HyperOS 4 на базе Android 17 приносит смартфонам Xiaomi множество интересных функций, о которых мы рассказывали в полноценном обзоре. Однако среди них нашлось место пяти настоящим «бриллиантам» — нововведениям, заметных каждому. Сегодня поговорим о главных функциях HyperOS 4, которые обязательно нужно попробовать сразу после обновления, постепенно прилетающего на смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO.

HyperOS 4 с новыми функциями

HyperOS 4 с новыми функциями

Эффект Soft Light Glass меняет весь интерфейс

Самое заметное изменение касается внешнего вида. Xiaomi называет новый стиль Soft Light Glass, «мягкое светящееся стекло», и по сути это её версия дизайна Liquid Glass в iOS, о котором писали коллеги с AppleInsider.ru. Элементы интерфейса выглядят как полупрозрачные карточки, наложенные друг на друга: фон под ними размывается, а свет по краям преломляется в зависимости от того, что происходит на экране.

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Новый стиль затрагивает не одно меню, а всю систему: экран блокировки, рабочий стол, иконки приложений, пункт управления, папки и виджеты. За счёт этого интерфейс выглядит цельно, и не бывает так, что половина экранов уже новая, а половина осталась от HyperOS 3.

Значки из HyperOS 4 с эффектом Soft Light Glass

Значки из HyperOS 4 с эффектом Soft Light Glass

Есть подвох. Эффект получит большинство моделей, которым положена HyperOS 4, но полную версию с более глубокой интеграцией дадут только аппаратам на Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500, Xring O1 и более новых флагманских чипах. Xiaomi объясняет это возможностями железа. Если у вас смартфон среднего класса, рассчитывайте на упрощённый вариант, ведь полноценный Soft Light Glass получат только избранные модели.

Super XiaoAi 2.0: помощник, который действует сразу в нескольких приложениях

Фирменный помощник Super XiaoAi 2.0 работает на собственной языковой модели Xiaomi MiMo V2.5. Языковая модель — это та же технология, на которой построены ChatGPT и Gemini. Помощник стал лучше запоминать информацию о пользователе на долгий срок, научился выполнять действия сразу в нескольких приложениях и понимать, что сейчас открыто на экране.

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Главная новинка — режим Expert Mode, который справляется с многошаговыми просьбами. Например, он учтёт ваши предпочтения, посмотрит календарь и спланирует поездку на свободные дни. По одному запросу он также может подготовить подробный аналитический отчёт, презентацию, сайт или видео.

Умный помощник Super XiaoAi 2.0 на Xiaomi

Умный помощник Super XiaoAi 2.0 на Xiaomi

Ещё одна функция, Inspiration Ball, анализирует содержимое экрана и предлагает подходящее действие: проложить маршрут, создать событие в календаре или открыть ссылку на товар. Обновились и фирменные приложения:

  • Диктофон определяет, что записывается совещание, выделяет главные тезисы и составляет краткий пересказ;
  • голосовые заметки с ИИ достают выводы и список дел из прикреплённых картинок;
  • клавиатура Super XiaoAi причёсывает текст, надиктованный голосом.

Увы, помощник со всеми этими функциями вряд ли будет доступен за пределами Китая. Поэтому пока не стоит рассчитывать, что весь набор появится в глобальной прошивке без изменений.

Ускорение системы: память, запуск приложений и камера

Для большинства пользователей этот пункт важнее новых эффектов. В HyperOS 4 появилась система, которая с помощью ИИ заранее загружает в память то, чем вы чаще всего пользуетесь. По данным Xiaomi, после долгого использования смартфона свободной оперативной памяти становится на 27,2% больше, а приложения запускаются на 17% быстрее. Речь как раз о привычной проблеме, когда телефон со временем начинает работать медленнее.

