Распространение нового коронавируса хоть и ослабло за последние несколько дней, это вовсе не означает, что вирус побежден. Кто знает, что было бы, если бы своё распространение он начал не с Китая, а с Индии, где особых средств защиты с вирусом наверняка бы не принимали. В этом случае заразилось и умерло от нового вируса гораздо больше человек. В настоящее время заражены более 40 тысяч человек, а более 900 стали жертвами нового вируса. Сегодня в Китае закрыты многие фабрики, не работают магазины электроники. Например, не так давно компания Apple закрыла все свои магазины, а Huawei, Xiaomi, Vivo, ZTE и Lenovo прекратили поставки смартфонов в Россию. И эта ситуация не может не волновать каждого, кто хоть как-то интересуется рынком смартфонов.

Согласно последним данным коллег из Reuters, поставки смартфонов в Китае в 1 квартале 2020 года сократятся на 50%:

Продажи смартфонов в Китае могут сократится на 50% в первом квартале, так как многие магазины потребительской электроники сегодня закрыты на неопределенный срок, а некоторые производства еще не возобновили свою работу из-за быстрого распространения нового коронавируса.

Canalyst ожидают, что поставки смартфонов в Китае в первом квартале сократятся вдвое в сравнении с первым кварталом 2018 года. Между тем в IDC ожидают падения поставок на 30%. Многие компании сегодня откладывают выход новых устройств и отказываются от посещения различных конференций.

21 компания отказалась от участия в MWC

Ранее производители начали отказываться от выхода новинок, и ситуация набирает обороты. MWC — это выставка потребительской электроники, в которой принимают участие компании со всего мира и демонстрируют свои новые продукты. Немалую долю участников и посетителей выставки составляли именно китайцы, поэтому некоторые компании не решаются сегодня посещать подобного рода выставки. В настоящее время список отказавшихся от участия в MWC компаний выглядит следующим образом:

Accedian

Amazon

Amdocs

Ciena

CommScope

Dali Wireless

Ericsson

F5 Networks

iconectiv

Intel

InterDigital

LG

MediaTek

NTT Docomo

Nvidia

Rakuten

Sony

Ulefone

Umidigi

Viber

Vivo

TCL

Можно заметить, что список достаточно внушительный. В особенности, стоит отметить отказ таких крупных игроков, как Sony, Nvidia, Vivo, LG и Intel. Непонятно, кто вообще пожелает после этого посещать выставку. Ассоциация GSM, являющаяся организатором выставки, заявила, что пока не планирует отказываться от её проведения и примет все меры в вопросе безопасности участников и зрителей выставки.

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Уже сейчас очевидно, что новый коронавирус серьезным образом повлияет, в целом, на всю китайскую экономику и, в особенности, на рынок смартфонов, которые среди электроники являются, вероятно, самыми популярными устройствами.

Многих российских потребителей наверняка волнует, может ли коронавирус попасть в посылку со смартфоном из Китая? Мы уже ответили на данный вопрос в данном материале.

Несомненно, падение поставок телефонов скажется и на России. Новых устройств на прилавках магазинов станет в эти месяцы заметно меньше, да и продавцы на Aliexpress могут существенно поднять цены на уже выпущенные устройства. Уже сейчас, если зайти на Aliexpress, можно заметить увеличение стоимости смартфонов. Например, не так давно я приобрел Mi 9 Lite за 14 тысяч рублей, сегодня устройство предлагают за 17-18 тысяч. Поэтому сейчас самое время продать свои телефоны, купленные на Ali, через Avito, например, чтобы в дальнейшем, когда ситуация с коронавирусом нормализуется, приобрести новое устройство по более выгодной цене.

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