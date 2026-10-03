Недавно я неделю ходил с POCO X8 и подробно рассказал о нём в обзоре. Телефон понравился, но потом я поймал себя на мысли: а в чём, собственно, разница с POCO X8 Pro? Названия отличаются одним словом, цены тоже рядом. Кажется, что это один телефон в двух комплектациях. На деле общего у смартфонов совсем немного. Разбираю по пунктам, за что тут доплачивать и кому какая модель подойдёт.

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Экран и корпус: большой POCO X8 против компактного Pro

Начну с того, что видно сразу. У POCO X8 экран на 6.83 дюйма, у X8 Pro на 6.59 дюйма. Оба AMOLED, оба с частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит. Практически паритет с поправкой на то, что POCO X8 Pro значительно компактнее.

Разница в ощущениях. Обычный X8 весит 223 г, и в руке это чувствуется. Экран у него крупный, а снизу остался небольшой «подбородок». У Pro рамки одинаковые со всех сторон, как у дорогих флагманов. Выглядит он дороже, и держать его удобнее.

Металлическая рамка есть у обоих. Чехол и плёнка на экране тоже лежат в каждой коробке. Но если любите смартфоны покомпактнее, это точно POCO X8 Pro.

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Производительность: средний уровень против флагманского

Вот здесь и проходит главная граница. В POCO X8 стоит Snapdragon 6s Gen 4. У меня он набрал больше 900 тысяч баллов в AnTuTu. В POCO X8 Pro работает Dimensity 8500 Ultra, и это уже больше 2 миллионов. Разница больше чем вдвое.

В обычной жизни её почти не видно. Мессенджеры, браузер и видео одинаково бодро идут на обоих. X8 у меня не тормозил и почти не грелся. Но стоит открыть тяжёлую игру, и Pro уходит далеко вперёд. Он тянет такие игры с запасом, а на X8 настройки графики придётся снижать.

Есть и второй момент. Запас мощности решает, сколько телефон проживёт без лагов. И дело не только в процессоре: мы уже объясняли, почему объём оперативной памяти сейчас важнее остальных цифр. В X8 можно взять от 6 до 12 ГБ, в Pro от 8 до 12 ГБ. Мой совет простой: на оперативке не экономьте, 6 ГБ сегодня уже мало.

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Память: быстрая у Pro и с подвохом у POCO X8

Про тип памяти говорят редко, а зря. От него зависит, как быстро открываются приложения и ставятся игры. В X8 Pro всё просто: накопитель UFS 4.1 и оперативка LPDDR5X в любой версии. А вот в обычном X8 есть уловка, на которую я наткнулся во время теста. В версиях на 256 ГБ стоит UFS 3.1, и работает он шустро. Зато в версии на 128 ГБ производитель поставил медленный UFS 2.2. Оперативка везде LPDDR4X, для 2026 года это минимум. Так что младшую версию лучше не брать.

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Если эти цифры вам ничего не говорят, загляните в наш разбор, чем отличаются версии UFS. Коротко: UFS 4.1 читает данные вдвое быстрее, чем 3.1. В переписке и соцсетях вы этого не заметите. Зато тяжёлые игры грузятся быстрее, и большие файлы копируются без долгого ожидания.

Камеры: одна рабочая против двух

Основная камера у смартфонов похожая: 50 МП с оптической стабилизацией. Днём оба снимают хорошо. X8 порадовал меня цветами и детализацией, а вечером его выручает стабилизация.

Отличается второй модуль. У Pro это ультраширик на 8 МП. В помещении ему не хватает резкости. Но он хотя бы настоящий: можно снять компанию за столом или здание целиком. У X8 на этом месте датчик глубины на 2 МП. Пользы от него никакой.

Фронталка у Pro тоже чуть лучше: 20 МП против 16 МП. При этом камерофоном не назвать ни один из них. Pro вообще собран вокруг мощности, и на остальном в нём сэкономили. Коллега даже подбирал, что купить вместо POCO X8 Pro, если камера для вас важнее игр.

Батарея и зарядка: тут обычный X8 берёт реванш

Наконец пункт, где младшая модель сильнее. В POCO X8 стоит аккумулятор на 8340 мАч. В X8 Pro он на 6500 мАч. Мой X8 спокойно жил два дня при активном использовании. А в трёхдневной поездке зарядка не понадобилась вообще.

Pro тоже держится достойно. При спокойном режиме его хватает на те же два дня, при активном выходит около полутора. Зато заряжается он быстрее: 100 Вт против 67 Вт. С 10 до 100 % уходит меньше часа, а нужный блок питания лежит в коробке.

Любопытно, что ещё на анонсе мой коллега советовал вместо POCO X8 купить совсем другой смартфон. Но батарею он честно называл главным козырем модели. Я с этим согласен: для поездок X8 удобнее.

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Что выбрать: POCO X8 или POCO X8 Pro

Собрал главные отличия в одну таблицу, чтобы было проще сравнить. Тут все будто бы очевидно, но есть некоторые нюансы. Обратите на них внимание перед выбором.

Параметр POCO X8 POCO X8 Pro Экран AMOLED, 6.83 дюйма, 120 Гц AMOLED, 6.59 дюйма, 120 Гц Процессор Snapdragon 6s Gen 4 Dimensity 8500 Ultra Оперативная память 6, 8 или 12 ГБ, LPDDR4X 8 или 12 ГБ, LPDDR5X Накопитель 128 ГБ (UFS 2.2) или 256 ГБ (UFS 3.1) 256 или 512 ГБ, UFS 4.1 Камеры 50 МП и датчик глубины 2 МП 50 МП и ультраширик 8 МП Батарея и зарядка 8340 мАч, 67 Вт 6500 мАч, 100 Вт

Телефоны хоть и из одной серии, но это совершенно разные смартфоны. В POCO X8 Pro завезли флагманскую производительность, быструю память и нормальный ультраширик. Он для тех, кто играет и хочет запас на несколько лет вперёд.

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В обычный POCO X8 поставили средний процессор, зато дали огромную батарею. Он подойдёт тем, кому автономность важнее баллов в тестах. Берите версию на 8/256 ГБ, с ней он раскрывается полностью и не вызывает вопросов.

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И хорошая новость напоследок: оба смартфона сейчас продаются по суперцене. POCO X8 стоит около 20 000 рублей, POCO X8 Pro — около 28 000 рублей. То есть, разница — буквально около 8 тысяч рублей. Так что момент для покупки удачный, но делайте выбор взвешенно и осознанно!

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