту возможностей, которые подарит Galaxy AI пользователям флагманского смартфона Samsung, будет больше. Просто не обо всех из них известно на данный момент. Но интересно в этой ситуации другое. По некоторым данным, бесплатным новый набор функций будет только в течение первого года, после чего за его использование придется платить на регулярной основе по модели подписки.

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Очевидно, что в отсутствие возможности проводить подобные платежи между Россией и зарубежными странами, где будут располагаться операторы транзакции, у нас Galaxy AI скорее всего работать не сможет. Причем не только на платной основе, но и, скорее всего, на бесплатной. Samsung, как и некоторые другие производители смартфонов, нередко ограничивают работу нововведений всего лишь несколькими странами, в число которых Россия обычно не входит.

Большая ли это потеря? Скорее всего, нет. Во-первых, потому что проблем с переводчиками в режиме офлайн у нас нет и так, а для редактирования фото штатные инструменты чаще всего не применяются. Во-вторых, нужно понимать, что возможности современных смартфонов, и флагманов Samsung в том числе, уже давно достигли такого уровня развития, при котором сделать их лучше при помощи нейросетей уже очень и очень сложно. Они прекрасны и так.

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