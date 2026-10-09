Меня часто спрашивают, какой недорогой смартфон взять маме, сыну-студенту или себе на замену старому. Раньше я отвечал вопросом на вопрос: а что вам важнее? Теперь отвечаю коротко: POCO X8. Я неделю ходил с ним, подробно разобрал его в обзоре и с тех пор советую всем, кто спрашивает. Причина простая: у него нет слабых мест, которые раздражают каждый день. Ниже пять причин, почему я рекомендую его всем, и пара оговорок, о которых лучше знать до покупки.

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Батареи хватает на два дня, и это не реклама

Главная причина в аккумуляторе. Здесь стоит кремний-углеродная батарея на 8340 мАч, самая большая за всю историю X-серии. У прошлогоднего POCO X7 было 5110 мАч, то есть прибавка около 63%.

На деле это выглядит так. При активном использовании телефона хватает на два дня. А в трёхдневной поездке зарядка мне не понадобилась вообще. Конечно, навигатор, игры и слабая связь за городом съедают заряд быстрее. Но если ваш нынешний смартфон к восьми вечера просит розетку, с X8 вы про это забудете.

За долгую жизнь батареи тоже можно не переживать. В POCO говорят, что её прогнали через 1600 циклов зарядки. Если заряжать телефон раз в полтора дня, это больше шести лет.

Заряжается такая махина быстро: блок на 67 Вт, по данным POCO, за полчаса даёт 45%. Это цифра производителя, в жару или во время игры будет медленнее. Ещё X8 умеет делиться энергией по проводу на 22.5 Вт. Наушники, часы или телефон друга с тремя процентами можно зарядить прямо от него, так что повербанк в поездку не нужен.

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Экран видно на солнце, а корпус не боится воды

Экран POCO X8 плоский, на 6.83 дюйма, с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц. POCO заявляет пиковую яркость до 3500 нит. Тут нужна оговорка: цифру измеряли, когда светится только четверть экрана. На белой странице яркость ниже, но на улице всё отлично видно. Я проверял на солнце со светлой темой, вопросов нет.

Плоский экран хорош ещё и тем, что на него без пузырей клеится стекло, а случайных нажатий краем ладони почти не бывает. Для пожилых родителей это важнее любых тестов.

С защитой всё серьёзно: сразу четыре сертификата, от IP66 до IP69K. Пыль, лужа, дождь и даже струя воды под давлением телефону не страшны. Только помните, что проверяли это в лаборатории. Специально нырять с ним не стоит, а уплотнители со временем стареют.

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Работает без тормозов, но на памяти экономить нельзя

Внутри POCO X8 — Snapdragon 6s Gen 4. Это не игровой процессор, и делать вид, что это не так, я не буду. В AnTuTu у меня вышло больше 900 000 баллов. Зато мессенджеры, банки, карты, маркетплейсы и видео работают без задержек, а корпус почти не греется даже на зарядке. Популярные онлайн-игры тоже идут, а вот тяжёлые игры на максимальных настройках уже не его задача.

Теперь оговорка, из-за которой я всегда уточняю, какую версию человек собрался брать. В младшей модели на 128 ГБ стоит более медленный накопитель, и это заметно. Мой совет простой: на памяти не экономьте и берите хотя бы 8/256 ГБ. Я тестировал именно её, и за неделю она ни разу не подвисла.

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Система HyperOS красивая и логичная, после Айфона привыкать почти не придётся. Рекламы в ней многовато, это правда. Зато она продолжает развиваться: на смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO постепенно приходит большое обновление, и мы уже рассказывали, какие функции HyperOS 4 стоит попробовать первыми.

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Камера без изысков, зато со стабилизацией

Основной модуль POCO X8 на 50 Мп получил оптическую стабилизацию. Она выручает вечером, в помещении и на ходу, когда рука дрожит. Днём снимки получаются сочными и детальными. Дети, питомцы, еда, документы: для повседневных кадров основной камеры хватает с головой.

Чего нет, так это ультраширика и телевика. Вместо второго объектива стоит датчик глубины, и об этом лучше знать заранее. Если камера и мощность для вас на первом месте, загляните в материал, где мы сравнили POCO X8 и X8 Pro, и решите, стоит ли доплачивать.

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К весу тоже придётся привыкнуть — он весит 223 грамма. Они в руке чувствуются, хотя при толщине 8.6 мм это обычный большой смартфон, ничего сверхъестественного. Минусом назвать язык точно не повернется!

Где купить POCO X8 и сколько он стоит

Последняя причина самая понятная, и это цена POCO X8. На старте продаж версия 6/128 ГБ стоила около 20 500 рублей, а 8/256 ГБ, которую тестировал я, около 23 000. За такие деньги смартфон не стыдно советовать ни друзьям, ни родителям.

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Кому-то привычнее заказать POCO X8 на АлиЭкспресс. Здесь цена тоже добротная плюс ассортимент цветов корпуса и модификаций пошире.

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На Wildberries цена иногда оказывается ниже за счёт персональной скидки. В любом магазине проверьте, какой объём памяти и цвет выбраны в карточке: по умолчанию там может стоять младшая версия.

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Вот и весь секрет. POCO X8 не лучший в чём-то одном, кроме батареи, зато он нигде не подводит. А вы бы кому его посоветовали?