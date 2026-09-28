HyperOS 4 на базе Android 17 приносит смартфонам Xiaomi множество интересных функций, о которых мы рассказывали в полноценном обзоре. Однако среди них нашлось место пяти настоящим «бриллиантам» — нововведениям, заметных каждому. Сегодня поговорим о главных функциях HyperOS 4, которые обязательно нужно попробовать сразу после обновления, постепенно прилетающего на смартфоны Xiaomi, REDMI и POCO.

Эффект Soft Light Glass меняет весь интерфейс

Самое заметное изменение касается внешнего вида. Xiaomi называет новый стиль Soft Light Glass, «мягкое светящееся стекло», и по сути это её версия дизайна Liquid Glass в iOS, о котором писали коллеги с AppleInsider.ru. Элементы интерфейса выглядят как полупрозрачные карточки, наложенные друг на друга: фон под ними размывается, а свет по краям преломляется в зависимости от того, что происходит на экране.

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Новый стиль затрагивает не одно меню, а всю систему: экран блокировки, рабочий стол, иконки приложений, пункт управления, папки и виджеты. За счёт этого интерфейс выглядит цельно, и не бывает так, что половина экранов уже новая, а половина осталась от HyperOS 3.

Есть подвох. Эффект получит большинство моделей, которым положена HyperOS 4, но полную версию с более глубокой интеграцией дадут только аппаратам на Snapdragon 8 Elite, Dimensity 9500, Xring O1 и более новых флагманских чипах. Xiaomi объясняет это возможностями железа. Если у вас смартфон среднего класса, рассчитывайте на упрощённый вариант, ведь полноценный Soft Light Glass получат только избранные модели.

Super XiaoAi 2.0: помощник, который действует сразу в нескольких приложениях

Фирменный помощник Super XiaoAi 2.0 работает на собственной языковой модели Xiaomi MiMo V2.5. Языковая модель — это та же технология, на которой построены ChatGPT и Gemini. Помощник стал лучше запоминать информацию о пользователе на долгий срок, научился выполнять действия сразу в нескольких приложениях и понимать, что сейчас открыто на экране.

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Главная новинка — режим Expert Mode, который справляется с многошаговыми просьбами. Например, он учтёт ваши предпочтения, посмотрит календарь и спланирует поездку на свободные дни. По одному запросу он также может подготовить подробный аналитический отчёт, презентацию, сайт или видео.

Ещё одна функция, Inspiration Ball, анализирует содержимое экрана и предлагает подходящее действие: проложить маршрут, создать событие в календаре или открыть ссылку на товар. Обновились и фирменные приложения:

Диктофон определяет, что записывается совещание, выделяет главные тезисы и составляет краткий пересказ;

голосовые заметки с ИИ достают выводы и список дел из прикреплённых картинок;

клавиатура Super XiaoAi причёсывает текст, надиктованный голосом.

Увы, помощник со всеми этими функциями вряд ли будет доступен за пределами Китая. Поэтому пока не стоит рассчитывать, что весь набор появится в глобальной прошивке без изменений.

Ускорение системы: память, запуск приложений и камера

Для большинства пользователей этот пункт важнее новых эффектов. В HyperOS 4 появилась система, которая с помощью ИИ заранее загружает в память то, чем вы чаще всего пользуетесь. По данным Xiaomi, после долгого использования смартфона свободной оперативной памяти становится на 27,2% больше, а приложения запускаются на 17% быстрее. Речь как раз о привычной проблеме, когда телефон со временем начинает работать медленнее.

Кроме того, компания доработала движок HyperCore, который отвечает за работу системы: лишних команд для процессора стало примерно на 14,4% меньше, чем в HyperOS 3. Проще говоря, процессор тратит меньше сил впустую.

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Отдельно ускорили встроенные приложения. В Галерее прокрутка стала плавнее до 90%. Камера при холодном запуске, то есть когда её не было в памяти, открывается на 200 мс быстрее. Обработка HDR-снимка занимает 240 мс вместо 310 мс в HyperOS 3. Все эти цифры приводит сама Xiaomi, и насколько заметна разница на конкретной модели, покажут только реальные тесты.

Экран блокировки с гибкими часами в стиле iOS 26

Помимо стеклянного эффекта, экран блокировки получил гибкую настройку часов. Цифровые или текстовые часы можно растягивать, менять в размере и переносить в любое место экрана. Похожие возможности есть на iPhone с iOS 26 и новее.

Уведомления больше не висят отдельными карточками на весь экран: теперь они складываются в вертикальную стопку. Кроме того, система умеет отделять главный объект на обоях от фона и прятать часы, дату или текст за ним. Получается эффект глубины, как в журнальной вёрстке.

Звонки и коды из СМС на втором телефоне через интернет

Функция Dual-Phone Syncing позволяет двум смартфонам Xiaomi, REDMI или POCO в реальном времени делиться входящими звонками и одноразовыми кодами из СМС. Это удобно тем, у кого два телефона, например рабочий и личный, или кто оставляет второй аппарат с нужной SIM-картой дома.

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В отличие от старых способов пересылки, телефонам не нужно быть связанными по Bluetooth или подключёнными к одной сети Wi-Fi. Синхронизация идёт через интернет, поэтому работает, даже если смартфоны пользуются разными мобильными операторами.

Условия такие: оба аппарата должны быть привязаны к одному аккаунту Xiaomi. Телефону, который принимает звонки и коды, нужна HyperOS 4, а тот, что пересылает, может оставаться на HyperOS 3. Главное ограничение в том, что пока функция работает только в Китае. Xiaomi может расширить её на другие регионы, но сроков нет.

Когда выйдет HyperOS 4 и как её установить

Xiaomi официально представила HyperOS 4 в Китае 13 августа 2026 года и одновременно запустила бета-тестирование. Подробный график выхода стабильной версии компания опубликовала 17 сентября в своём аккаунте в Weibo. План охватывает больше 100 устройств: смартфоны, планшеты, телевизоры и носимые гаджеты. Обновление будет выходить шестью волнами до января 2027 года.

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Этот график касается только Китая. Для глобального рынка уже идёт бета-тестирование, а график стабильных обновлений для остальных стран Xiaomi обещает опубликовать позже. Обновление приходит по воздуху, без компьютера и перепрошивки. Когда очередь дойдёт до вашей модели, сделайте так:

Сохраните резервную копию важных данных и зарядите смартфон хотя бы до половины. Проверьте, что в памяти есть несколько гигабайт свободного места. Откройте «Настройки» и перейдите в раздел «О телефоне». Нажмите на карточку с версией HyperOS в верхней части экрана: система проверит, есть ли обновление. Если обновление нашлось, подтвердите загрузку и установку, а затем дождитесь перезагрузки.

Ставить китайскую прошивку вручную ради новых функций не стоит: так легко потерять сервисы Google и гарантию, а часть возможностей, вроде синхронизации двух телефонов, всё равно привязана к китайскому рынку. Разумнее дождаться глобального графика. Он покажет, когда выйдет обновление и какие функции из этого списка останутся в международной версии.