Распространение нового коронавируса хоть и ослабло за последние несколько дней, это вовсе не означает, что вирус побежден. Кто знает, что было бы, если бы своё распространение он начал не с Китая, а с Индии, где особых средств защиты с вирусом наверняка бы не принимали. В этом случае заразилось и умерло от нового вируса гораздо больше человек. В настоящее время заражены более 40 тысяч человек, а более 900 стали жертвами нового вируса. Сегодня в Китае закрыты многие фабрики, не работают магазины электроники. Например, не так давно компания Apple закрыла все свои магазины, а Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE и Lenovo прекратили поставки смартфонов в Россию. И эта ситуация не может не волновать каждого, кто хоть как-то интересуется рынком смартфонов.
Согласно последним данным коллег из Reuters, поставки смартфонов в Китае в 1 квартале 2020 года сократятся на 50%:
Продажи смартфонов в Китае могут сократится на 50% в первом квартале, так как многие магазины потребительской электроники сегодня закрыты на неопределенный срок, а некоторые производства еще не возобновили свою работу из-за быстрого распространения нового коронавируса.
Canalyst ожидают, что поставки смартфонов в Китае в первом квартале сократятся вдвое в сравнении с первым кварталом 2018 года. Между тем в IDC ожидают падения поставок на 30%. Многие компании сегодня откладывают выход новых устройств и отказываются от посещения различных конференций.
21 компания отказалась от участия в MWC
Ранее производители начали отказываться от выхода новинок, и ситуация набирает обороты. MWC — это выставка потребительской электроники, в которой принимают участие компании со всего мира и демонстрируют свои новые продукты. Немалую долю участников и посетителей выставки составляли именно китайцы, поэтому некоторые компании не решаются сегодня посещать подобного рода выставки. В настоящее время список отказавшихся от участия в MWC компаний выглядит следующим образом:
- Accedian
- Amazon
- Amdocs
- Ciena
- CommScope
- Dali Wireless
- Ericsson
- F5 Networks
- iconectiv
- Intel
- InterDigital
- LG
- MediaTek
- NTT Docomo
- Nvidia
- Rakuten
- Sony
- Ulefone
- Umidigi
- Viber
- Vivo
- TCL
Можно заметить, что список достаточно внушительный. В особенности, стоит отметить отказ таких крупных игроков, как Sony, Nvidia, Vivo, LG и Intel. Непонятно, кто вообще пожелает после этого посещать выставку. Ассоциация GSM, являющаяся организатором выставки, заявила, что пока не планирует отказываться от её проведения и примет все меры в вопросе безопасности участников и зрителей выставки.
Читайте также: Google добавила в Android новую функцию автозаполнения паролей
Уже сейчас очевидно, что новый коронавирус серьезным образом повлияет, в целом, на всю китайскую экономику и, в особенности, на рынок смартфонов, которые среди электроники являются, вероятно, самыми популярными устройствами.
Многих российских потребителей наверняка волнует, может ли коронавирус попасть в посылку со смартфоном из Китая? Мы уже ответили на данный вопрос в данном материале.
Несомненно, падение поставок телефонов скажется и на России. Новых устройств на прилавках магазинов станет в эти месяцы заметно меньше, да и продавцы на Aliexpress могут существенно поднять цены на уже выпущенные устройства. Уже сейчас, если зайти на Aliexpress, можно заметить увеличение стоимости смартфонов. Например, не так давно я приобрел Mi 9 Lite за 14 тысяч рублей, сегодня устройство предлагают за 17-18 тысяч. Поэтому сейчас самое время продать свои телефоны, купленные на Ali, через Avito, например, чтобы в дальнейшем, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, приобрести новое устройство по более выгодной цене.
А что думают по этому поводу наши читатели? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте про наш Телеграм.