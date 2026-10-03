Недавно я неделю ходил с POCO X8 и подробно рассказал о нём в обзоре. Телефон понравился, но потом я поймал себя на мысли: а в чём, собственно, разница с POCO X8 Pro? Названия отличаются одним словом, цены тоже рядом. Кажется, что это один телефон в двух комплектациях. На деле общего у смартфонов совсем немного. Разбираю по пунктам, за что тут доплачивать и кому какая модель подойдёт.
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Экран и корпус: большой POCO X8 против компактного Pro
Начну с того, что видно сразу. У POCO X8 экран на 6.83 дюйма, у X8 Pro на 6.59 дюйма. Оба AMOLED, оба с частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит. Практически паритет с поправкой на то, что POCO X8 Pro значительно компактнее.
Разница в ощущениях. Обычный X8 весит 223 г, и в руке это чувствуется. Экран у него крупный, а снизу остался небольшой «подбородок». У Pro рамки одинаковые со всех сторон, как у дорогих флагманов. Выглядит он дороже, и держать его удобнее.
Металлическая рамка есть у обоих. Чехол и плёнка на экране тоже лежат в каждой коробке. Но если любите смартфоны покомпактнее, это точно POCO X8 Pro.
Производительность: средний уровень против флагманского
Вот здесь и проходит главная граница. В POCO X8 стоит Snapdragon 6s Gen 4. У меня он набрал больше 900 тысяч баллов в AnTuTu. В POCO X8 Pro работает Dimensity 8500 Ultra, и это уже больше 2 миллионов. Разница больше чем вдвое.
В обычной жизни её почти не видно. Мессенджеры, браузер и видео одинаково бодро идут на обоих. X8 у меня не тормозил и почти не грелся. Но стоит открыть тяжёлую игру, и Pro уходит далеко вперёд. Он тянет такие игры с запасом, а на X8 настройки графики придётся снижать.
Есть и второй момент. Запас мощности решает, сколько телефон проживёт без лагов. И дело не только в процессоре: мы уже объясняли, почему объём оперативной памяти сейчас важнее остальных цифр. В X8 можно взять от 6 до 12 ГБ, в Pro от 8 до 12 ГБ. Мой совет простой: на оперативке не экономьте, 6 ГБ сегодня уже мало.
Память: быстрая у Pro и с подвохом у POCO X8
Про тип памяти говорят редко, а зря. От него зависит, как быстро открываются приложения и ставятся игры. В X8 Pro всё просто: накопитель UFS 4.1 и оперативка LPDDR5X в любой версии. А вот в обычном X8 есть уловка, на которую я наткнулся во время теста. В версиях на 256 ГБ стоит UFS 3.1, и работает он шустро. Зато в версии на 128 ГБ производитель поставил медленный UFS 2.2. Оперативка везде LPDDR4X, для 2026 года это минимум. Так что младшую версию лучше не брать.
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Если эти цифры вам ничего не говорят, загляните в наш разбор, чем отличаются версии UFS. Коротко: UFS 4.1 читает данные вдвое быстрее, чем 3.1. В переписке и соцсетях вы этого не заметите. Зато тяжёлые игры грузятся быстрее, и большие файлы копируются без долгого ожидания.
Камеры: одна рабочая против двух
Основная камера у смартфонов похожая: 50 МП с оптической стабилизацией. Днём оба снимают хорошо. X8 порадовал меня цветами и детализацией, а вечером его выручает стабилизация.
Отличается второй модуль. У Pro это ультраширик на 8 МП. В помещении ему не хватает резкости. Но он хотя бы настоящий: можно снять компанию за столом или здание целиком. У X8 на этом месте датчик глубины на 2 МП. Пользы от него никакой.
Фронталка у Pro тоже чуть лучше: 20 МП против 16 МП. При этом камерофоном не назвать ни один из них. Pro вообще собран вокруг мощности, и на остальном в нём сэкономили. Коллега даже подбирал, что купить вместо POCO X8 Pro, если камера для вас важнее игр.
Батарея и зарядка: тут обычный X8 берёт реванш
Наконец пункт, где младшая модель сильнее. В POCO X8 стоит аккумулятор на 8340 мАч. В X8 Pro он на 6500 мАч. Мой X8 спокойно жил два дня при активном использовании. А в трёхдневной поездке зарядка не понадобилась вообще.
Pro тоже держится достойно. При спокойном режиме его хватает на те же два дня, при активном выходит около полутора. Зато заряжается он быстрее: 100 Вт против 67 Вт. С 10 до 100 % уходит меньше часа, а нужный блок питания лежит в коробке.
Любопытно, что ещё на анонсе мой коллега советовал вместо POCO X8 купить совсем другой смартфон. Но батарею он честно называл главным козырем модели. Я с этим согласен: для поездок X8 удобнее.
Что выбрать: POCO X8 или POCO X8 Pro
Собрал главные отличия в одну таблицу, чтобы было проще сравнить. Тут все будто бы очевидно, но есть некоторые нюансы. Обратите на них внимание перед выбором.
|Параметр
|POCO X8
|POCO X8 Pro
|Экран
|AMOLED, 6.83 дюйма, 120 Гц
|AMOLED, 6.59 дюйма, 120 Гц
|Процессор
|Snapdragon 6s Gen 4
|Dimensity 8500 Ultra
|Оперативная память
|6, 8 или 12 ГБ, LPDDR4X
|8 или 12 ГБ, LPDDR5X
|Накопитель
|128 ГБ (UFS 2.2) или 256 ГБ (UFS 3.1)
|256 или 512 ГБ, UFS 4.1
|Камеры
|50 МП и датчик глубины 2 МП
|50 МП и ультраширик 8 МП
|Батарея и зарядка
|8340 мАч, 67 Вт
|6500 мАч, 100 Вт
Телефоны хоть и из одной серии, но это совершенно разные смартфоны. В POCO X8 Pro завезли флагманскую производительность, быструю память и нормальный ультраширик. Он для тех, кто играет и хочет запас на несколько лет вперёд.
В обычный POCO X8 поставили средний процессор, зато дали огромную батарею. Он подойдёт тем, кому автономность важнее баллов в тестах. Берите версию на 8/256 ГБ, с ней он раскрывается полностью и не вызывает вопросов.
И хорошая новость напоследок: оба смартфона сейчас продаются по суперцене. POCO X8 стоит около 20 000 рублей, POCO X8 Pro — около 28 000 рублей. То есть, разница — буквально около 8 тысяч рублей. Так что момент для покупки удачный, но делайте выбор взвешенно и осознанно!
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