Показатели ускорения системы после обновления до HyperOS 4

Показатели ускорения системы после обновления до HyperOS 4

Кроме того, компания доработала движок HyperCore, который отвечает за работу системы: лишних команд для процессора стало примерно на 14,4% меньше, чем в HyperOS 3. Проще говоря, процессор тратит меньше сил впустую.

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Отдельно ускорили встроенные приложения. В Галерее прокрутка стала плавнее до 90%. Камера при холодном запуске, то есть когда её не было в памяти, открывается на 200 мс быстрее. Обработка HDR-снимка занимает 240 мс вместо 310 мс в HyperOS 3. Все эти цифры приводит сама Xiaomi, и насколько заметна разница на конкретной модели, покажут только реальные тесты.

Экран блокировки с гибкими часами в стиле iOS 26

Помимо стеклянного эффекта, экран блокировки получил гибкую настройку часов. Цифровые или текстовые часы можно растягивать, менять в размере и переносить в любое место экрана. Похожие возможности есть на iPhone с iOS 26 и новее.

Новый стиль экрана блокировки в HyperOS 4

Новый стиль экрана блокировки в HyperOS 4

Уведомления больше не висят отдельными карточками на весь экран: теперь они складываются в вертикальную стопку. Кроме того, система умеет отделять главный объект на обоях от фона и прятать часы, дату или текст за ним. Получается эффект глубины, как в журнальной вёрстке.

Звонки и коды из СМС на втором телефоне через интернет

Функция Dual-Phone Syncing позволяет двум смартфонам Xiaomi, REDMI или POCO в реальном времени делиться входящими звонками и одноразовыми кодами из СМС. Это удобно тем, у кого два телефона, например рабочий и личный, или кто оставляет второй аппарат с нужной SIM-картой дома.

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В отличие от старых способов пересылки, телефонам не нужно быть связанными по Bluetooth или подключёнными к одной сети Wi-Fi. Синхронизация идёт через интернет, поэтому работает, даже если смартфоны пользуются разными мобильными операторами.

Принцип работы функции Dual-Phone Syncing на Xiaomi

Принцип работы функции Dual-Phone Syncing на Xiaomi

Условия такие: оба аппарата должны быть привязаны к одному аккаунту Xiaomi. Телефону, который принимает звонки и коды, нужна HyperOS 4, а тот, что пересылает, может оставаться на HyperOS 3. Главное ограничение в том, что пока функция работает только в Китае. Xiaomi может расширить её на другие регионы, но сроков нет.

Когда выйдет HyperOS 4 и как её установить

Xiaomi официально представила HyperOS 4 в Китае 13 августа 2026 года и одновременно запустила бета-тестирование. Подробный график выхода стабильной версии компания опубликовала 17 сентября в своём аккаунте в Weibo. План охватывает больше 100 устройств: смартфоны, планшеты, телевизоры и носимые гаджеты. Обновление будет выходить шестью волнами до января 2027 года.

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Этот график касается только Китая. Для глобального рынка уже идёт бета-тестирование, а график стабильных обновлений для остальных стран Xiaomi обещает опубликовать позже. Обновление приходит по воздуху, без компьютера и перепрошивки. Когда очередь дойдёт до вашей модели, сделайте так:

  1. Сохраните резервную копию важных данных и зарядите смартфон хотя бы до половины.
  2. Проверьте, что в памяти есть несколько гигабайт свободного места.
  3. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «О телефоне».
  4. Нажмите на карточку с версией HyperOS в верхней части экрана: система проверит, есть ли обновление.
  5. Если обновление нашлось, подтвердите загрузку и установку, а затем дождитесь перезагрузки.
Установка обновления на Xiaomi

Установка обновления на Xiaomi

Ставить китайскую прошивку вручную ради новых функций не стоит: так легко потерять сервисы Google и гарантию, а часть возможностей, вроде синхронизации двух телефонов, всё равно привязана к китайскому рынку. Разумнее дождаться глобального графика. Он покажет, когда выйдет обновление и какие функции из этого списка останутся в международной версии.