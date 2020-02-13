Многие в свое время очень хвалили смартфон, созданный отцом Android Энди Рубином. Общественность не просто хвалила его за то, что он по сути был первым безрамочным смартфоном в понимании того времени, но и за то, что он должен был быть чем-то из ряда вон, если уж за создание взялся такой человек и чуть ли не ради этого ушел с предыдущего поста. На деле все оказалось немного иначе. Сначала смартфон плохо продавался, потом продажи просели еще больше, все это сопровождалось скандалами и в итоге все пришло к тому, что мы сейчас имеем. А имеем мы конец этого производителя. Почему так произошло и можно было ли что-то изменить?

В дословном перевода название компании Essential, которое перекочевало на название смартфона, означает ”Существенный”. Бытует мнение, что как корабль назовешь, так он и поплывет. Судя по всему, Энди Рубин тоже так думал, но на деле получилась очередная ”Беда”, вместо ”Победа”.

В наше время не логично выходить на рынок с одной моделью смартфона и пытаться завоевать его, каким бы крутым управленцем ты не был и какие бы заслуги не были у тебя в прошлом. Все это меркнет на фоне того, какие деньги вкладывают в этот процесс корпорации вроде Samsung, Apple, LG, Huawei и других. Даже BBK, которая смогла вывести на рынок OnePlus и сделать его кумиром многих миллионов пользователей, могла позволить себе взять время на раскачку, чтобы потом постепенно подняться до топового уровня. Такие игроки рынка могут позволить себе работать даже в убыток, если делают это на перспективу.

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Тем более, у многих китайских компаний есть определенная фора в лице пары миллиардов сограждан, которые несмотря на любовь к iPhone готовы поддержать своих. В итоге выход на рынок получается более плавным и уверенным.

Когда вышел Essential Phone

Первая модель смартфона Essential называлась Essential Phone PH-1 и ее дебют состоялся в 2017 году. В основе планируемого успеха было высокое качество оборудования и чистое программное обеспечение без излишних оболочек и ненужных наворотов.

Сначала все это выглядело очень красиво и многие хотели обзавестись этим смартфоном, но после выхода первых обзоров все встало на свои места, и пользователи начали разочаровываться в новинке. Теперь компания пришла к своему логическому завершению и выпустила последнее обновление для своих устройств.

Последнее обновление вышло третьего февраля. Смартфоны, конечно, будут работать, но не получат не только обновление до Android 11, но даже обновления безопасности.

Вместо того, чтобы продвигать обновления еще на несколько месяцев, обновления программного обеспечения Essential Phone заканчиваются. Обновление безопасности от 3 февраля, выпущенное ранее в этом месяце, станет последним обновлением, которое когда-либо получит PH-1, исключив возможность официальных обновлений для Android 11 или дополнительных исправлений безопасности. Доступны будут только неофициальные сборки, которые могут появляться с существенной задержкой.

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Для поддержки пользователей производитель пообещал выложить на своем сайте все необходимые материалы, которые позволят более-менее полноценно продолжать пользоваться их смартфонами.

Вообще, можно сказать, что создатели Essential все равно молодцы, так как обеспечили поддержку смартфона на протяжении почти трех лет. Для Android смартфонов это очень большой срок. Ранее такое встречалось только у Apple. Такой подход надо взять на заметку и другим производителям смартфонов.

В истории компании можно вспомнить интересный смартфон GEM. Правда, он так и не вышел. Тем не менее, по поводу него были утечки, которые свидетельствовали о его необычной форме.

Он должен был быть вытянутым и при этом компактным. То есть, это не был бы Xperia 1, но он мог бы стать неплохой альтернативой современным устройствам и внести немного разнообразия в скучный пир однотипных смартфонов. Жаль, что с ним не срослось.

Наверняка Энди Рубин придумает себе какой-нибудь новый проект, но нынешняя ситуация лишний раз дала понять, что один человек, только за счет своего имени не сможет вытянуть большой проект по созданию смартфона. Времена не те. Романтика уже не работает.